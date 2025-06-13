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Президенту НААН Гадзалу сообщили о подозрении в растрате средств подконтрольных ему ГП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзалу сообщили о подозрении в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Президент НААН способствовал в трудоустройстве лица сразу в четыре подконтрольных ему государственных агропредприятия на различные должности, где он получал заработную плату за счет государственного бюджета. Однако, фактически это лицо на должностях не работало и не выполняло возложенные на него обязанности, а лишь осуществляло функции личного водителя президента НААН.

В результате таких действий чиновника государственному бюджету нанесен ущерб", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

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Задержан президент НААН Гадзал. Что известно
Задержан президент НААН Гадзал. Что известно
Задержан президент НААН Гадзал. Что известно
Задержан президент НААН Гадзал. Что известно

Автор: 

НААН (19) подозрение (505)


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Мабуть цей пенсіонер не хотів звільнити тепле місце для друзів Зе.
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13.06.2025 11:58 Ответить
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Зеленая власть считает украинский народ плебсом. Нужно шоу, нужны гомкие дела буквально ни о чем. Есть статья, есть нарушитель, есть суд, есть приговор и дальнейшее его обжалование. Сериалов про криминал валом вали и не отваливай в сторону когда навлятся...
Граждане Украины!!! Вы этим довольны??? А война-то продолжается и наших граждан уже погибло больше, чеи это было до 2019 года...
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13.06.2025 12:06 Ответить
Скрізь беззаконня. Грабіжники крадії контрабандисти нарковоротили кліптомани та корупціонери, маючі владу крадуть як дихають, а дихають як в останнє, через повну деградацію державного управління, руйнування судової гілки влади та псевдоборотьби з корупцією, яка привела до її шаленого сплеску на порядки, дякуючі фрікам і служкам тнк та мафії, жручі грнати як корова сіно.
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13.06.2025 12:13 Ответить
 
 