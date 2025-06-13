Президенту НААН Гадзалу сообщили о подозрении в растрате средств подконтрольных ему ГП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзалу сообщили о подозрении в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Президент НААН способствовал в трудоустройстве лица сразу в четыре подконтрольных ему государственных агропредприятия на различные должности, где он получал заработную плату за счет государственного бюджета. Однако, фактически это лицо на должностях не работало и не выполняло возложенные на него обязанности, а лишь осуществляло функции личного водителя президента НААН.
В результате таких действий чиновника государственному бюджету нанесен ущерб", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.
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