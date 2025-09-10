Махинации с зерном на 1,9 млн грн: на Закарпатье разоблачены должностные лица НААН, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Разоблачены руководитель научно-исследовательского института Национальной академии аграрных наук и заведующая зерновым складом, которые растратили 300 тонн зерна, находившегося в собственности института. Им сообщены подозрения и за содеянное грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Так, на Закарпатье разоблачена "схема" хищения урожая сельскохозяйственных культур, выращенных на земельных участках одного из научно-исследовательских институтов НААН. Чтобы провернуть сделку руководительница института и заведующая зернового склада вне учета выдали со склада 140 тонн проса и 160 тонн сои.

Во время досудебного расследования установлено, что общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 1,9 млн грн.

Фигуранткам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



Также продолжаются мероприятия по установлению других причастных к зерновой афере лиц для привлечения их к ответственности.







