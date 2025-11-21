У ChatGPT з’являться групові чати. Як їх можна використовувати?

Через тиждень після оголошення про пілотне тестування нової функції групових чатів у ChatGPT компанія OpenAI заявила про початок її глобальне розгортання.

"Попередні відгуки про пілотний проект були позитивними, тому ми розширюємо групові чати для всіх зареєстрованих користувачів тарифних планів ChatGPT Free, Go, Plus та Pro по всьому світу протягом найближчих днів. Ми продовжимо вдосконалювати цей досвід, оскільки все більше людей почнуть його використовувати", ‒ зазначила компанія у своєму оновленні від 20 листопада.

OpenAI повідомила, що розпочинає тестування функції в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані. Функція групового чату дає можливість друзям, родині або колегам працювати разом у єдиній розмові разом з ChatGPT.

За оцінками OpenAI, нову функцію можна використовувати для таких завдань, як планування поїздок на вихідні, організація спільних вечерь або розробка різних планів. Групові чати можна застосовувати для створення ідей для домашньої вечірки, формування списку образів або організації зустрічі в ресторані.

Групові чати дозволяють запрошувати до 20 учасників, надають ChatGPT можливість відповідати з урахуванням контексту розмови або коли хтось згадує його ім’я, дають змогу додавати та видаляти учасників, а також відокремлюють групові розмови від приватних чатів.

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GPT-5.1, найновіша версія флагманської моделі OpenAI, оброблятиме відповіді в групових чатах і визначатиме, яку модель найкраще використати для відповіді.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" почала застосовувати ChatGPT для опрацювання пасажирських звернень. Штучний інтелект автоматично розподіляє повідомлення за 21 тематичною категорією ‒ від "якості обслуговування" до "запізнень". Після цього вже відсортовані звернення завантажуються в систему аналітики, яка дає змогу відстежувати динаміку скарг за днями, тижнями та місяцями щодо конкретних поїздів і маршрутів.