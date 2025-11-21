Провідні економіки світу зменшують допомогу бідним державам, спрямовуючи кошти на військові потреби, ‒ Reuters

Провідні економіки світу суттєво змінюють свої пріоритети, скорочуючи участь у програмах глобального розвитку.

Замість підтримки бідніших країн дедалі більше коштів спрямовується на оборонні бюджети та військові потреби, повідомляє Reuters із посиланням на дослідження аналітичного центру Center for Global Development (CGD).

Воно виявило тривожну тенденцію серед приблизно двох десятків найбільш заможних держав: багато з них істотно зменшують фінансування допомоги та скорочують внески у багатосторонні кредитні організації.

Автори дослідження сформували "Індекс прихильності до розвитку" (Commitment to Development Index), що оцінює 38 провідних економік за понад 100 показниками. Експерти аналізували вплив політики держав на країни, що розвиваються, у сферах фінансів, інвестицій, торгівлі, міграції, екології, охорони здоров’я та безпеки.

Перші місця у рейтингу посідають країни Північної Європи ‒ Швеція, Німеччина, Норвегія та Фінляндія. Велика Британія піднялася на п’яте місце, однак це, імовірно, тимчасово. Рейтинг складали на основі даних, зібраних до оголошення урядом скорочення допомоги на 40%, тож надалі її позиція може погіршитися.

Фактор Трампа та закриття USAID

Сполучені Штати опустилися у рейтингу на дві позиції й тепер посідають 28-ме місце. Втім поточний результат США не відображає повної картини, оскільки рейтинг не враховує масштабних скорочень допомоги, оголошених після приходу Дональда Трампа до влади. Раніше цього року він не лише урізав бюджет зовнішньої допомоги, а й ліквідував Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Загальна тенденція очевидна: дедалі більше розвинених економік скорочують фінансування допомоги та розвитку на користь збільшення оборонних витрат.

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Саміт G20 без президента США

Публікація звіту збіглася з підготовкою до саміту лідерів G20, який відбудеться у Південній Африці. Саме там головування в групі має перейти до США. Водночас Дональд Трамп не приїде на перший саміт G20, що відбувається на території Африки.

Як повідомлялося, Єврокомісія визначила, що у 2026 році Україні буде потрібно понад €71 млрд, причому основна частина цієї суми припадатиме на оборонний сектор.