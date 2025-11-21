Підвищення тарифу "Укренерго" загрожує роботі електрометалургійних підприємств, – УкрФА

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) звернулася до голови НКРЕКП із закликом зберегти чинний тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на рівні 2025 року – 686,23 грн за МВт-год.

В Асоціації попереджають, що підвищення тарифу призведе до зупинки роботи окремих електрометалургійних підприємств, повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну заяву УкрФА.

У документі зазначається, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15% суттєво погіршить ситуацію у феросплавній та електрометалургійній галузях.

"Електроенергія становить основну частину собівартості нашої продукції. Підвищення тарифів призведе до зростання витрат, зниження конкурентоспроможності, вимушених зупинок агрегатів і скорочення зайнятості", – наголошують в Асоціації.

В УкрФА також звернули увагу на вади у проєкті тарифу. Зокрема, він передбачає зростання фінансових витрат "Укренерго" на 63% – до 7,2 млрд грн, без жодних економічних підстав. Крім того, у тариф заклали підвищення витрат на компенсацію технологічних втрат – попри те, що обсяги переданої електроенергії скоротяться на 4%.

"Різке зростання тарифів може спровокувати скорочення споживання електроенергії підприємствами – що, своєю чергою, призведе до подальших переглядів тарифів у бік збільшення, утворивши таким чином "негативну спіраль витрат", – зауважили в УкрФА.

Відтак Асоціація закликала зберегти діючий рівень тарифів і провести оптимізацію структури витрат "Укренерго" без додаткового навантаження на виробничий сектор.

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Як повідомлялося, раніше в асоціації "Укркокс" заявили, що ініційоване "Укренерго" підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15% призведе до додаткових втрат коксохімічної промисловості на рівні 1,1 млрд грн і матиме вкрай негативні наслідки для галузі.

Раніше в об'єднанні підприємств "Укрметалургпром" також заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу в металургійній галузі та створить ризики зупинки виробництв і масових скорочень персоналу.