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Новини Підвищення тарифів
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Підвищення тарифу "Укренерго" загрожує роботі електрометалургійних підприємств, – УкрФА

УкрФА закликала НКРЕКП не підвищувати тариф "Укренерго"

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) звернулася до голови НКРЕКП із закликом зберегти чинний тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на рівні 2025 року – 686,23 грн за МВт-год.

В Асоціації попереджають, що підвищення тарифу призведе до зупинки роботи окремих електрометалургійних підприємств, повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну заяву УкрФА.

У документі зазначається, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15% суттєво погіршить ситуацію у феросплавній та електрометалургійній галузях.

"Електроенергія становить основну частину собівартості нашої продукції. Підвищення тарифів призведе до зростання витрат, зниження конкурентоспроможності, вимушених зупинок агрегатів і скорочення зайнятості", – наголошують в Асоціації.

В УкрФА також звернули увагу на вади у проєкті тарифу. Зокрема, він передбачає зростання фінансових витрат "Укренерго" на 63% – до 7,2 млрд грн, без жодних економічних підстав. Крім того, у тариф заклали підвищення витрат на компенсацію технологічних втрат – попри те, що обсяги переданої електроенергії скоротяться на 4%.

"Різке зростання тарифів може спровокувати скорочення споживання електроенергії підприємствами – що, своєю чергою, призведе до подальших переглядів тарифів у бік збільшення, утворивши таким чином "негативну спіраль витрат", – зауважили в УкрФА.

Відтак Асоціація закликала зберегти діючий рівень тарифів і провести оптимізацію структури витрат "Укренерго" без додаткового навантаження на виробничий сектор.

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Як повідомлялося, раніше в асоціації "Укркокс" заявили, що ініційоване "Укренерго" підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15% призведе до додаткових втрат коксохімічної промисловості на рівні 1,1 млрд грн і матиме вкрай негативні наслідки для галузі.

Раніше в об'єднанні підприємств "Укрметалургпром" також заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії поглибить кризу в металургійній галузі та створить ризики зупинки виробництв і масових скорочень персоналу.

Автор: 

електроенергія (4682) Укренерго (2174) НКРЕКП (1454) Новини компаній (3967) Підвищення тарифів (326)
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А загалом бізнес не раХуеться...то фігня)))
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21.11.2025 14:16 Відповісти
Міндіч - працює
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Піду сьогодні пару кілограм сала та підчеревини куплю, ціни вже просто космос, а будуть ще більші. Не мівіну буду їсти як наш найвеличніший. Дякую йому та Міндічу з друзяками.
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21.11.2025 14:51 Відповісти

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