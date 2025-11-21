Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з 2024 року після згоди Зеленського працювати над мирним планом Трампа, ‒ Bloomberg

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року після згоди Володимира Зеленського працювати над мирним планом, запропонованим Адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Водночас зниженню цін сприяють прогнози теплішої погоди взимку, повідомляє агентство Bloomberg.

Зеленський підтвердив, що погодився працювати над мирною ініціативою, розробленою США та Росією, яка передбачає, зокрема, скасування санкцій. Хоча Росія, колишній головний постачальник газу до ЄС, зараз забезпечує трохи понад 10% імпорту, можливе зростання її енергетичних поставок на світовий ринок, включно з нафтою, може впливати на ціноутворення.

Крім того, останні прогнози погоди на кінець листопада та початок грудня свідчать про повернення температур, близьких до сезонних норм або вищих за них у північно-західній Європі, що потенційно зменшить попит на газ для опалення. Водночас прогнози залишаються нестабільними, тримаючи трейдерів у напрузі.

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Тим часом, запаси газу у Європі продовжують знижуватися через холодну погоду, що пришвидшує відбір газу зі сховищ. Наразі сховища заповнені менш ніж на 81%.

Ф'ючерси на газ на нідерландському хабі, ключовому європейському бенчмарку, торгувалися на 3,1% нижче, на рівні 30,20 євро за мегават-годину станом на 8:13 ранку в Амстердамі.

Як повідомлялося, після оприлюднення подробиць "мирного плану" США європейські лідери ініціювали термінову розмову за участі президента України Володимира Зеленського. До обговорення мають долучитися, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який заради цього терміново змінив свій графік на п’ятницю.