"Приватбанк" запустив купівлю та продаж ОВДП у "Приват24". Як інвестувати та що це дає?

"Приватбанк" відкрив для українців ще один зручний спосіб інвестування ‒ тепер державні облігації внутрішньої позики (ОВДП) можна купувати та продавати прямо в мобільному застосунку "Приват24".

Новий інвестиційний розділ "Облігації" дає можливість купувати, продавати та управляти своїми цінними паперами, повідомляє пресслужба банку.

Як інвестувати

Інвестування в ОВДП через Приват24 доступне від 1000 гривень. У розділі представлений широкий вибір облігацій у гривні, доларах та євро, без податкових зборів і додаткових комісій за купівлю. Щоб розпочати, достатньо вибрати потрібний випуск ОВДП, заповнити дані та підписати документи через SmartID. Заявки на купівлю та продаж приймаються цілодобово.

Що це дає

Новий функціонал дозволяє не лише інвестувати, а й повністю контролювати свій інвестиційний портфель: переглядати залишки цінних паперів, історію операцій, надходження купонів та виплати за погашенням.

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"Клієнти "ПриватБанку" вже активно користуються можливістю підтримати державу та заробляти на інвестиціях: лише з початку 2025 року вони вклали в ОВДП понад 21 млрд грн. Найпопулярнішими залишаються піврічні та річні гривневі облігації, а також папери в доларах США. Більшість клієнтів, що отримують виплати за погашенням, відразу реінвестують їх у нові випуски Мінфіну", ‒ додали у банку.

Як повідомлялося, в кінці липня Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь державного "Приватбанку" у справі проти його колишніх власників ‒ Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

"ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", - зазначили у пресслужбі "ПриватБанку".