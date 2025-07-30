"ПриватБанк" виграв суд проти Коломойського і Боголюбова у Лондоні
Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його ексвласників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
"ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", - зазначили також у пресслужбі "ПриватБанку".
Подробиці суд уточнить згодом.
Нагадаємо, у грудні 2016 року націоналізований "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У 2017 році суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.
За даними позивача, гроші переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог "ПриватБанку" становила 2,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.
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