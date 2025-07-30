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Новини Приватбанк
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"ПриватБанк" виграв суд проти Коломойського і Боголюбова у Лондоні

Справа ПриватБанку Суд оголосив рішення що відомо

Високий суд Лондона задовольнив позов державного "Приватбанку" до його ексвласників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", - зазначили також у пресслужбі "ПриватБанку".

Подробиці суд уточнить згодом.

Нагадаємо, у грудні 2016 року націоналізований "ПриватБанк" подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У 2017 році суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними.

За даними позивача, гроші переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог "ПриватБанку" становила 2,5 млрд доларів з урахуванням нарахованих відсотків.

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Автор: 

Боголюбов Геннадій (304) Коломойський Ігор (3131) Приватбанк (2445)


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Топ коментарі
+12
А Порошенко таки був правий, націоналізуючи Приват !

Україні потрібен Гетьман!

.
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30.07.2025 13:41 Відповісти
+4
ОТАКОЙ!?
Зараз КАЛОмойша з полельнівком почнуть здавати Вальодью.
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30.07.2025 13:34 Відповісти
+2
І скільки років тепер сидіти в тюрмі Ігар Валерійовичу?
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30.07.2025 13:34 Відповісти
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ОТАКОЙ!?
Зараз КАЛОмойша з полельнівком почнуть здавати Вальодью.
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30.07.2025 13:34 Відповісти
І скільки років тепер сидіти в тюрмі Ігар Валерійовичу?
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30.07.2025 13:34 Відповісти
А Порошенко таки був правий, націоналізуючи Приват !

Україні потрібен Гетьман!

.
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30.07.2025 13:41 Відповісти
Добре! Тепер Коломойському пора розказати всю правду про Зельцмана! Змиє хоч частину вини перед народом України...
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30.07.2025 13:47 Відповісти
Думаю що коломойша після відкриття рота зникне десь в районі Часового яру.
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30.07.2025 13:57 Відповісти
Ну навіщо аж так пафосно? Все простіше - иоже за співпрацю ж прокурорами залишать хоч щось на середнього рівня життя на старості? Буде чим доглядальниці платити?
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30.07.2025 13:57 Відповісти
Нащо? Високовірогідно, всі гроші з того арештованого майна - давно зникли. Коломой давно все вивів в офшори 3-5-25го порядку в ланцюжку приховування грошей. Коломой навіть в тюрмі українській сидить не тому, що не може вийти. А для того, аби його не викрали з волі спєц.служби Ізраїлю (в якому він теж там під якимось слідством) і аби США не порушили процес екстрадиції коломоя з України по справам в США. Бо поки він під слідством в Україні - нічого йому не загрожує. Сидить собі в комфортабельній 10-кімнатній особистій в'язниці з басейном, керує імперією своєю через будь-які засоби зв'язку.
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30.07.2025 14:09 Відповісти
може бути раптовий "сердцевий напад"...
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30.07.2025 13:56 Відповісти
У шефірів-міндічів іншого виходу нема.
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30.07.2025 14:02 Відповісти
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30.07.2025 14:01 Відповісти
Потребности суд уточнит потом! " Я тебя поцелую! Потом. Если захочешь" ( донна Роза Дальвадорес )
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30.07.2025 14:02 Відповісти
" подробности" - опечатка)
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30.07.2025 14:06 Відповісти
Якби Порошенко не націоналізував Приват а дав йому просто схлопнутись не вливши туди державні кошти, то Беня просто кинув би 10 млн вкладників цього банку. Постраждали би всі хто мав там гроші від вкладів до зарплатних проектів, але тоді Зеленський ніколи би не став президентом в 2019. І не було б цього піздецю зараз. Історія - дивна штука
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30.07.2025 14:04 Відповісти
Это как Ющенко с банком "Украина"?
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30.07.2025 14:11 Відповісти
 
 