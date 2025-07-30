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Новости Приватбанк
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"ПриватБанк" выиграл суд против Коломойского и Боголюбова в Лондоне

Дело ПриватБанка Суд огласил решение что известно

Высокий суд Лондона удовлетворил иск государственного "Приватбанка" к его экс-владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", - отметили также в пресс-службе "ПриватБанка".

Подробности суд уточнит позже.

Напомним, в декабре 2016 года национализированный "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев. В 2017 году суд принял решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества шести компаний, связанных с ними.

По данным истца, деньги переводились на счета компаний, которые принадлежали или контролировались бывшими владельцами. Сумма требований "ПриватБанка" составила 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Коломойский и Бологолюбов проиграли в Лондонском суде дело "Приватбанка", - Береза. ВИДЕО

Автор: 

Боголюбов Геннадий (112) Коломойский Игорь (1796) Приватбанк (834)


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Топ комментарии
+11
А Порошенко таки був правий, націоналізуючи Приват !

Україні потрібен Гетьман!

.
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30.07.2025 13:41 Ответить
+4
ОТАКОЙ!?
Зараз КАЛОмойша з полельнівком почнуть здавати Вальодью.
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30.07.2025 13:34 Ответить
+2
І скільки років тепер сидіти в тюрмі Ігар Валерійовичу?
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30.07.2025 13:34 Ответить
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ОТАКОЙ!?
Зараз КАЛОмойша з полельнівком почнуть здавати Вальодью.
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30.07.2025 13:34 Ответить
І скільки років тепер сидіти в тюрмі Ігар Валерійовичу?
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30.07.2025 13:34 Ответить
А Порошенко таки був правий, націоналізуючи Приват !

Україні потрібен Гетьман!

.
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30.07.2025 13:41 Ответить
Добре! Тепер Коломойському пора розказати всю правду про Зельцмана! Змиє хоч частину вини перед народом України...
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30.07.2025 13:47 Ответить
Думаю що коломойша після відкриття рота зникне десь в районі Часового яру.
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30.07.2025 13:57 Ответить
Ну навіщо аж так пафосно? Все простіше - иоже за співпрацю ж прокурорами залишать хоч щось на середнього рівня життя на старості? Буде чим доглядальниці платити?
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30.07.2025 13:57 Ответить
Нащо? Високовірогідно, всі гроші з того арештованого майна - давно зникли. Коломой давно все вивів в офшори 3-5-25го порядку в ланцюжку приховування грошей. Коломой навіть в тюрмі українській сидить не тому, що не може вийти. А для того, аби його не викрали з волі спєц.служби Ізраїлю (в якому він теж там під якимось слідством) і аби США не порушили процес екстрадиції коломоя з України по справам в США. Бо поки він під слідством в Україні - нічого йому не загрожує. Сидить собі в комфортабельній 10-кімнатній особистій в'язниці з басейном, керує імперією своєю через будь-які засоби зв'язку.
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30.07.2025 14:09 Ответить
може бути раптовий "сердцевий напад"...
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30.07.2025 13:56 Ответить
У шефірів-міндічів іншого виходу нема.
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30.07.2025 14:02 Ответить
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30.07.2025 14:01 Ответить
Потребности суд уточнит потом! " Я тебя поцелую! Потом. Если захочешь" ( донна Роза Дальвадорес )
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30.07.2025 14:02 Ответить
" подробности" - опечатка)
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30.07.2025 14:06 Ответить
Якби Порошенко не націоналізував Приват а дав йому просто схлопнутись не вливши туди державні кошти, то Беня просто кинув би 10 млн вкладників цього банку. Постраждали би всі хто мав там гроші від вкладів до зарплатних проектів, але тоді Зеленський ніколи би не став президентом в 2019. І не було б цього піздецю зараз. Історія - дивна штука
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30.07.2025 14:04 Ответить
Это как Ющенко с банком "Украина"?
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30.07.2025 14:11 Ответить
 
 