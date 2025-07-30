"ПриватБанк" выиграл суд против Коломойского и Боголюбова в Лондоне

Высокий суд Лондона удовлетворил иск государственного "Приватбанка" к его экс-владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", - отметили также в пресс-службе "ПриватБанка".

Подробности суд уточнит позже.

Напомним, в декабре 2016 года национализированный "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев. В 2017 году суд принял решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества шести компаний, связанных с ними.

По данным истца, деньги переводились на счета компаний, которые принадлежали или контролировались бывшими владельцами. Сумма требований "ПриватБанка" составила 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

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