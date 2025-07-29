Коломойский и Бологолюбов проиграли в Лондонском суде дело "Приватбанка", - Береза. ВИДЕО
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли в Лондонском суде дело "ПриватБанка" на сумму почти $5 миллиардов.
Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Березы, этот вердикт может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для президента Зеленского, если в деле всплывут "те самые офшоры из Panama Papers, связанные с "Кварталом 95" и его окружением".
Коломойский может попытаться ответить, обнародовав компромат на президента Украины, считает экс-нардеп.
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Головне, що справу розглядали не в Печерському суді.
Прізвище Зеленьський вже фігурувало. Просто Зебіли тоді не встигли оченята від роситвимити.
" Гонтарєва" , нічого " нє празєвала".
Гонтрарєва стала головою НБУ у 2014- му році. А Бєня виаодив гроші із банку із момента отримання банком ліцензії, ще із 90- х.
І протягом десятиріч, Бєня платив Кучмі, Стельмаху, Юлі Косатій, щоб ті давали грошей на підтримання ліквідності у найбільшому недержавному банку України.
А коли сталасьмчергова банківська криза 2014 року, НБУ якраз і відмовився давати гроші Привату, взамін на ті що вивів Коломоймський.
І проблєма на яку десятиріччями закривали очі в Україні вилізла у вигляді неплатоспросожності Приватбанку.