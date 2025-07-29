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Коломойский и Бологолюбов проиграли в Лондонском суде дело "Приватбанка", - Береза. ВИДЕО

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли в Лондонском суде дело "ПриватБанка" на сумму почти $5 миллиардов.

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Березы, этот вердикт может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для президента Зеленского, если в деле всплывут "те самые офшоры из Panama Papers, связанные с "Кварталом 95" и его окружением".

Коломойский может попытаться ответить, обнародовав компромат на президента Украины, считает экс-нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завладение средствами "Приватбанка" на 9,2 миллиарда: НАБУ завершило расследование против Коломойского

Автор: 

Боголюбов Геннадий (111) Зеленский Владимир (21376) Коломойский Игорь (1795) Береза Борислав (221) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+2
А може він збирав на ноти?
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29.07.2025 19:21 Ответить
+1
скоріше коломойшу 🤡 завалить ...воно мале ,але дуже лукаве...за владу буде триматися як за кольйоні дЄрмака, бо там голка з фсб заточенна...
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29.07.2025 19:10 Ответить
+1
Час покаже, як воно буде далі.
Головне, що справу розглядали не в Печерському суді.
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29.07.2025 19:11 Ответить
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скоріше коломойшу 🤡 завалить ...воно мале ,але дуже лукаве...за владу буде триматися як за кольйоні дЄрмака, бо там голка з фсб заточенна...
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29.07.2025 19:10 Ответить
в Бені є люди і вони не за гратами
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29.07.2025 19:19 Ответить
як варіант ,булоб добре...
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29.07.2025 19:29 Ответить
Час покаже, як воно буде далі.
Головне, що справу розглядали не в Печерському суді.
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29.07.2025 19:11 Ответить
Пісец підкрався до піаніста
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29.07.2025 19:17 Ответить
А може він збирав на ноти?
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29.07.2025 19:21 Ответить
🤣
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29.07.2025 19:31 Ответить
Так їх всього сім,шо там збирать.
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29.07.2025 19:44 Ответить
Достатньо оприлюднити у ЗМІ власників офшорів, куди Колрмойський переводив кошти.
Прізвище Зеленьський вже фігурувало. Просто Зебіли тоді не встигли оченята від роситвимити.
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29.07.2025 19:37 Ответить
И еще интересно как пани Гонтарева прозевала такое обнуление главного банка и потом в Лондон уехала с концами.
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29.07.2025 19:56 Ответить
Та да, побреши ще про щось.
" Гонтарєва" , нічого " нє празєвала".
Гонтрарєва стала головою НБУ у 2014- му році. А Бєня виаодив гроші із банку із момента отримання банком ліцензії, ще із 90- х.
І протягом десятиріч, Бєня платив Кучмі, Стельмаху, Юлі Косатій, щоб ті давали грошей на підтримання ліквідності у найбільшому недержавному банку України.
А коли сталасьмчергова банківська криза 2014 року, НБУ якраз і відмовився давати гроші Привату, взамін на ті що вивів Коломоймський.
І проблєма на яку десятиріччями закривали очі в Україні вилізла у вигляді неплатоспросожності Приватбанку.
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29.07.2025 20:09 Ответить
 
 