Коломойский и Бологолюбов проиграли в Лондонском суде дело "Приватбанка", - Береза. ВИДЕО

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли в Лондонском суде дело "ПриватБанка" на сумму почти $5 миллиардов.

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Березы, этот вердикт может стать переломным моментом не только для олигархов, но и для президента Зеленского, если в деле всплывут "те самые офшоры из Panama Papers, связанные с "Кварталом 95" и его окружением".

Коломойский может попытаться ответить, обнародовав компромат на президента Украины, считает экс-нардеп.

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