Коломойський та Бологолюбов програли в Лондонському суді справу Приватбанку, - Береза. ВIДЕО

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли в Лондонському суді справу "ПриватБанку" на суму майже $5 мільярдів.

Про це повідомив екснардеп Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Берези, цей вердикт може стати переломним моментом не тільки для олігархів, а й для президента Зеленського, якщо в справі спливуть "ті самі офшори з Panama Papers, пов’язані з "Кварталом 95" та його оточенням".

Коломойський може спробувати відповісти, оприлюднивши компромат на президента України, вважає екснардеп.

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