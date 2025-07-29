Коломойський та Бологолюбов програли в Лондонському суді справу Приватбанку, - Береза. ВIДЕО
Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли в Лондонському суді справу "ПриватБанку" на суму майже $5 мільярдів.
Про це повідомив екснардеп Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Берези, цей вердикт може стати переломним моментом не тільки для олігархів, а й для президента Зеленського, якщо в справі спливуть "ті самі офшори з Panama Papers, пов’язані з "Кварталом 95" та його оточенням".
Коломойський може спробувати відповісти, оприлюднивши компромат на президента України, вважає екснардеп.
Топ коментарі
+2 Погрібний Олександр
показати весь коментар29.07.2025 19:21 Відповісти Посилання
+1 Luiza
показати весь коментар29.07.2025 19:10 Відповісти Посилання
+1 Потужний Гарант
показати весь коментар29.07.2025 19:11 Відповісти Посилання
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Головне, що справу розглядали не в Печерському суді.
Прізвище Зеленьський вже фігурувало. Просто Зебіли тоді не встигли оченята від роситвимити.
" Гонтарєва" , нічого " нє празєвала".
Гонтрарєва стала головою НБУ у 2014- му році. А Бєня виаодив гроші із банку із момента отримання банком ліцензії, ще із 90- х.
І протягом десятиріч, Бєня платив Кучмі, Стельмаху, Юлі Косатій, щоб ті давали грошей на підтримання ліквідності у найбільшому недержавному банку України.
А коли сталасьмчергова банківська криза 2014 року, НБУ якраз і відмовився давати гроші Привату, взамін на ті що вивів Коломоймський.
І проблєма на яку десятиріччями закривали очі в Україні вилізла у вигляді неплатоспросожності Приватбанку.