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Коломойський та Бологолюбов програли в Лондонському суді справу Приватбанку, - Береза. ВIДЕО

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов програли в Лондонському суді справу "ПриватБанку" на суму майже $5 мільярдів.

Про це повідомив екснардеп Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Берези, цей вердикт може стати переломним моментом не тільки для олігархів, а й для президента Зеленського, якщо в справі спливуть "ті самі офшори з Panama Papers, пов’язані з "Кварталом 95" та його оточенням". 

Коломойський може спробувати відповісти, оприлюднивши компромат на президента України, вважає екснардеп.

Читайте: Справа Коломойського: НАБУ та САП завершили розслідування схеми на 9,2 млрд грн

Автор: 

Боголюбов Геннадій (303) Зеленський Володимир (24917) Коломойський Ігор (3131) Береза Борислав (152) Приватбанк (2445)


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Топ коментарі
+2
А може він збирав на ноти?
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29.07.2025 19:21 Відповісти
+1
скоріше коломойшу 🤡 завалить ...воно мале ,але дуже лукаве...за владу буде триматися як за кольйоні дЄрмака, бо там голка з фсб заточенна...
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29.07.2025 19:10 Відповісти
+1
Час покаже, як воно буде далі.
Головне, що справу розглядали не в Печерському суді.
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29.07.2025 19:11 Відповісти
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скоріше коломойшу 🤡 завалить ...воно мале ,але дуже лукаве...за владу буде триматися як за кольйоні дЄрмака, бо там голка з фсб заточенна...
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29.07.2025 19:10 Відповісти
в Бені є люди і вони не за гратами
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29.07.2025 19:19 Відповісти
як варіант ,булоб добре...
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29.07.2025 19:29 Відповісти
Час покаже, як воно буде далі.
Головне, що справу розглядали не в Печерському суді.
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29.07.2025 19:11 Відповісти
Пісец підкрався до піаніста
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29.07.2025 19:17 Відповісти
А може він збирав на ноти?
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29.07.2025 19:21 Відповісти
🤣
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29.07.2025 19:31 Відповісти
Так їх всього сім,шо там збирать.
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29.07.2025 19:44 Відповісти
Достатньо оприлюднити у ЗМІ власників офшорів, куди Колрмойський переводив кошти.
Прізвище Зеленьський вже фігурувало. Просто Зебіли тоді не встигли оченята від роситвимити.
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29.07.2025 19:37 Відповісти
И еще интересно как пани Гонтарева прозевала такое обнуление главного банка и потом в Лондон уехала с концами.
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29.07.2025 19:56 Відповісти
Та да, побреши ще про щось.
" Гонтарєва" , нічого " нє празєвала".
Гонтрарєва стала головою НБУ у 2014- му році. А Бєня виаодив гроші із банку із момента отримання банком ліцензії, ще із 90- х.
І протягом десятиріч, Бєня платив Кучмі, Стельмаху, Юлі Косатій, щоб ті давали грошей на підтримання ліквідності у найбільшому недержавному банку України.
А коли сталасьмчергова банківська криза 2014 року, НБУ якраз і відмовився давати гроші Привату, взамін на ті що вивів Коломоймський.
І проблєма на яку десятиріччями закривали очі в Україні вилізла у вигляді неплатоспросожності Приватбанку.
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29.07.2025 20:09 Відповісти
 
 