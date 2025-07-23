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Новини Справи Коломойського
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Справа Коломойського: НАБУ та САП завершили розслідування схеми на 9,2 млрд грн

Справа Коломойського НАБУ та САП завершили розслідування

НАБУ та САП завершили слідство у справі ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

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"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", - розповіли в НАБУ.

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Крім Коломойського у справі підозрювані:

  • колишній Голова Правління ПриватБанку;
  • колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
  • ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
  • ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
  • ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Справи проти Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

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Автор: 

НАБУ (5217) Коломойський Ігор (3129) САП (2339)


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Топ коментарі
+3
Ермолай Тимофеевич Токмак #610563-Вам пора требовать у начальства новую методичку. Со старой вы выглядите лохом.
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23.07.2025 16:37 Відповісти
+2
Це сталося сьогодні на нараді у Зеленського?
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23.07.2025 16:16 Відповісти
+2
У высравшихся выше зелупов во всём виноват Порошенко.
На самом деле Беня спёр бабки вкладчиков из принадлежавшего ему банка, прокрутил их через несколько своих компашек (типа Шефира с Миндичем) и занёс назад в банк под видом своих.
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23.07.2025 16:25 Відповісти
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Це сталося сьогодні на нараді у Зеленського?
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23.07.2025 16:16 Відповісти
Заява генпрокурварора учора, близько до тексту -"ви не подумайте що все було зроблено з-за справи Чернишова , я не буду забирати у НАБУ його справу, але на суді по ньому мабуть таки буду присутнім"
НУ! Як вам ? мудроє сазданіє?. дитинка на довгу паузу коли мама з осудом дивиться на неї біля місця зі шкодою - " МАМУСЮ- ТО НЕ Я "...
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23.07.2025 16:24 Відповісти
Й так можна продовжити й про Коломийського .... НАБУ завершило справу ! Ой! чому так швиденько все сталося з контролем ГЕНпрокурварора над НАБУ ? Й уся **** братія ВР на ранок закрилася на відпочинок ??? На 4 тижні!!! А сьогодні -завтра перемовини Єрамкоделегації во главє з двічі підсдїлідчим під НАБУ Умєровим?
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23.07.2025 16:28 Відповісти
Порошенко докапитализировал разворованный банк. Неужели это было плохо ? А вы наверное хотели, что бы вкладчики потеряли свои деньги ?
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23.07.2025 16:36 Відповісти
Що, знову?
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23.07.2025 16:25 Відповісти
Ермолай Тимофеевич Токмак #610563-Вам пора требовать у начальства новую методичку. Со старой вы выглядите лохом.
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23.07.2025 16:37 Відповісти
і де зараз те НАБУ та САП...на святе спокусилися....
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23.07.2025 16:23 Відповісти
У высравшихся выше зелупов во всём виноват Порошенко.
На самом деле Беня спёр бабки вкладчиков из принадлежавшего ему банка, прокрутил их через несколько своих компашек (типа Шефира с Миндичем) и занёс назад в банк под видом своих.
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23.07.2025 16:25 Відповісти
Вже дві справи завершили, якось дивно. Напевно ще доказів недозбирали, але прийшла команда зверху - в суд.
Ну а який у нас суд всі знають.
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23.07.2025 16:27 Відповісти
Немає такого ворога України,
який би не підтримав зеленського.
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23.07.2025 16:32 Відповісти
Ну, и скажите, что это не закон физики:
Путин - Березовский
Зеля - Коломойский
Трамп - Маск
Хреновая закономерность для тех, кто подсаживает мудаков.
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23.07.2025 16:38 Відповісти
Розслідування завершено, генпрокурор закрив справу
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23.07.2025 17:07 Відповісти
Це вони марно. Тепер генпрокурор має право зупиняти любі розслідування, і сам приймати рішення по справі.
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23.07.2025 17:52 Відповісти
 
 