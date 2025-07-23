Справа Коломойського: НАБУ та САП завершили розслідування схеми на 9,2 млрд грн
НАБУ та САП завершили слідство у справі ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.
"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України", - розповіли в НАБУ.
Крім Коломойського у справі підозрювані:
- колишній Голова Правління ПриватБанку;
- колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;
- ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;
- ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;
- ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.
Справи проти Коломойського
У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).
8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
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НУ! Як вам ? мудроє сазданіє?. дитинка на довгу паузу коли мама з осудом дивиться на неї біля місця зі шкодою - " МАМУСЮ- ТО НЕ Я "...
На самом деле Беня спёр бабки вкладчиков из принадлежавшего ему банка, прокрутил их через несколько своих компашек (типа Шефира с Миндичем) и занёс назад в банк под видом своих.
Ну а який у нас суд всі знають.
який би не підтримав зеленського.
Путин - Березовский
Зеля - Коломойский
Трамп - Маск
Хреновая закономерность для тех, кто подсаживает мудаков.