Дело Коломойского: НАБУ и САП завершили расследование схемы на 9,2 млрд грн

НАБУ и САП завершили следствие по делу экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, которого подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

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"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент Председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины", - рассказали в НАБУ.

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Кроме Коломойского в деле подозреваемые:

бывший Председатель Правления ПриватБанка;

бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;

экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка - директор казначейства;

экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;

экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка.

Дела против Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

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