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Новости Дела Коломойского
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Дело Коломойского: НАБУ и САП завершили расследование схемы на 9,2 млрд грн

Дело Коломойского НАБУ и САП завершили расследование

НАБУ и САП завершили следствие по делу экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского, которого подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

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"Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент Председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем - на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины", - рассказали в НАБУ.

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Кроме Коломойского в деле подозреваемые:

  • бывший Председатель Правления ПриватБанка;
  • бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;
  • экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка - директор казначейства;
  • экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
  • экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка.

Дела против Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

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Автор: 

НАБУ (4344) Коломойский Игорь (1794) САП (2124)


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Топ комментарии
+3
Немає такого ворога України,
який би не підтримав зеленського.
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23.07.2025 16:32 Ответить
+3
Ермолай Тимофеевич Токмак #610563-Вам пора требовать у начальства новую методичку. Со старой вы выглядите лохом.
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23.07.2025 16:37 Ответить
+2
Це сталося сьогодні на нараді у Зеленського?
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23.07.2025 16:16 Ответить
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Це сталося сьогодні на нараді у Зеленського?
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23.07.2025 16:16 Ответить
Заява генпрокурварора учора, близько до тексту -"ви не подумайте що все було зроблено з-за справи Чернишова , я не буду забирати у НАБУ його справу, але на суді по ньому мабуть таки буду присутнім"
НУ! Як вам ? мудроє сазданіє?. дитинка на довгу паузу коли мама з осудом дивиться на неї біля місця зі шкодою - " МАМУСЮ- ТО НЕ Я "...
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23.07.2025 16:24 Ответить
Й так можна продовжити й про Коломийського .... НАБУ завершило справу ! Ой! чому так швиденько все сталося з контролем ГЕНпрокурварора над НАБУ ? Й уся **** братія ВР на ранок закрилася на відпочинок ??? На 4 тижні!!! А сьогодні -завтра перемовини Єрамкоделегації во главє з двічі підсдїлідчим під НАБУ Умєровим?
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23.07.2025 16:28 Ответить
Порошенко докапитализировал разворованный банк. Неужели это было плохо ? А вы наверное хотели, что бы вкладчики потеряли свои деньги ?
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23.07.2025 16:36 Ответить
Що, знову?
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23.07.2025 16:25 Ответить
Ермолай Тимофеевич Токмак #610563-Вам пора требовать у начальства новую методичку. Со старой вы выглядите лохом.
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23.07.2025 16:37 Ответить
і де зараз те НАБУ та САП...на святе спокусилися....
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23.07.2025 16:23 Ответить
У высравшихся выше зелупов во всём виноват Порошенко.
На самом деле Беня спёр бабки вкладчиков из принадлежавшего ему банка, прокрутил их через несколько своих компашек (типа Шефира с Миндичем) и занёс назад в банк под видом своих.
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23.07.2025 16:25 Ответить
Вже дві справи завершили, якось дивно. Напевно ще доказів недозбирали, але прийшла команда зверху - в суд.
Ну а який у нас суд всі знають.
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23.07.2025 16:27 Ответить
Немає такого ворога України,
який би не підтримав зеленського.
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23.07.2025 16:32 Ответить
Ну, и скажите, что это не закон физики:
Путин - Березовский
Зеля - Коломойский
Трамп - Маск
Хреновая закономерность для тех, кто подсаживает мудаков.
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23.07.2025 16:38 Ответить
Розслідування завершено, генпрокурор закрив справу
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23.07.2025 17:07 Ответить
Це вони марно. Тепер генпрокурор має право зупиняти любі розслідування, і сам приймати рішення по справі.
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23.07.2025 17:52 Ответить
 
 