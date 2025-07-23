БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 0

Заволодіння коштами "Приватбанку" на 9,2 мільярда: НАБУ завершило розслідування проти Коломойського

НАБУ завершило розслідування проти Коломойського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та п'ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами "Приватбанку" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "Приватбанку". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "Приватбанку" на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник "Приватбанку", організатор групи;
  • колишній голова правління "Приватбанку";
  • колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з "Приватбанком";
  • ексзаступниця голови правління "Приватбанку"– директорка казначейства;
  • ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "Приватбанку";
  • ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу "Приватбанку".

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.

Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами "Приватбанку".

У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. У вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам "Приватбанку" злочинів поповнилася ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн.

Як зауважили в НАБУ, справа "Приватбанку" є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

Автор: 

НАБУ (1565) Коломойський Ігор (1776) Приватбанк (1790)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 