Заволодіння коштами "Приватбанку" на 9,2 мільярда: НАБУ завершило розслідування проти Коломойського

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського та п'ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Слідство встановило, що в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами "Приватбанку" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара "Приватбанку". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "Приватбанку" на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник "Приватбанку", організатор групи;

колишній голова правління "Приватбанку";

колишній заступник керівника напрямку – директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з "Приватбанком";

ексзаступниця голови правління "Приватбанку"– директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства "Приватбанку";

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу "Приватбанку".

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.

Цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами "Приватбанку".

У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. У вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам "Приватбанку" злочинів поповнилася ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн.

Як зауважили в НАБУ, справа "Приватбанку" є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". САП оскаржило це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).