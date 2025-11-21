Виробник "Жигулів" визнав обвал продажів автомобілів на чверть: Російський ринок захоплюють китайці

"АвтоВАЗ" визнав різке падіння продажів своїх автомобілів у 2025 році, попри підвищення утилізаційного збору. Водночас російський ринок активно захоплюють китайські конкуренти.

Про це розповів керівник "АвтоВАЗу" Максим Соколов, передає російська "Новая газета".

За його словами, протягом року компанія продала лише 370 тисяч автомобілів (разом з експортом), що приблизно на чверть менше, ніж у 2024 році. При цьому зростання продажів не відбулося навіть у жовтні ‒ саме на цей період уряд планував запровадити протекціоністські заходи у вигляді оновлених ставок утильзбору, які суттєво підвищували вартість ввезених з-за кордону автомобілів. Проте через протести введення цих тарифів двічі відтерміновували на місяць.

У результаті восени, навпаки, зріс імпорт авто ‒ росіяни намагалися встигнути придбати іномарки за старими цінами. Загалом, за перші 10 місяців 2025 року частка автомобілів Lada на російському ринку впала з 25% до 20%.

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Водночас китайський автопром стрімко займає російський ринок. Китайські виробники відкривають у Росії "викруткове виробництво" своїх автомобілів, і російська влада відкрито підтримує цей процес. Причина в тому, що такі проєкти створюють нові робочі місця в регіонах і дозволяють російським фахівцям ознайомлюватися з китайськими технологіями.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року кремлівський пропагандист Володимир Соловйов закликав "АвтоВАЗ" налагодити випуск бойових тачанок. Він пропонував компанії оснащувати легкові автомобілі кулеметами та мінометами й відправляти їх на фронт.