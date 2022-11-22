Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує "АвтоВАЗу" розпочати виробництво бойових тачанок: "Поставте туди міномети. Багато чого можна поставити". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов запропонував автомобілебудівній компанії "АвтоВАЗ" встановлювати на легкових машинах кулемети та міномети і відправляти їх на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, переобладнувати під воєнні завдання Соловйов пропонує і вживані автомобілі.

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