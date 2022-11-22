Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує "АвтоВАЗу" розпочати виробництво бойових тачанок: "Поставте туди міномети. Багато чого можна поставити". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов запропонував автомобілебудівній компанії "АвтоВАЗ" встановлювати на легкових машинах кулемети та міномети і відправляти їх на фронт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, переобладнувати під воєнні завдання Соловйов пропонує і вживані автомобілі.
Топ коментарі
+40 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.11.2022 13:37 Відповісти Посилання
+25 Yakov Yakov
показати весь коментар22.11.2022 13:36 Відповісти Посилання
+19 дмитрий #513526
показати весь коментар22.11.2022 13:37 Відповісти Посилання
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зімля рузкая...
рассеянская.
страна рассея, рашка, значится и живут тама рассеянцы да *********. ))
по правді наші умільці ставлять на позашляховики важкі кулемети, протитанкові ракетні системи та міномети і навіть установки НУРС з гелікоптерів. Але ж Тойота чи Хамер то не "таз", то ж машини, а не відро гайок
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ваз штампує тачанки в тулі штампують максіми а соловйова стрілком в тачанку
убогие рашистские пропагандоны.) а Гаага все ближе...
Колымаги, которые не заводятся, а если заводятся, то не едут, а если едут то не тормозят...Прапора тырят комплектующие и толкают налево.Буряты тырят целиком...Праздник!
Все эти "тачанки "забивают просёлочные дороги мешая тяжелой технике и сотнями бьются при поездках за бухлом!
"Шикарная идея Шеф,шикарная!"
Клиника, бл@дь, неизлечимая!
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱💙💛🔱💪👍👌✊✌️
Якутам, кстати, давно бы уже пора послать колонизаторов подальше и самим торговать своим золотом-брильянтами.
В войне с братаном Гитлером погибло около 50 млн. советских граждан...,позже эти же данные сказал начальник всех коммунистов Украины Петр Симоненко с трибуны Рады...
Так что Виктор Суворов был прав...50 млн... хотя я сомневаюсь...около 60...
Пля , на мiй (холопський) розум воно сглузду з"iхало , бо таке враження , що воно з зи своiх агuдок стебаэццьо , доводячи йих до повного абсурду .
Мабуть з"йихало , коли в його видибрали його вiли в Iталii !!!
Їх ще потім будуть підгодовувати курячими окорочками.
Так они скоро и до чапаевской конницы дойдут......
Нехай назвуть це убожество ***********...