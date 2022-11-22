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Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує "АвтоВАЗу" розпочати виробництво бойових тачанок: "Поставте туди міномети. Багато чого можна поставити". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов запропонував автомобілебудівній компанії "АвтоВАЗ" встановлювати на легкових машинах кулемети та міномети і відправляти їх на фронт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, переобладнувати під воєнні завдання Соловйов пропонує і вживані автомобілі. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов пропонує реанімувати сталінську статтю для "ворогів народу": "Кто-то же должен ответить?". ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2826) АвтоВАЗ (96) Соловйов Володимир (141)


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Топ коментарі
+40
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22.11.2022 13:37 Відповісти
+25
багата далпайопамі зімля рузкая.
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22.11.2022 13:36 Відповісти
+19
А лучше установить в старое-доброе Жигули ( Фиат 124 ) бутылку и посадить на неё самого Шапиро-Соловьёва, так эпичнее будет
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22.11.2022 13:37 Відповісти
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багата далпайопамі зімля рузкая.
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22.11.2022 13:36 Відповісти
И не говорите. От первого же выстрела из миномета, кони так понесут ту тачанку в разные стороны, шо мама не горюй.
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22.11.2022 13:40 Відповісти
Конь 😂
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22.11.2022 14:23 Відповісти
думаешь лавров потягне цю тачанку? всереться
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22.11.2022 14:26 Відповісти
Лаврокобила вже і одного коня не потягне,шмонька вже застара)
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22.11.2022 18:17 Відповісти
Це не правда. Це дуже гарна ідея ! Кацапи ,ні-ні,тільки не тачанки!
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23.11.2022 09:04 Відповісти
.

зімля рузкая...



рассеянская.

страна рассея, рашка, значится и живут тама рассеянцы да *********. ))
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22.11.2022 13:42 Відповісти
І не закінчуються *****, що саме інтересно...
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22.11.2022 13:50 Відповісти
А лучше установить в старое-доброе Жигули ( Фиат 124 ) бутылку и посадить на неё самого Шапиро-Соловьёва, так эпичнее будет
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22.11.2022 13:37 Відповісти
Говномьоти нехай поставлять...
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22.11.2022 13:37 Відповісти
Тіки не поставлять а посадять😁 і першим нехай соловйов буде.
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22.11.2022 13:44 Відповісти
Мысль антиресная - главное ,что бы "это" до фронта доехало.
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22.11.2022 13:37 Відповісти
+ 1000
по правді наші умільці ставлять на позашляховики важкі кулемети, протитанкові ракетні системи та міномети і навіть установки НУРС з гелікоптерів. Але ж Тойота чи Хамер то не "таз", то ж машини, а не відро гайок
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22.11.2022 13:46 Відповісти
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22.11.2022 13:37 Відповісти
Свято наближається!
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22.11.2022 13:47 Відповісти
пряме призначення бєлой лади ето для єзди кацапскім самкам в связі с утєрєй кормільца
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ваз штампує тачанки в тулі штампують максіми а соловйова стрілком в тачанку
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22.11.2022 13:38 Відповісти
соловьиный пАмёт баальшой специЯлист прямо таки во всем...))

убогие рашистские пропагандоны.) а Гаага все ближе...
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22.11.2022 13:39 Відповісти
Так у нас таких "джихадмобілів" повно на фронті І "Стугни" стоять і кулемети Воюють ще з 2014-го У кацапні - як завжди - "позднее зажигание"
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22.11.2022 13:44 Відповісти
потерпіть, ще через деякий час він буде розказувати, що завжди був проти "політікі партії" і як міг доводив до абсурду всю мілітаристську риторику влади. тупий народ просто тупий, не розумів такого тонкого стьобу.
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22.11.2022 13:40 Відповісти
Соловйов все вірно говорить. Він сказав щоїх будуть добивати всюди - це правильно і ніякі кацапотачанки їм не поможуть. Все це самообман.
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22.11.2022 20:33 Відповісти
Міномет ставте у сміттєвозку. Дамбаський досвід вже є. А для тачанки у вас коні є?
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22.11.2022 13:40 Відповісти
Один точно є...
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22.11.2022 16:37 Відповісти
Этот долбодятел решил забрать Славу Нестора Ивановича Махно...😆громившего краснопузых шакалов ещё до советской сраной власти...😆😆
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22.11.2022 13:41 Відповісти
, але з овсом проблема, там лаврокінь на спецобслуговуванні
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22.11.2022 13:41 Відповісти
Ця без багажника, багажник - опція
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22.11.2022 13:43 Відповісти
зашибись из виллы в италии фонтанировать идеями...
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22.11.2022 13:43 Відповісти
Як же добре воювати чужими руками. Справжня руська гнида яка відправляє інших,а сам в танк не влізе.
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22.11.2022 13:44 Відповісти
Вот ещё вариант.

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22.11.2022 13:44 Відповісти
Та да, але кажуть там ще треба вміти було керувати!
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22.11.2022 13:50 Відповісти
Пусть таксистов московских переучивают.
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22.11.2022 13:56 Відповісти
Ну, в цьому випадку потрібен буде ще конячий паликмахер-стиліст для заплітання хвостів, грив та модельер для одягу
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22.11.2022 20:42 Відповісти
Надо взять ВАЗ и переехать Соловьёва.
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22.11.2022 13:46 Відповісти
Один раз - не поможет.Тока туда и назад
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22.11.2022 14:16 Відповісти
Шалавьева и Марго Симоньян перекупил повар путлера Пригожин.. кажуть заплатил нехилые бабки...,а Дима Сикелев ваше исчез с телеэфире,некому больше орать про радиоактивный пепел...🦍🦍🦍остались одни Обезьяны...😆🤣
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22.11.2022 13:47 Відповісти
Тут ты прав, будем добивать
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22.11.2022 13:47 Відповісти
Чем дальше, тем больше мне нравится эта мысль.Было бы замечательно, если бы орки загрузили свои войска ещё и жигулями!
Колымаги, которые не заводятся, а если заводятся, то не едут, а если едут то не тормозят...Прапора тырят комплектующие и толкают налево.Буряты тырят целиком...Праздник!
Все эти "тачанки "забивают просёлочные дороги мешая тяжелой технике и сотнями бьются при поездках за бухлом!
"Шикарная идея Шеф,шикарная!"
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22.11.2022 13:49 Відповісти
ватное свинособачье ******.......................
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22.11.2022 13:49 Відповісти
А на трактора поставить пушки( можно даже дульнозарядные, времён бородина)), а на автобусы - ракеты!! То-то будет весело!
Клиника, бл@дь, неизлечимая!
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22.11.2022 13:52 Відповісти
Нужно начинать с "палки-копалки"! Тачанка для Автоваза это уже нанотехнологии.
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22.11.2022 13:52 Відповісти
От одного имени генерал Залужный у крыс путлера истерика...,что там говорить о Степан Андреевича...❤️🖤
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱💙💛🔱💪👍👌✊✌️
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22.11.2022 13:52 Відповісти
******* не мешки ворочать.
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22.11.2022 13:53 Відповісти
А АвтоТАЗ разве не издох?
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22.11.2022 13:55 Відповісти
Так там сейчас с якутам тема
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22.11.2022 14:17 Відповісти
Да, как раз, как национальные территории от недоимперии начнут отваливаться, вот там в тундре и будут на оленьих упряжках воевать.
Якутам, кстати, давно бы уже пора послать колонизаторов подальше и самим торговать своим золотом-брильянтами.
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22.11.2022 14:36 Відповісти
Про брюлики - там тема есть...там в руководстве в кремле на крепком крючке...разбирались уже, а так да, досвидос и...прювет Чайна
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22.11.2022 14:39 Відповісти
з причепом для транспортування пральних машин та іншого намародереного...
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22.11.2022 13:55 Відповісти
На тех тачанках чмобики https://youtu.be/YQPKI8GSwJI превратятся в романтических негров...
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22.11.2022 13:55 Відповісти
На самом деле, на передовой тебя не хватает, придурок ты!
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22.11.2022 13:55 Відповісти
Лишняя хромосома в чистом виде
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22.11.2022 13:56 Відповісти
От Шалавьева я лет 20 назад узнал одну вещь...
В войне с братаном Гитлером погибло около 50 млн. советских граждан...,позже эти же данные сказал начальник всех коммунистов Украины Петр Симоненко с трибуны Рады...
Так что Виктор Суворов был прав...50 млн... хотя я сомневаюсь...около 60...
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22.11.2022 14:00 Відповісти
Тачанка стреляет назад. Самый тупой вид оружия.
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22.11.2022 14:02 Відповісти
Не подсказуй
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22.11.2022 14:18 Відповісти
Убогая расея дошла кажись до точки. Далее стагнация и распад. Только репарации будут платить все , и отпавшие узкоглазые и черножопые, урюки и чебуреки и т.п
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22.11.2022 14:06 Відповісти
Вочдидь переслухався агiтку лэбедэва-кумача про "помчацццо лихиэ тачанки" ....

Пля , на мiй (холопський) розум воно сглузду з"iхало , бо таке враження , що воно з зи своiх агuдок стебаэццьо , доводячи йих до повного абсурду .
Мабуть з"йихало , коли в його видибрали його вiли в Iталii !!!
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22.11.2022 14:06 Відповісти
ДурьДума рабZeи озвучила официально..погибло 42 млн.,это был кажись 2015 год...
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22.11.2022 14:07 Відповісти
Современнае тачанка стреляет и спереди и сзади причем спереди сдвоенный крупнокалиберный пулемет...сзади пулемет прткрвтия экипажа из трёх человек...
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22.11.2022 14:10 Відповісти
бурятів посадити на коней, одягти "будьоновки" дати шаблі і вперед! згадати Семена Будьонного що пропонував кавалерію на німецькі танки
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22.11.2022 14:18 Відповісти
І конну авіацію обов"язково , а замість Будьонного - ЛАВРОВА
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22.11.2022 14:20 Відповісти
Будьоного на Лаврова.
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22.11.2022 16:25 Відповісти
Ось з чим я згоден, то це - вже ніхто не зупиниться, мордор будуть добивати до останього орка. А пропагандонів будуть вішати на площах.
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22.11.2022 14:22 Відповісти
А у мене сумніви.
Їх ще потім будуть підгодовувати курячими окорочками.
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22.11.2022 18:43 Відповісти
"Вторая армия мира" за 10-ть месяцев прошла путь от "не смешите наши Искандеры" до " ну давайте слямзаем какое-то корыто с пулемётом".
Так они скоро и до чапаевской конницы дойдут......
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22.11.2022 14:36 Відповісти
если поставить кучу палок якутскому скульптору, он может наладить выпуск тачанок быстрее таза, причём того же качества!
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22.11.2022 14:47 Відповісти
Які тачанки? Він ще замовлення на чіпи, ракети та супутники ніяк не виконає, бо пластифікатор для гівна під санкціями.
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22.11.2022 15:36 Відповісти
гімна там у нього як гною. з палками проблємы. поки морози, пластифікатор не нужен ))
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22.11.2022 15:40 Відповісти
Ни хрена этого долбача растащило. Чего сразу не катапульту? Или требушет. Духовность старинная полного погружения требует. И студию разломать, пусть с лобного места на Красной площади верещит
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22.11.2022 14:50 Відповісти
Пора переходить к опыту дидов
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22.11.2022 15:00 Відповісти
...рюзке отправьте этого придурка на фронт
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22.11.2022 15:14 Відповісти
САМАЛЬОТ ХАРАШО ПАРАВОЗ ХАРАШО НО АЛЕНИ ЛУЧШЕ
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22.11.2022 15:31 Відповісти
что то соловушка совсем плох стал,осунулся,щечки упали,посидел сморщился,что то как то боюсь копытца скоро откинет от злобы своей
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22.11.2022 16:17 Відповісти
Просто уявіть собі таку картину олією. Істота накопичувала бабло, 2 десятиліття вилизуючи добіла різні дупи, купує на ці бабоси аж 2 вила в Італії на озері Комо... а тут бац і немає вил - усі кляті італійці відібрали!
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22.11.2022 17:06 Відповісти
А як же ж вони знущалися над бандермобілями нашими. А це як називається? Тупо все копюють. Нічого свого немає...

Нехай назвуть це убожество ***********...
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22.11.2022 17:46 Відповісти
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22.11.2022 18:26 Відповісти
Под Батька Махно косит.
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22.11.2022 18:26 Відповісти
****** соловей - *** тебе навстречу
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22.11.2022 19:39 Відповісти
С 5 марта 2022 года автоВАЗ, вынужден приостановить производство машин на заводе в Тольятти из-за отсутствия комплектующих
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22.11.2022 19:44 Відповісти
Будут, ой будут вас добивать
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22.11.2022 20:09 Відповісти
' нас будут дабівать ' тут я згоден на 100%
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22.11.2022 20:50 Відповісти
Де ці мразі купують тепловізори?
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22.11.2022 23:29 Відповісти
Сколька машин у Соловйова? Хай віддасть свої на виробництво тачанок, а сам хай на студію пішки ходить.
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23.11.2022 00:11 Відповісти
Поставте на таку тачанку солов'єва рачком, і возіть по всіх фронтах, щоб його в очко петрушили бухі кацапи та обкурені чечени.
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23.11.2022 08:11 Відповісти
 
 