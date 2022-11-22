Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает "АвтоВАЗу" начать производство боевых тачанок: "Поставьте туда минометы. Много чего можно поставить". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предложил автомобилестроительной компании "АвтоВАЗ" устанавливать на легковых машинах пулеметы и минометы и отправлять их на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, переоборудовать под военные задачи Соловьев предлагает и подержанные автомобили.

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