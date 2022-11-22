Украина вернула тела 33 павших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, вернули тела 33 украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитника. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести пропавших Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!" – подчеркнул Олег Котенко.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

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