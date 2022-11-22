РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5711 посетитель онлайн
Новости Война
2 110 5

Украина вернула тела 33 павших защитников

зсу,поховання,втрати

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, вернули тела 33 украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитника. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести пропавших Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

"Процесс переговоров о передаче тел продолжается постоянно. Совместными усилиями стремимся как можно быстрее вернуть семьям тела защитников, чтобы те могли достойно почтить их память!" – подчеркнул Олег Котенко.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 696 тел.

Читайте также: Россия обстреливает ЗАЭС, чтобы заставить мир признать аннексию украинских территорий, - ISW

обмен (1431) военнослужащие (6186) Министерство реинтеграции (278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
22.11.2022 11:15 Ответить
Вічна пам'ять і вічна Слава загиблим Героям!
показать весь комментарий
22.11.2022 11:26 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2022 11:26 Ответить
Всіх потрібно повернути і пам'ятати!
показать весь комментарий
22.11.2022 13:20 Ответить
Слава Героям України💪👍🔱❤️🖤🔱💙💛🔱, Смерть ворогам💀☠️👌
показать весь комментарий
22.11.2022 13:27 Ответить
 
 