Україна повернула тіла 33 полеглих захисників

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, повернули тіла 33 українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!" – наголосив Олег Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

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