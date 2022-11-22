УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13317 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 110 5

Україна повернула тіла 33 полеглих захисників

зсу,поховання,втрати

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, повернули тіла 33 українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!" – наголосив Олег Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.

Читайте: Зеленський закликав до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх"

Автор: 

обмін (1213) військовослужбовці (4812) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
22.11.2022 11:15 Відповісти
Вічна пам'ять і вічна Слава загиблим Героям!
показати весь коментар
22.11.2022 11:26 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2022 11:26 Відповісти
Всіх потрібно повернути і пам'ятати!
показати весь коментар
22.11.2022 13:20 Відповісти
Слава Героям України💪👍🔱❤️🖤🔱💙💛🔱, Смерть ворогам💀☠️👌
показати весь коментар
22.11.2022 13:27 Відповісти
 
 