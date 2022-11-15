Зеленський закликав до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх"

Президент України Володимир Зеленський закликав до обміну полоненими з Росією за принципом "всіх на всіх", а також до звільнення всіх дорослих та дітей, депортованих до Росії.

Про це він повідомив під час виступу на саміті G-20, інформує Цензор.НЕТ.

"Тисячі наших людей - військових і цивільних - в російському полоні. Вони піддаються жорстоким тортурам - це масове знущання! Окрім того, ми поіменно знаємо майже 11 тисяч дітей, які були силою депортовані в Росію. Їх розлучають з батьками, знаючи, що у них є родини. А окрім цих дітей, є десятки тисяч тих, хто був примусово вивезений і про яких ми знаємо лише опосередковано", - сказав він.

"Додайте до цього ще сотні тисяч депортованих дорослих, і ви побачите, до якої гуманітарної катастрофи призвела російська війна. Додайте ще політв'язнів - українських громадян, які утримуються в Росії та на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "ми не знайшли підтримки у Міжнародному комітеті Червоного Хреста. Ми не бачимо, що вони повною мірою борються за доступ до таборів, де утримують українських полонених і політвʼязнів, або що вони допомагають шукати депортованих українців. І таке самоусунення - це самознищення Червоного Хреста як організації, яку колись поважали. Ми маємо обʼєднатись заради єдино реалістичної моделі звільнення полонених - "всіх на всіх". А також заради звільнення усіх дітей і дорослих, які були депортовані в Росію", - наголосив він.

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За даними Міноборони, з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено понад 28 обмінів полоненими. Один із наймасштабніших відбувся 21 вересня. Україна повернула додому 215 захисників. Пізніше з'ясувалося, що із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. 21 вересня наших військовополонених одночасно обміняли на територіях чотирьох країн - України, Туреччини, Польщі та Саудівської Аравії.

Також повідомлялося, що 5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині.

3 листопада відбувся обмін у форматі "107 на 107". Пізніше було опубліковано список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада.

29 жовтня також відбувся черговий обмін полоненими. Список із 50 визволених воїнів доступний за посиланням.