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Медведчук (1323) обмін (982) полон (1296) полонені (1941) Малюк Василь (66)

Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,медведчук

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. В.о. Голови СБУ Василь Малюк особисто зустрічав звільнених українців у Чернігівській області під час процедури обміну, що була організована під керівництвом Офісу Президента.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Медведчук – це не просто кум путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрала СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контррозвідувальних заходах. А тепер завдяки обміну ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких так чекають вдома", – зазначив Василь Малюк.

Він підкреслив, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді: "Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задля визволення українських воїнів у Росію віддали Медведчука

Василь Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Так, аби врятувати життя та здоров’я наших захисників, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прийняв рішення про здійснення обміну. Сам Медведчук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора.

В.о. Голови СБУ зазначив, що попри складні переговори обмін пройшов успішно. Адже Україна повертає значно більше захисників, ніж віддає росіян.

"Зусилля, які багато людей з різних відомств докладали протягом довгих місяців, увінчалися успіхом. І в цьому велика заслуга Координаційного штабу. Дякую всім, хто брав участь у цьому обміні, і особливо Главі держави Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку", – підкреслив Василь Малюк.

Він відзначив важливу роль кожного державного органу, який долучився до повернення бранців: Офісу Президента, Міністерства оборони, ЗСУ, ГУР МО, Мінреінтеграції, МВС, ДСНС та інших.

В.о. Голови СБУ нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення рф загалом відбулося 20 таких звільнень, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна змогла повернути з полону частину захисників. Обмін відбувся у Чернігівській області. ВIДЕО

Нагадаємо, що Віктору Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Слідством встановлено, що Медведчук, діючи за попередньою змовою з тодішніми Президентом України, міністром енергетики та вугільної промисловості та іншими особами, починаючи з листопада 2014 року, узгодив з учасниками терористичних організацій "Л/ДНР" та організував постачання ними вугілля з тимчасово окупованих територій. Тим самим – сприяв фінансуванню терористів.

Зібрано вичерпні докази (покази свідків, телефонні розмови, висновки експертиз, речові докази) причетності й вини В.Медведчука та інших підозрюваних в особливо тяжких злочинах проти України.

В іншому кримінальному провадженні встановлено, що Медведчук передав представникам російських спецслужб відомості про місце розташування військового підрозділу ГУР МО, його приховану бойову підготовку, особовий склад тощо. Це завдало шкоди обороноздатності України.

Окрім того, Віктор Медведчук у листопаді 2020 року взяв активну участь у розробці антиукраїнського проекту "Промінь", завданням якого було посилити вплив спеціальних служб країни-агресора на політичну ситуацію в Україні.

Також Медведчук вчинив низку протиправних дій проти України в інтересах рф, направлених на розграбування національних цінностей (нафти та газу) вартістю понад 38 млрд грн у тимчасово окупованому Криму.

Слід відзначити, що наразі майно Медведчука та його дружини заарештовано. Зокрема, мова йде про:

  • 30 земельних ділянок площею понад 144 га;
  • 72 одиниці нерухомого майна (будинки, квартири, гаражі, споруди);
  • 2 яхти, вартість однієї з яких близько 200 млн євро;
  • 24 транспортні засоби;
  • 1 залізничний вагон;
  • корпоративні права 25-ти підприємств;
  • 316 одиниць коштовних картин, годинників, ваз тощо.

  • Читайте на "Цензор.НЕТ": З російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
за Єрмака можна ще більш обміняти
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22.09.2022 01:45
+37
у нас ще ОПЗЖ залишилось. СБУ вперед
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22.09.2022 01:28
+32
Если за ето Чмо отдали 200 наших парней то ето
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22.09.2022 01:28
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Сколько таких во 'медведчуков'в стране на должностях затаилось....
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22.09.2022 07:45 Відповісти
Звичайна евакувація Медведчука, його спочатку треба було судити.
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22.09.2022 07:45 Відповісти
Тоді самі на себе вийдуть. Одне кодло.
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22.09.2022 09:26 Відповісти
Щось не збігаються цифри по обніну !10 іноземних громадян--виключна заслугаСАудовської Аравії 55 кацапських вбивць =також віддали --за кого? НУ а "свдчення медветчука---да він наговорив все що хотіли почути від нього зелені. Він може сказати навіть,що вбив Кенеді. ТІЛЬКИ ВІДКРИТИЙ СУД повинен дати відповідь на всі дії цього мертветчука.,бо він є громадянином України. А так ,це черговий мутний договорняк. Влада неможе робити все ПО ЗАКОНУ,бо закони сама ніколи не виконувала і невиконує.
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22.09.2022 07:55 Відповісти
А еще есть баба Мертведчука, Оксана, можно и ее выменять на наших пленных воинов. А еще всякие там Бойки и другая срань из рыгоаналов, их тоже нужно использовать, как обменный фонд.
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22.09.2022 07:58 Відповісти
Медведчука і не збирались судить всунули тихенько в обмін, щоб приховати його евакуацію, тепер всі справи проти нього нічого не варті тому і не судили, щоб догодити путі. Цей в раші скаже що всі свідчення вибиті на допитах подасть в європейський суд і виграє справу.І майно повернуть прецедент вже є.
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/aresht-maina-hoteliv-dnister-i-lybid-sud-skazuvav-ne-pobachyv-zvyazkiv-z-hromadyanamy-rf-102940
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22.09.2022 08:01 Відповісти
ви впевнені що наші корумповані суди засудили би Медведчука по всім статтям звинувачень???
Вони би виправдали його. Да й доказової бази не так багато. Та й адвокати в Медведчука відомі і звязки корумповані в судовій системі.. То все бла-бла-бла.. Визволили наших воїнів з катівень - то наразі наша перемога і нехай катиться той Медведчук до свого кума під три чорти
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22.09.2022 09:58 Відповісти
так кореша зелі тримають усі суди Татаров і Портнов, як би хотів засудили б але не хотів, тому суд і не розпочинали.
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22.09.2022 10:08 Відповісти
Ось що відбувається коли замість реформ проводиться лише їх імітація
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22.09.2022 11:13 Відповісти
Висновок: рюзьге ванька коштує 1/200 медведчука або 1/11 командира полку "Азов"
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22.09.2022 08:04 Відповісти
ну что, зебобики, оценили важность медведчука? с таким энтузиазмом Пороха поливали, что он по требованию ***** ввел его в переговорную группу по пленным. Вот и причина и ее нельзя было игнорировать, чтобы вытащить наших из плена.
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22.09.2022 08:11 Відповісти
По требованию таки *****? А раньше говорили що Меркель Хорошо, что кто-то из них не потребовал назначить Медведчука министром обороны
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22.09.2022 11:15 Відповісти
а на кой буй меркель кум *****? видимо, она служила почтальоном, или маршрутизатором, как угодно.
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22.09.2022 11:17 Відповісти
Интересно, если бы сейчас ***** потребовал поставить медведчука куда-нибудь послом Украины в США, клятый клован преступно согласился бы или преступно отказался?
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22.09.2022 11:53 Відповісти
Благодаря обмену ***** получил гарантии ненаступления до проведения референдумов. Цена обмена - фактически замораживание линии фронта.
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22.09.2022 08:13 Відповісти
фактическое замораживание линии фронта на два дня? не смеши
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22.09.2022 10:15 Відповісти
Чомусь у переліку арештованого майна немає згадки про рахунки в банках, отже у випадку конфіскації (далі слідкуйте за руками ) Україна отримає копійки бо усе майно розпродадуть як конфіскат обмеженому колу людей, бо якщо хтось вважає, що за яхтами вишикувалась черга, він помиляється.
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22.09.2022 08:22 Відповісти
Звільнили лише тих, про яких був медійний шум, а решта 2000 де? Залишаться гнити в полоні і ніхто і не згадає.... Як з Оленівкою.... Був прильот....загинули люди... А хто? Скільки? - мовчання!
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22.09.2022 08:51 Відповісти
Певно то найкраще за його житя чим медведчук послужив Україні.
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22.09.2022 08:52 Відповісти
А от дивує, що медведчук за час перебування під вартою випадково не покінчив життя самогубством від мук совісті або через нещасний випадок?...
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22.09.2022 09:00 Відповісти
Ну-у-ууу... Це було б занадто відверте вбивство 😁
(Мертвечук і борошна совісті - речі несумісні)
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22.09.2022 11:38 Відповісти
это был кошелёк кремля. сколько он депутатов и чиновников купил. и что и где? Освобождённых, со вторым днём рождения
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22.09.2022 09:00 Відповісти
среди 55 отданных, росийские лётчики. по новостям сейчас рбк. Конкретно сколько летчиков отдали? они смогут дальше бомбить города?
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22.09.2022 09:05 Відповісти
Саме так. Подають як переможеньку. Як і з Цемахом було.
Командирів віддали до Туреччини. Решта 2000 немедійних лишились у полоні у русні. Про них ніхто тепер і не згадає.
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22.09.2022 09:26 Відповісти
200 командирів? Не занадто, ні?
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22.09.2022 10:28 Відповісти
Це ж що, за 15 наших віддали 55 росіян (за Медведчука отримали 200 наших)? Чомусь зелені гниди ніколи не кажуть кого віддають за наших. Мабудь якщо б ми подивились кого ми віддаємо за наших, то наша радість була б потьмарена.
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22.09.2022 10:30 Відповісти
Ви трохи помиляєтесь За 5 наших ,55 вбивць Бо десять іноземців особистоСаудовська Аравія ,разом з турком домовились. Значить за мртведчука віддали 150,а не 200 Єврей не збреше,дня не проживе
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22.09.2022 12:50 Відповісти
Летчик после катапультирования уже не будет летать с 99% вероятность. По крайней мере в ближайшие лет 5-10, если молодой. Так что угомонись.
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22.09.2022 14:33 Відповісти
25-30% всех летчиков, прибегающих в наше время к катапультированию, получают травмы спины, вызванные ударным действием стреляющего механизма
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22.09.2022 14:41 Відповісти
Это травмы. Т.е серъезные увечья. Но абсолютно все получают запредельную перегрузку, в результате которой они не получают серъезных травм, однако уже не могут подвергать позвоночник регулярным перегрузкам в дальнейшем, как до этого. Чревато инвалидностью.
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22.09.2022 16:50 Відповісти
Обміняли на заради медведчука. Х@йлу треба якось підвищити падаючий рейтинг зе.
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22.09.2022 09:29 Відповісти
так ермак только спасть агентуру может, что то его сверхспособности по обмену пленных работают только при инфильтрации в ОП и спасении путинских агентов.
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22.09.2022 09:37 Відповісти
Медветчук ще той вражище для України,діяв все для користі московії. але два моменти . Будучі в переговорній групі по обміну полонених ( на вимогу путіна) ,при Порошенко -----БУЛО ЗВІЛЬНЕНО ТИСЯЧІ НАШИХ ПАТРІОТІВ ІЗ ПОЛОНУ ТО ЦЕ КОРИСТЬ УКРАЇНІ І БЕЗЦІННИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ПОЛОНЕНИХ ТЕПЕР,ЩО СТОСУЄТЬСЯ ТОРГІВЛІ УГЛЕМ----якби не було постачання того уля,то металургія наша була б знищено,бо тільки на цьому углі вони могли працювати,да і замерзли б цілі міста. ТО ДЕ ВТРАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ, ЧИ ЗЕЛЕНА ЧУМА І НАШІ 73% можуть це проаналізувати,чи зовсім тупі нікчеми. Да зеленський і зараз користується послугами рашки, бульбашів То це можна,тому що є особистий кеш СН.
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22.09.2022 09:37 Відповісти
Сенс у ваших доводах є, але що ж, тепер Медведчуку пам'ятник ставити? Зрадник він і є зрадник.
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22.09.2022 10:25 Відповісти
Медведчук --гнида з молодих літ Я про звинуватчення Порошенко,на основі показів медведчука Да і віддали за ньго не 200 ч. А всього 150. Бо ми ще віддали 55 вбивць,а 10 іноземців--це особиста домовленість Саудовської Аравії
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22.09.2022 12:56 Відповісти
Обмін-це добре. Але ось ця штука щось залишає інтригу на продовження серіалу "У всьому винен Порошенко"-"Слідством встановлено, що Медведчук, діючи за попередньою змовою з тодішніми Президентом України, міністром енергетики та вугільної промисловості та іншими особами, починаючи з листопада 2014 року, узгодив з учасниками терористичних організацій "Л/ДНР" та організував постачання ними вугілля з тимчасово окупованих територій. Тим самим - сприяв фінансуванню терористів." І це вже не добре. Бо доказами там є свідчення, висновкі експертів... ну-ну
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22.09.2022 09:42 Відповісти
Стиль зелених покидьків на обміні віддавати без судових вироків, тобто не засуджених. Не здивуюсь, якщо Медведчук буде зараз безперешкодно швендяти в Україну, навіть відбивати в судах арештовані активи
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22.09.2022 09:57 Відповісти
Там написано що справи по Медведчуку не закривають, а будуть продовжувати без його присутності.
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22.09.2022 10:22 Відповісти
Медведчук вже поза юрисдикцією України, висуватимуть підозри і доведуть до суду в кращому випадку якихось виконавців і не більше
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22.09.2022 11:01 Відповісти
навіть один залізничний вагон!!! з чим? чи вже пустий?
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22.09.2022 09:43 Відповісти
Цей вагон точна копія царського, коштує мабудь мама нє горюй. Тепер Боневтік буде в ньому роз'їзжати.
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22.09.2022 10:20 Відповісти
з вугіллям
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22.09.2022 11:49 Відповісти
Найгірше це те що Мертвечук НЕ БУВ ЗАСУДЖЕНИЙ! Єрмак дотягнув до останнього щоб лютий ворог України фактично перед Законом був чистим.Ні засудження,ні амністії. Не все так просто,тому немає чому тішитися і впадати в ейфорію,200 полонених це добре,але якщо врахувати що їх 5000,то це мізер.За цю суку треба було вимагати в рази більше
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22.09.2022 09:49 Відповісти
Медведчука навіть після купи підозр і звинувачень не можна вважати зрадником, бо судів не було і вироку остаточного не має, а значить провина його не доведена. Тепер поїхав в рашку з чистою совістю і незаплямованою репутацією, а зібраний на нього персонально матеріал сенсу не має. Головне, що все відбулось під контролем Завгоспа, цього достатньо
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22.09.2022 09:54 Відповісти
"Дякую всім, хто брав участь у цьому обміні, і особливо Главі держави Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку", - підкреслив Василь Малюк."
Стільки разів це прозвучало в цій статті що аж застрягло в мізках. Мабудь це і є головний посил статті. Ну а щодо Малюка, то за нього можна не хвилюватись - зі своїм шершавим язиком далеко піде.
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22.09.2022 10:17 Відповісти
Ну не про те ж базікати, що за допомогою мертвячука повернули наших хлопців додому?
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22.09.2022 10:37 Відповісти
Що за х-я? Війна закінчилася, можна підраховувати збитки?

Медведчук, яким би вин не був, є громадянином України, по-друге він не має ніякого відношення до військовополонених, чого його віддавати? Міняти військовополонених на військовополонених і теж, тих що коїли злочини чи відповідальні за масові вбивства чи обстріли питання обміну взагалі можна порушувати тільки після закінчення війни.

Хто його знає, можливо своєю приустності в ізоляторі СБУ Медведчук захищав Київ від масованих ракетних ударів, а у майбутньому і удара ядерною зброєю. 3 мільйона життів киян, варті того щоб залишати чього чука тута. А для обміну ще раз зазначу, є військовополонені, рядові і молодший командний склад.

Так само як і генерал Сичовій, доречі, про нього теж нічого не чути, не має підгятати обміну. Він відповідальний за тисячі життів цивільних у Харкові та області, руйнацію житлової та критичної інфраструктурию. Його ціна у полоні - десятки тисяч життів.
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22.09.2022 10:32 Відповісти
Обміняли мертвечину на героїв України. Де б знайти рашистську б#ядь, щоб всіх Азовців обмінять.
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22.09.2022 10:49 Відповісти
Тепер можна арештувати ермака, допитати, обміняти... Далі наступного...
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22.09.2022 10:53 Відповісти
В.О. малка, не уточнив, що "особливо Главі держави Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку" ми маємо дякувати за здачу півдня та полон "Азовсталівців".

З поверненням, Герої!
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22.09.2022 10:55 Відповісти
Впринципі таке лайно і одного воїна не вартує, але тепер ця **** буде смердіти з кивою на всю кукаречну і кричати про легітимність!
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22.09.2022 10:56 Відповісти
Витя украл у путлера 5 ярдов долларов на мелкие карманные для Оксанки Марченко...и Михаила Погребинского...типа идеолога рюбZZкого мира в Украине...к тому же Витя опасный свидетель для путлера...или Новичок...или автоавария...путлер... мстительный Хмырь...
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22.09.2022 10:58 Відповісти
А слуга народу не на ці гроші створений?
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22.09.2022 14:35 Відповісти
Якщо це правда то супер. Я тут не раз писав "що хто щоб не заявляв, а він цінний для рф і сцаря в кремлі". І вони його поміняють по будь-якому встановленому нами курсу незважаючи на всю брехню в пропаганді та вдавання ними що він не потрібен. Цар просто не може киданути його бо трон захитається, а ще Медведчука можна зробити винним після витягнення з полону та забити щоб утолити жагу крові у верхівці рф...
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22.09.2022 11:20 Відповісти
Дивно, бо крім Медведчука ще були полонені рашисти, з математикою явно не дружать).

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вночі повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 військових. За його словами, 108 з них - це бійці полку «Азов».

За його словами, Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, - загалом 55 російських полонених.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-polon-ukrayintsi-povernennia/32045180.html
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22.09.2022 11:24 Відповісти
Теперь его надо заново выловить, например через запрос в интерпол( гарантирую что он сдрыснет с кацапии)
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22.09.2022 11:49 Відповісти
Интересно, он сам хотел, чтоб его обменяли, не боялся? Ведь наверняка его в кремле ждёт большой разнос за полный провал подготовки к вторжению. И там он сейчас уже никому не нужен, он нужен был пока был в Украине и имел какие-то возможности. В какие-то дружеские чувства, типа он кум, не особо верится. Стребовать денег, которые он брал и по сути ничего не сделал, так у него ничего уже нет. Какие-то сведения и информация, так уже всё неактуально, уже всё сильно изменилось... В общем, не очень понимаю, зачем его выкупили.
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22.09.2022 12:23 Відповісти
Кастрировать забыли ?
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22.09.2022 12:34 Відповісти
треба було просити 500 за кума х@йла
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22.09.2022 13:05 Відповісти
...***** на этого ****** имеет план
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22.09.2022 13:28 Відповісти
Що, на одного тільки медведчука? А 55 офіцерів російських на кого обміняли? Іноземних громадян там взагалі Саудівська Аравія забрала під свої гарантії. І до речі, там же не 200 було в Маріуполі, а на порядок більше.
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22.09.2022 13:34 Відповісти
Цікаво було б глянути скільки і яких офіцерів, лотчиків і, можливо, вагнерівців ми віддали. І тоді вже порахуємо на скільки медведчука обміняли.
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22.09.2022 13:36 Відповісти
"Порохоботи", як ти виразився як слухняний хлопчик російських ІПСО, радіють визволенню нашіх воїнів.
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22.09.2022 14:24 Відповісти
Тільки тупий і іще раз тупий--навішує ярликі на інших. А можливо за гроші по методичці,то так і пини--так в методичці написано ..
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22.09.2022 15:55 Відповісти
Ага. Значить задокументовано та занотовано... Чудово! Соромлюся спитати: а вирок суду якийсь щодо зради держави, шпигунства та такеінше - є якийсь? Ні?
Тоді через декілька років він все оте конфісковане рішенням міжнародних судів собі повертатиме, а українці будуть за це платити. (
Мрію помилятися, але оптимізму мало.
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22.09.2022 15:03 Відповісти
Этот мегаколлаборант медвечук и пальца воина ВСУ не стоит..Правильно сделали,что объменяли.Но, обдерет ли его ресурсы Зе и ко как "липку"в пользу ВСУ,вынесит ли наш гуманнейший суд какой-нибуть суровый приговор этому хмырю ?Вот в чем вопрос
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22.09.2022 15:28 Відповісти
на 200, а чому не 2500 воїнів Азову?
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22.09.2022 15:46 Відповісти
https://focus.ua/uk/opinions/515865-azovstal-vinudzhennaya
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22.09.2022 16:03 Відповісти
polyj kart lash ! fas sluga 1
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22.09.2022 16:08 Відповісти
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