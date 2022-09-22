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Задля визволення українських воїнів у Росію віддали Медведчука

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що задля обміну полонених українських захисників у Росію віддали кума Путіна Віктора Медведчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гончаренко зазначив: "Довелось віддати медведчука. Але нах#я він нам? І так вже опустили його. Буде в чвк вагнер командувати петушиними військами)", - підкреслив нардеп. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир Азову Редіс (Деніс Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина) визволені з російського полону. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Ой там на рашистстких пабликах такая истерика, что за мобилизацию уже забыли.... Там огонь, там все на говно исходят, что их фюрер отпустил главных нацистов ради своего кореша, там визг типа за что наши мальчики умирают, если власть такое делает
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22.09.2022 00:32
+31
Завтра дивіться трагедію Оксана і Вітя, возьеднання року. Будуть розповідати як його тут нацики мучали.
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22.09.2022 00:26
+27
Смешно.. Любой живущий в Украине, без всякого Медведчука прекрасно знает весь список высокопоставленных агентов влияния роисси в Украине. Их дела, каждый день за это говорят.
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22.09.2022 00:35
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Азовці звичайно герої...Але.

Уявіть, що в 1941-му Британія обміняла Рудольфа Гесса на своїх вояк.

Чи допустимо СССР Паулюса віддало би за кілька вояк.

За людей радісно. Але стратегічно це провал. Медведчук - це одна з ключових людей парашинської агресії і антиукраїнської стратегії.
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22.09.2022 00:42 Відповісти
Мертвечук - не Паулюс. Він справді один із ключових соратників пуйла і кацапстану, ідеологів антиукраїнської стратегії, але зараз він жодним чином не впливає на хід війни і вже не впливатиме. Кацапи вже біснуються в пабліках, типу якого хєра обміняли Азовців на цього покидька, який їм нахрін не всрався) Зрозуміло, що дуже хотілося би побачити мертвечука на шибениці, він цього заслуговує. Але кацапи якраз це вважають провалом з боку свого фюрера, що він це гівно виміняв на наших хлопців
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22.09.2022 00:54 Відповісти
Сьогодні у путлєра подвійній внутрішній крах: з одного боку лібєрасти та диванні патріоти його зненавиділи за могилізацію, з іншого боку ультра рашистська більшість населення розчарувалася в ньому за те, що відпустив укронацистів!
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22.09.2022 05:23 Відповісти
По перше - не слід рашистьський фейк про "укронацистів" писати без лапок, бо реальні нацисти нині саме роССіяни! По друге - повинен зауважити, що при зміні влади на Рашці завжди першими приходять до влади прихильники війни "до побелного конца", як це було у лютому 1917, а потім ті, хто згоден підписати, як Ленін у свій час, Брестську угоду з відмовленням від притензій на частину територій на які імперці зазітхали. Тому слід очікувати такого ж перебігу подій!
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22.09.2022 09:01 Відповісти
про мертвяка завтра забудуть.
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22.09.2022 08:46 Відповісти
Матерям,женам,детям освобожденных Героев, пофиг, что было 1941 году.
Мне так же...Главное что воины в безопасноси и на воле!
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22.09.2022 11:22 Відповісти
M M 99e94582 "А от що, крім нього, це питання". - Нє вапрос - Донесення
юстасу в прямій кишці кума
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22.09.2022 00:48 Відповісти
Оце оригінальний Медведчук і легалізувався. а двійника( виданого Україною) уже в лісопосадці прикопали
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22.09.2022 08:38 Відповісти
Сегодня у Оксаны Марченко будет секс
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22.09.2022 00:45 Відповісти
nedumaju
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22.09.2022 00:53 Відповісти
у неї кожен день був секс заради обміну свого чмиря. Що то за кума, що під кумом не була!
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22.09.2022 00:55 Відповісти
у Оксаны будет секс с муммией
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22.09.2022 01:01 Відповісти
Секс у Оксаны будет с капитаном яхты.
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22.09.2022 01:52 Відповісти
С Кощеем
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22.09.2022 05:30 Відповісти
Думаю вони навіть не побачаться, Вітя випадково впаде у якусь кому за розтрату грошей.
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22.09.2022 06:26 Відповісти
Ще Єрмака обміняйте
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22.09.2022 00:46 Відповісти
Якщо це правда, то спецоперація Завгоспа пройшла успішно.
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22.09.2022 00:47 Відповісти
***** это засохшее насекомое в свой сортирный гербарий повесит вместе с его марухой.
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22.09.2022 00:48 Відповісти
Це добре,що наших воiнiв на цю падаль помiняли,перед цим треба добре от.......ть тварюку.
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22.09.2022 00:48 Відповісти
Он ***** нужен ещё, он знает много тонкостей страны. Долбоебы наши как обычно в проиграше, переговорники имею ввиду. 10 чмонь нужно было отдать за наших 10 бойцов.чем больше знаеш тем страшнее
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22.09.2022 00:48 Відповісти
Если Суркову отбили почку и он теперь ходит с палочкой,
то Медведчуку отобьют столько, что останется голова профессора Доуэля.
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22.09.2022 00:55 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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22.09.2022 01:15 Відповісти
У Суркова рак. И очень давно.
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22.09.2022 03:29 Відповісти
так зеленые подельники через мертветчука передали маляву в Кремль с оказией
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22.09.2022 01:03 Відповісти
А за "Медведчука 2 " (Єрмака) можно виміняти всіх полонених, що залишилися.
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22.09.2022 00:52 Відповісти
А за Портнова и Бойка еще сколько можно было наших парней освободить, если бы не дали им бежать
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22.09.2022 00:57 Відповісти
Рашисти його НЕ ПОКАЖУТЬ:
Жоден гример не зможе його загримувати під закатованого в катівнях героя!
Мабуть кілограм 20 встиг набрати.
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22.09.2022 01:01 Відповісти
Прикро, що за такого п...са, як ти, путін жодного українського полоненого не віддасть, а то б варто було тебе на обмін передати.
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22.09.2022 01:14 Відповісти
Справи закрили, санкції зняли?
Напевно так.
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22.09.2022 01:03 Відповісти
Да, сделали услугу путлеру. Нет чтобы впаять 15 лет за госизмену, чтобы уже не смог вернуться в Украину.
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22.09.2022 08:33 Відповісти
продешевили. за *********** кума можнамбуло більш наших витягти
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22.09.2022 01:05 Відповісти
Який же мудрий той П., що свого часу цього медведчука пригрів - є кого тепер обміняти!
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22.09.2022 01:12 Відповісти
мертветчука кацап пригрела анжела меркель по просьбе твоего ботокса и миллион украинцев которые голосвали за его кремлядскую партию а теперь лежат в могилах или в беженцах
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22.09.2022 01:43 Відповісти
ХЗ, що вижали з чмоні і що можна було ще, але переговорникам за звільнення героїв- дякую, а що русні з мєдвєдчука- не знаю, вони вже там зраду путіну нехай виписують за такий обмін)))
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22.09.2022 01:14 Відповісти
Скільки на скільки обміняли ⁉️
Як що на всіх Азовців яких клоун здав ліліпутіну, то гаразд.
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22.09.2022 01:16 Відповісти
Чухундру отдали за наших героев, я считаю крутой обмен, это говно только в рашке и нужно
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22.09.2022 01:21 Відповісти
Президент дозволив🥃

Медведчука мы могли обменять на одного нашего азовца; но то, что получилось на такое количество - это повод выпить всей стране, - цитируют Зеленского ВВС
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22.09.2022 01:24 Відповісти
А могли обменять на всех азовцев.
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22.09.2022 01:28 Відповісти
Автору идеи заставить Пу отдать "денацифицируемых" ради "своего" - респект, и это явно не Зе, у них бы межушного ганглия не хватило.

Гениальный стратегический ход - подлить маслеца, даже бензинчику в огонь смуты, показав расеянскому быдлу, что кум важнее "нацистов".

Яблоко раздора - всегда круче удара в лоб.
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22.09.2022 01:27 Відповісти
чи конфіскували в медведчука всі українські активи?
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22.09.2022 01:28 Відповісти
Ну хоч пропляшкували виродка наостанок? Чи лише відшвабрували?
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22.09.2022 01:30 Відповісти
Ще Бойка і Шуфрича можна поміняти…
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22.09.2022 01:41 Відповісти
Всю партию Медведчука посадить и еще на обмен будет!
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22.09.2022 03:47 Відповісти
В Омані з патрушевим був медведчук. Він же був на інагурації гнусавого в Турції. Так що свій у доску. Так що його з радістю передали,щоб не бовкав.
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22.09.2022 04:00 Відповісти
Обмін це добре,однак знаючи нашу "зелену" владу,впевнений на 100% що це робота Єрмака
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22.09.2022 04:33 Відповісти
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 05:01 Відповісти
Деркача провтикали а це тіп не гірше Медведя
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22.09.2022 05:31 Відповісти
медведчука всё равно грохнут, такие как гиркин-стрелков.
не будет фуйла, капец и медведчуку.
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22.09.2022 06:26 Відповісти
Гарний обмін. Наші хлопці потрібні Україні, а цей "ділок" тепер хай росіянський бюджет дербанить - досвід у нього є.)
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22.09.2022 06:32 Відповісти
Красота!! Україна міняє г*вно на золото! Потрібно ще пошукати в країні таке г*вно , щоб повернути наших.
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22.09.2022 07:04 Відповісти
Звільненя полонених це одна з найкращих новин Але по медведчуку повинен бути суд,він громадянин України і вся країна повинна почути про його "заслуги" А так протизаконний договорняк Знову посилаємся на якість його ВСІ ПОКАЗАННЯ. Да він наговорить все,що хотіли почути,можливо,що він вбив і Кенеді.
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22.09.2022 07:31 Відповісти
а когда шуфрича поменяем на наших . рабиновича надо из израиля депортировать и до ***** на обмен . у нас в ВР сидит шобло путинских ******** опожопных . через день можно менять
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22.09.2022 07:56 Відповісти
Я думаю, що в Україні залишили відеозаписи "великої чоловічої любові" до мертвечука у СІЗО з кримінальними урками. Так-що, пресконференцій та відеорепортажів про державне свято у ********** з приводу прибуття кума не буде.
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22.09.2022 08:01 Відповісти
Спочатку його треба було засудити до довічного за державну зраду, а потім обміняти, як злочинця.
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22.09.2022 08:10 Відповісти
А ще пишуть "морпіхІВ" Сергій (Волина). Так скільки морпіхІВ визволили з полону??? Чи лише Волину? Якщо лише Волину - то йому варто би удавитися з таким же "героїзмом", як він писав всеможливі "звернення" та хаяв наше командування. Ні? Коли решті хлопців будуть катувати, відрізати яйця і виколювати очі - волина буде писати "героїчні" мемуари? Може і в депутати та герої висунуть?
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22.09.2022 08:23 Відповісти
мертвечук походу тоже харю перекромсает как и его сучьяксюха..............................фу *****...........................
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22.09.2022 08:38 Відповісти
Вангую, эта мразь там долго не протянет. Слишком много стырил бабла у фсб.
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22.09.2022 11:15 Відповісти
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