Задля визволення українських воїнів у Росію віддали Медведчука

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що задля обміну полонених українських захисників у Росію віддали кума Путіна Віктора Медведчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Гончаренко зазначив: "Довелось віддати медведчука. Але нах#я він нам? І так вже опустили його. Буде в чвк вагнер командувати петушиними військами)", - підкреслив нардеп.

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