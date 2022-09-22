Ради освобождения украинских воинов в Россию отдали Медведчука
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что для обмена пленных украинских защитников в Россию отдали кума Путина Виктора Медведчука.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмм-канале.
Гончаренко отметил: "Пришлось отдать медведчука. Но нах#я он нам? И так уж опустили его. Будет в чвк вагнер командовать петушиными войсками)", - подчеркнул нардеп.
Топ комментарии
+34 vadyan
показать весь комментарий22.09.2022 00:32
+31 Garinich
показать весь комментарий22.09.2022 00:26
+27 vismavista
показать весь комментарий22.09.2022 00:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Уявіть, що в 1941-му Британія обміняла Рудольфа Гесса на своїх вояк.
Чи допустимо СССР Паулюса віддало би за кілька вояк.
За людей радісно. Але стратегічно це провал. Медведчук - це одна з ключових людей парашинської агресії і антиукраїнської стратегії.
Мне так же...Главное что воины в безопасноси и на воле!
юстасу в прямій кишці кума
то Медведчуку отобьют столько, что останется голова профессора Доуэля.
Жоден гример не зможе його загримувати під закатованого в катівнях героя!
Мабуть кілограм 20 встиг набрати.
Напевно так.
Як що на всіх Азовців яких клоун здав ліліпутіну, то гаразд.
Медведчука мы могли обменять на одного нашего азовца; но то, что получилось на такое количество - это повод выпить всей стране, - цитируют Зеленского ВВС
Гениальный стратегический ход - подлить маслеца, даже бензинчику в огонь смуты, показав расеянскому быдлу, что кум важнее "нацистов".
Яблоко раздора - всегда круче удара в лоб.
не будет фуйла, капец и медведчуку.