Ради освобождения украинских воинов в Россию отдали Медведчука

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию, что для обмена пленных украинских защитников в Россию отдали кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграмм-канале.

Гончаренко отметил: "Пришлось отдать медведчука. Но нах#я он нам? И так уж опустили его. Будет в чвк вагнер командовать петушиными войсками)", - подчеркнул нардеп.

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