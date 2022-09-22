З російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив інформацію щодо кількості визволених українських воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі телемарафону.
За словами керівника президентського офісу всього визволено з російського полону 215 військових, серед них – 124 офіцери. також визволено 108 бійців полку НГУ "Азову".
За 5 найбільш відомих командирів Україна віддала 55 російських полонених.
Вдалось також звільнити трьох вагітних військовослужбовиць - Мамонову Мар’яну, Шумовецьку Яну та Черненьку Анастасію.
"На прохання наших міжнародних партнерів ми також повернули 10 іноземців-захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають", -підкреслив Єрмак.
Топ коментарі
+30 Anton Sinelnyk 40c9e186
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+20 Олександр Васильєв 9c5970be
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https://strana.news/news/408525-chto-izvestno-ob-obmene-plennymi-s-rossiej-21-sentjabrja-2022-hoda-koho-obmenjali.html
Раніше медведчук "визволяв", тепер Єрмак.
Сподіваюсь, в майбутньому його чекає доля чмоні!
Жаль пацанов...воины...но их не обменяют.
Garry Dron 6973c752
Полк Азов у жертву, підігрування москві і кремлівській пропаганді ?
Small Jerboa Відправити
"Мають обміняти"...
Розумні люди про умови обміну та гарантії домовляються ПЕРЕД здачею у полон, а не ПІСЛЯ!
Але, де ми бачили серед зеле "слуг" розумних людей?!!
Пациенты, где вы все? забились по щелям?
В те що це якимось чином Єрмак здійснив - ніколи не повірю. Після усіх зашкварів.
Чому ви радуєтесь? Да це добре що звільнили 215, але причин для радості не бачу...
це все одно що не радіти звільненню Харківської області бо ще не всі області звільнено...
дивна логіка
https://t.me/D7_channel/19052
Ну а те, що без "зрадоньки", яку тут дехто із коментаторів намагається втулити, не обійдеться, так то природно. Вітання звільненим Азовцям!
показали б списки
Самі придумали самі повірили...поки ви і ваш канал не почав ділили людей їх ніхто не ділив....критика влади це нормально але вас на Зеленськьму заклинило і щоб виправдовувати всі його "подвиги" ви вирішили всіх мішати с болотом....
Прочитайте спочатку що таке Липецька фабрика і як продаеться бізнес с замороженими активами
То на одного мертвечука обміняли, то 5 наших на 50 москалів.
Опі не можна вірити.