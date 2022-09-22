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обмін (982) полон (1296) Азов (678) Азовсталь (387) полонені (1941) Єрмак Андрій (1229)

З російського полону визволено 215 воїнів, серед яких 108 азовців, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,маріуполь,звільнення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив інформацію щодо кількості визволених українських воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ефірі телемарафону.

За словами керівника президентського офісу всього визволено з російського полону 215 військових, серед них – 124 офіцери. також визволено 108 бійців полку НГУ "Азову".

За 5 найбільш відомих командирів Україна віддала 55 російських полонених.

Вдалось також звільнити трьох вагітних військовослужбовиць - Мамонову Мар’яну, Шумовецьку Яну та Черненьку Анастасію.

"На прохання наших міжнародних партнерів ми також повернули 10 іноземців-захисників України, громадян п’ятьох держав, які дуже сильно нам допомагають", -підкреслив Єрмак. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир Азову Редіс (Деніс Прокопенко) та морпіхів Сергій Волинський (Волина) визволені з російського полону. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
вообще похер на Медведчука. Он имеет цену только как кум *****. Через короткое время история не вспомнит ни одного, ни другого. Героев Азова история будет помнить всегда

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22.09.2022 00:54
+20
Єрмак тут як тут, як чорт із табакерки.
Раніше медведчук "визволяв", тепер Єрмак.
Сподіваюсь, в майбутньому його чекає доля чмоні!
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22.09.2022 00:59
+16
Раніше обміном займався медведчук на прохання путіна, тепер його міссію виконує єрмак. На скількох азовців потягне єрмак?
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22.09.2022 01:12
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вообще похер на Медведчука. Он имеет цену только как кум *****. Через короткое время история не вспомнит ни одного, ни другого. Героев Азова история будет помнить всегда

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22.09.2022 00:54 Відповісти
Зате раби задумались що «царь не настоящий»
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22.09.2022 00:58 Відповісти
Раніше обміном займався медведчук на прохання путіна, тепер його міссію виконує єрмак. На скількох азовців потягне єрмак?
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22.09.2022 01:12 Відповісти
Він до обміну не дотягне , засохне на каштані від скуки
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22.09.2022 01:19 Відповісти
Саме так! 100%
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22.09.2022 08:03 Відповісти
так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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22.09.2022 01:57 Відповісти
Десять иностранцев, Пташка и 200 бойцов. Что известно о новом обмене пленными с Россией
https://strana.news/news/408525-chto-izvestno-ob-obmene-plennymi-s-rossiej-21-sentjabrja-2022-hoda-koho-obmenjali.html
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22.09.2022 00:55 Відповісти
орко-пропаганда
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22.09.2022 01:00 Відповісти
Нафига сюда тулить запрещенный и забаненный ресурс в Украине????
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22.09.2022 01:23 Відповісти
Героям Слава !
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22.09.2022 00:57 Відповісти
Єрмак тут як тут, як чорт із табакерки.
Раніше медведчук "визволяв", тепер Єрмак.
Сподіваюсь, в майбутньому його чекає доля чмоні!
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22.09.2022 00:59 Відповісти
***** ********** на верх нового агента.
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22.09.2022 01:13 Відповісти
єрмак і так агент гру, як і його тато, який служив в гру і живе на москві, це офіційна інформація до речі, яка легко перевіряється, а зеля, шістка в єрмака - татарова і іже з ними!(
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22.09.2022 01:18 Відповісти
Скажу прямо: ***** хоче розпіарити та просунути як мінімум у верховну раду, як максимум - зробити президентом.
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22.09.2022 01:23 Відповісти
А где можно прочитать эту официальную информацию, что отец Ермака живет в мацкве?
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22.09.2022 01:25 Відповісти
в гуглі!
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22.09.2022 01:27 Відповісти
Я такой ответ и предпологал)
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22.09.2022 01:42 Відповісти
мені пох, що ти там " предпологал", чмоня зелена!(( це секрет полішенеля, але ти чмоня, тут не для того, передай своїм роботодавцям з офісу, всі зрадники будуть покарані, до ростова не добіжать! кажуть, що єрмак, Залужного хоче поміняти , недолугого лаптя сирського, передай їм, що це буде його останя мутка, яку ЗСУ виконувати не буде, а з ним розберуться, по законах військового стану!
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22.09.2022 02:34 Відповісти
слава Богу. Но вид у них такой грустный.... Мордовали там наверное, люди истощились просто
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22.09.2022 01:00 Відповісти
Сейчас в Турции поправятся и к семьям! Сейчас очень для ребят важно встретить родных и близких им людей!
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22.09.2022 01:06 Відповісти
"К семьям?" Iм та ще сидiти до....кiнця вiйни...Читайте уважно умови визволення....
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22.09.2022 01:58 Відповісти
Не допускаете, что их семьи могут приехать к ним в Турцию ? Они же не в тюрьме турецкой сидят...
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25.09.2022 00:23 Відповісти
Ви особисто бачили де вони сидять ? У тюрмi теж дозволяють зустрiчатися з рiдними..
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25.09.2022 00:46 Відповісти
медведчука теперь назначать как главу захваченных территорий и покажет западу что мол Украина арестовывает жителей Донбасса и мы освободили и дали свободу.
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22.09.2022 01:00 Відповісти
После мобилизации это уже не поможет
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22.09.2022 01:07 Відповісти
это здорово, очень рад за всех, кто вырвался. печаль настала шуфричу - как же он теперь без хозяина, как же он будет харчеваться? надо его тоже обменять.
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22.09.2022 01:00 Відповісти
Аж сльози на очах.Ви дома хлопці !Все буде Україна !
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22.09.2022 01:01 Відповісти
єрмак уже скаче спереду спадкового принца Саудовської Аравії, хрюкаючи про повернення 10 іноземних добровольців?
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22.09.2022 01:02 Відповісти
5 за 55 - круто... а за медведчука скільки кацапи відпустили?
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22.09.2022 01:03 Відповісти
Можливо 215-5=210
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22.09.2022 01:08 Відповісти
Слава героям України!
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22.09.2022 01:04 Відповісти
Яка ж це добра новина. Я аж прослезився...чесно!
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22.09.2022 01:04 Відповісти
Kaiman

Жаль пацанов...воины...но их не обменяют.

Garry Dron 6973c752


Полк Азов у жертву, підігрування москві і кремлівській пропаганді ?

Small Jerboa Відправити

"Мають обміняти"...
Розумні люди про умови обміну та гарантії домовляються ПЕРЕД здачею у полон, а не ПІСЛЯ!
Але, де ми бачили серед зеле "слуг" розумних людей?!!

Пациенты, где вы все? забились по щелям?
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22.09.2022 01:05 Відповісти
Це все дуже добре, але доки не побачу щастливого медведчука в обіймах ***** - спати не ляжу
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22.09.2022 01:05 Відповісти
По процедуре экстракции командиры Азова остаются пока в Турции. Рядовые воины возвращаются сразу в Украину.
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22.09.2022 01:10 Відповісти
Я за любой обмен возвращающих наших ребят...но всегда в голове участь погибших от рук кацапов азовцев...этот теракт не должен быть забыт или оправдан любыми действиями кацапов.
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22.09.2022 01:11 Відповісти
Всім хто катив бочку на Ердогана повинно стати соромно. Його гарантії спрацювали. І це прекрасно, хлопці вирвались з полону.

В те що це якимось чином Єрмак здійснив - ніколи не повірю. Після усіх зашкварів.
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22.09.2022 01:12 Відповісти
да. Эрдоган приятно удивил
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22.09.2022 01:14 Відповісти
З 2500 тілько 215, а тих коли Ердоган витягувати буде
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22.09.2022 05:21 Відповісти
а ви впенені що це робота Ердогана?
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23.09.2022 04:23 Відповісти
Його гарантії спрацювали??? Це як? Всі 2500 звільнені?
Чому ви радуєтесь? Да це добре що звільнили 215, але причин для радості не бачу...
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22.09.2022 08:06 Відповісти
командири і бійці повернулися додому, як це нема причин для радості? )

це все одно що не радіти звільненню Харківської області бо ще не всі області звільнено...

дивна логіка
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23.09.2022 03:47 Відповісти
все це добре тільки в полоні лишаються ще тисячі ... а де хто в полоні з 2014 року !
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22.09.2022 01:13 Відповісти
представляю как в раше радуются освобождению медведчука, прямо народное ликование. представляю завтра ипальник соловьева.
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22.09.2022 01:14 Відповісти
Вот!
https://t.me/D7_channel/19052
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22.09.2022 01:19 Відповісти
Мертвечук звільнив місце для Єрмака. Потрібно прискорювати процес.
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22.09.2022 01:16 Відповісти
Спрацювали професійно. Зрозуміло, що було важко, але спрацювали.
Ну а те, що без "зрадоньки", яку тут дехто із коментаторів намагається втулити, не обійдеться, так то природно. Вітання звільненим Азовцям!
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22.09.2022 01:17 Відповісти
Чи звільнили з полону полковника Баранюка, колишнього командира 36-ї бригади морської піхоти, який без команди Генштабу ЗСУ самовільно залишив позиції в Маріуполі на МК ім.Ілліча і вирішив прориватись на північ до лінії фронту, внаслідок чого сформована ним колона була розбита, а сам він потрапив у полон?
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22.09.2022 01:26 Відповісти
Вже бідосік щеневтіка оманського запустили . Героїчні зусилля по звільненю доклали - дєрмак і буданов з лубінцем. Зечмоні впєрдє.
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22.09.2022 01:35 Відповісти
так я непонял это за одного мертветчука отдали 215 или еще какого летчика или генерала сплавили?
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22.09.2022 01:49 Відповісти
Лiтунов-вбивць всiх те вiддали...
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22.09.2022 02:03 Відповісти
Чи відпустили наймолодшого Азовця Назарія Гринцевича(Грінка) ,
показали б списки
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22.09.2022 01:54 Відповісти
лучше бы они видео показали - у меня лично нет веры к офису ермака
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22.09.2022 02:35 Відповісти
Гарнізон Маріуполя включал Азов, морпехов, МВС, погранци, ТО, нацгвардия, 2500 ( с Азовстали) и 500 морпехов проривались, с 3000 випустили 215, походу зрада
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22.09.2022 05:26 Відповісти
1+1 в вас в голові!
Самі придумали самі повірили...поки ви і ваш канал не почав ділили людей їх ніхто не ділив....критика влади це нормально але вас на Зеленськьму заклинило і щоб виправдовувати всі його "подвиги" ви вирішили всіх мішати с болотом....
Прочитайте спочатку що таке Липецька фабрика і як продаеться бізнес с замороженими активами
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22.09.2022 05:46 Відповісти
2 тысячи азовцев в плену. Освобождённые будут под арестом в Турции. Единственный козырь Медведку отдали..... Не вижу повода для пэрэмогы и пиара...
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22.09.2022 04:43 Відповісти
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 05:15 Відповісти
Це, звичайно добре, але щось йифри у різних повідомленнях скачуть.
То на одного мертвечука обміняли, то 5 наших на 50 москалів.
Опі не можна вірити.
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22.09.2022 08:01 Відповісти
Слава Богу! Очень переживали за вас, ребята. А медведчук-отработанный материал и никому не интересен. Главное чтобы его всё имущество арестовали.
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22.09.2022 10:23 Відповісти
Я щось не зрозумів: процедура екстракшн хіба передбачає ОБМІН??? Хіба їх не мали просто ВІДДАТИ??? Шо це за цирк і разводняк???
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22.09.2022 10:24 Відповісти
 
 