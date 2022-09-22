Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал информацию о количестве освобожденных украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телемарафона.
По словам руководителя президентского офиса, всего освобождено из российского плена 215 военных, среди них – 124 офицера. Также освобождены 108 бойцов полка НГУ "Азова".
За 5 самых известных командиров Украина отдала 55 российских пленных.
Удалось также освободить трех беременных военнослужащих - Мамонову Марьяну, Шумовецкую Яну и Черненькую Анастасию.
"По просьбе наших международных партнеров мы также вернули 10 иностранцев-защитников Украины, граждан пятерых государств, которые очень нам помогают", - подчеркнул Ермак.
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https://strana.news/news/408525-chto-izvestno-ob-obmene-plennymi-s-rossiej-21-sentjabrja-2022-hoda-koho-obmenjali.html
Раніше медведчук "визволяв", тепер Єрмак.
Сподіваюсь, в майбутньому його чекає доля чмоні!
Жаль пацанов...воины...но их не обменяют.
Garry Dron 6973c752
Полк Азов у жертву, підігрування москві і кремлівській пропаганді ?
Small Jerboa Відправити
"Мають обміняти"...
Розумні люди про умови обміну та гарантії домовляються ПЕРЕД здачею у полон, а не ПІСЛЯ!
Але, де ми бачили серед зеле "слуг" розумних людей?!!
Пациенты, где вы все? забились по щелям?
В те що це якимось чином Єрмак здійснив - ніколи не повірю. Після усіх зашкварів.
Чому ви радуєтесь? Да це добре що звільнили 215, але причин для радості не бачу...
це все одно що не радіти звільненню Харківської області бо ще не всі області звільнено...
дивна логіка
https://t.me/D7_channel/19052
Ну а те, що без "зрадоньки", яку тут дехто із коментаторів намагається втулити, не обійдеться, так то природно. Вітання звільненим Азовцям!
показали б списки
Самі придумали самі повірили...поки ви і ваш канал не почав ділили людей їх ніхто не ділив....критика влади це нормально але вас на Зеленськьму заклинило і щоб виправдовувати всі його "подвиги" ви вирішили всіх мішати с болотом....
Прочитайте спочатку що таке Липецька фабрика і як продаеться бізнес с замороженими активами
То на одного мертвечука обміняли, то 5 наших на 50 москалів.
Опі не можна вірити.