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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Обмен пленными Война
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Медведчук (1754) обмен (1233) плен (2354) пленные (1835) Малюк Василий (47)

Медведчука обменяли на 200 украинских защитников, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,медведчук

Из 215 пленных, которых спасли из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. И.о. Главы СБУ Василий Малюк лично встречал освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена, организованной под руководством Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли освободить из российского плена героев, которых так ждут дома", – отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде: "Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого".

Читайте: Из российского плена освобождены 215 воинов, среди которых 108 азовцев, - ОП

Василий Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Так, чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об осуществлении обмена. Сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

И.о. Главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно. Ведь Украина возвращает гораздо больше защитников, чем отдает россиян.

"Усилия, которые многие из разных ведомств прилагали в течение долгих месяцев, увенчались успехом. И в этом большая заслуга Координационного штаба. Спасибо всем, кто участвовал в этом обмене, и особенно Главе государства Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку", – подчеркнул Василий Малюк.

Он отметил важную роль каждого государственного органа, приобщившегося к возвращению пленников: Офиса Президента, Министерства обороны, ВСУ, ГУР МО, Минреинтеграции, МВД, ГСЧС и других.

И.о. Главы СБУ напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких увольнений, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.

Также читайте: Медведчук остается под стражей, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Напомним, что Виктору Медведчуку ранее сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственное предательство), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что Медведчук, действуя по предварительному сговору с тогдашними Президентом Украины, министром энергетики и угольной промышленности и другими лицами, начиная с ноября 2014 года, согласовал с участниками террористических организаций "Л/ДНР" и организовал снабжение ими угля с временно оккупированных территорий. Тем самым способствовал финансированию террористов.

Собраны исчерпывающие доказательства (свидетельские показания, телефонные разговоры, заключения экспертиз, вещественные доказательства) причастности и вины В.Медведчука и других подозреваемых в особо тяжких преступлениях против Украины.

В другом уголовном производстве установлено, что Медведчук передал представителям российских спецслужб сведения о местонахождении военного подразделения ГУР МО, его скрытую боевую подготовку, личный состав и т.д. Это нанесло вред обороноспособности Украины.

Кроме того, Виктор Медведчук в ноябре 2020 принял активное участие в разработке антиукраинского проекта "Луч", задачей которого было усилить влияние специальных служб страны-агрессора на политическую ситуацию в Украине.

Также Медведчук совершил ряд противоправных действий против Украины в интересах России, направленных на разграбление национальных ценностей (нефти и газа) стоимостью более 38 млрд грн во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что имущество Медведчука и его жены арестованы. В частности, речь идет о:

  • 30 земельных участков площадью свыше 144 га;
  • 72 единицы недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, сооружения);
  • 2 яхты, стоимость одной из которых около 200 млн евро;
  • 24 транспортных средства;
  • 1 железнодорожный вагон;
  • корпоративные права 25-ти предприятий;
  • 316 единиц ценных картин, часов, ваз и т.п.

Также смотрите: Командир Азова Редис (Денис Прокопенко) и морпех Сергей Волынский (Волына) освобождены из российского плена. ФОТО
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Топ комментарии
+45
за Єрмака можна ще більш обміняти
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22.09.2022 01:45
+37
у нас ще ОПЗЖ залишилось. СБУ вперед
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22.09.2022 01:28
+32
Если за ето Чмо отдали 200 наших парней то ето
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22.09.2022 01:28
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Страница 2 из 2
Сколько таких во 'медведчуков'в стране на должностях затаилось....
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22.09.2022 07:45 Ответить
Звичайна евакувація Медведчука, його спочатку треба було судити.
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22.09.2022 07:45 Ответить
Тоді самі на себе вийдуть. Одне кодло.
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22.09.2022 09:26 Ответить
Щось не збігаються цифри по обніну !10 іноземних громадян--виключна заслугаСАудовської Аравії 55 кацапських вбивць =також віддали --за кого? НУ а "свдчення медветчука---да він наговорив все що хотіли почути від нього зелені. Він може сказати навіть,що вбив Кенеді. ТІЛЬКИ ВІДКРИТИЙ СУД повинен дати відповідь на всі дії цього мертветчука.,бо він є громадянином України. А так ,це черговий мутний договорняк. Влада неможе робити все ПО ЗАКОНУ,бо закони сама ніколи не виконувала і невиконує.
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22.09.2022 07:55 Ответить
А еще есть баба Мертведчука, Оксана, можно и ее выменять на наших пленных воинов. А еще всякие там Бойки и другая срань из рыгоаналов, их тоже нужно использовать, как обменный фонд.
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22.09.2022 07:58 Ответить
Медведчука і не збирались судить всунули тихенько в обмін, щоб приховати його евакуацію, тепер всі справи проти нього нічого не варті тому і не судили, щоб догодити путі. Цей в раші скаже що всі свідчення вибиті на допитах подасть в європейський суд і виграє справу.І майно повернуть прецедент вже є.
https://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/aresht-maina-hoteliv-dnister-i-lybid-sud-skazuvav-ne-pobachyv-zvyazkiv-z-hromadyanamy-rf-102940
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22.09.2022 08:01 Ответить
ви впевнені що наші корумповані суди засудили би Медведчука по всім статтям звинувачень???
Вони би виправдали його. Да й доказової бази не так багато. Та й адвокати в Медведчука відомі і звязки корумповані в судовій системі.. То все бла-бла-бла.. Визволили наших воїнів з катівень - то наразі наша перемога і нехай катиться той Медведчук до свого кума під три чорти
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22.09.2022 09:58 Ответить
так кореша зелі тримають усі суди Татаров і Портнов, як би хотів засудили б але не хотів, тому суд і не розпочинали.
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22.09.2022 10:08 Ответить
Ось що відбувається коли замість реформ проводиться лише їх імітація
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22.09.2022 11:13 Ответить
Висновок: рюзьге ванька коштує 1/200 медведчука або 1/11 командира полку "Азов"
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22.09.2022 08:04 Ответить
ну что, зебобики, оценили важность медведчука? с таким энтузиазмом Пороха поливали, что он по требованию ***** ввел его в переговорную группу по пленным. Вот и причина и ее нельзя было игнорировать, чтобы вытащить наших из плена.
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22.09.2022 08:11 Ответить
По требованию таки *****? А раньше говорили що Меркель Хорошо, что кто-то из них не потребовал назначить Медведчука министром обороны
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22.09.2022 11:15 Ответить
а на кой буй меркель кум *****? видимо, она служила почтальоном, или маршрутизатором, как угодно.
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22.09.2022 11:17 Ответить
Интересно, если бы сейчас ***** потребовал поставить медведчука куда-нибудь послом Украины в США, клятый клован преступно согласился бы или преступно отказался?
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22.09.2022 11:53 Ответить
Благодаря обмену ***** получил гарантии ненаступления до проведения референдумов. Цена обмена - фактически замораживание линии фронта.
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22.09.2022 08:13 Ответить
фактическое замораживание линии фронта на два дня? не смеши
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22.09.2022 10:15 Ответить
Чомусь у переліку арештованого майна немає згадки про рахунки в банках, отже у випадку конфіскації (далі слідкуйте за руками ) Україна отримає копійки бо усе майно розпродадуть як конфіскат обмеженому колу людей, бо якщо хтось вважає, що за яхтами вишикувалась черга, він помиляється.
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22.09.2022 08:22 Ответить
Звільнили лише тих, про яких був медійний шум, а решта 2000 де? Залишаться гнити в полоні і ніхто і не згадає.... Як з Оленівкою.... Був прильот....загинули люди... А хто? Скільки? - мовчання!
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22.09.2022 08:51 Ответить
Певно то найкраще за його житя чим медведчук послужив Україні.
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22.09.2022 08:52 Ответить
А от дивує, що медведчук за час перебування під вартою випадково не покінчив життя самогубством від мук совісті або через нещасний випадок?...
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22.09.2022 09:00 Ответить
Ну-у-ууу... Це було б занадто відверте вбивство 😁
(Мертвечук і борошна совісті - речі несумісні)
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22.09.2022 11:38 Ответить
это был кошелёк кремля. сколько он депутатов и чиновников купил. и что и где? Освобождённых, со вторым днём рождения
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22.09.2022 09:00 Ответить
среди 55 отданных, росийские лётчики. по новостям сейчас рбк. Конкретно сколько летчиков отдали? они смогут дальше бомбить города?
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22.09.2022 09:05 Ответить
Саме так. Подають як переможеньку. Як і з Цемахом було.
Командирів віддали до Туреччини. Решта 2000 немедійних лишились у полоні у русні. Про них ніхто тепер і не згадає.
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22.09.2022 09:26 Ответить
200 командирів? Не занадто, ні?
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22.09.2022 10:28 Ответить
Це ж що, за 15 наших віддали 55 росіян (за Медведчука отримали 200 наших)? Чомусь зелені гниди ніколи не кажуть кого віддають за наших. Мабудь якщо б ми подивились кого ми віддаємо за наших, то наша радість була б потьмарена.
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22.09.2022 10:30 Ответить
Ви трохи помиляєтесь За 5 наших ,55 вбивць Бо десять іноземців особистоСаудовська Аравія ,разом з турком домовились. Значить за мртведчука віддали 150,а не 200 Єврей не збреше,дня не проживе
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22.09.2022 12:50 Ответить
Летчик после катапультирования уже не будет летать с 99% вероятность. По крайней мере в ближайшие лет 5-10, если молодой. Так что угомонись.
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22.09.2022 14:33 Ответить
25-30% всех летчиков, прибегающих в наше время к катапультированию, получают травмы спины, вызванные ударным действием стреляющего механизма
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22.09.2022 14:41 Ответить
Это травмы. Т.е серъезные увечья. Но абсолютно все получают запредельную перегрузку, в результате которой они не получают серъезных травм, однако уже не могут подвергать позвоночник регулярным перегрузкам в дальнейшем, как до этого. Чревато инвалидностью.
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22.09.2022 16:50 Ответить
Обміняли на заради медведчука. Х@йлу треба якось підвищити падаючий рейтинг зе.
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22.09.2022 09:29 Ответить
так ермак только спасть агентуру может, что то его сверхспособности по обмену пленных работают только при инфильтрации в ОП и спасении путинских агентов.
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22.09.2022 09:37 Ответить
Медветчук ще той вражище для України,діяв все для користі московії. але два моменти . Будучі в переговорній групі по обміну полонених ( на вимогу путіна) ,при Порошенко -----БУЛО ЗВІЛЬНЕНО ТИСЯЧІ НАШИХ ПАТРІОТІВ ІЗ ПОЛОНУ ТО ЦЕ КОРИСТЬ УКРАЇНІ І БЕЗЦІННИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ПОЛОНЕНИХ ТЕПЕР,ЩО СТОСУЄТЬСЯ ТОРГІВЛІ УГЛЕМ----якби не було постачання того уля,то металургія наша була б знищено,бо тільки на цьому углі вони могли працювати,да і замерзли б цілі міста. ТО ДЕ ВТРАТИ ДЛЯ УКРАЇНИ, ЧИ ЗЕЛЕНА ЧУМА І НАШІ 73% можуть це проаналізувати,чи зовсім тупі нікчеми. Да зеленський і зараз користується послугами рашки, бульбашів То це можна,тому що є особистий кеш СН.
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22.09.2022 09:37 Ответить
Сенс у ваших доводах є, але що ж, тепер Медведчуку пам'ятник ставити? Зрадник він і є зрадник.
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22.09.2022 10:25 Ответить
Медведчук --гнида з молодих літ Я про звинуватчення Порошенко,на основі показів медведчука Да і віддали за ньго не 200 ч. А всього 150. Бо ми ще віддали 55 вбивць,а 10 іноземців--це особиста домовленість Саудовської Аравії
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22.09.2022 12:56 Ответить
Обмін-це добре. Але ось ця штука щось залишає інтригу на продовження серіалу "У всьому винен Порошенко"-"Слідством встановлено, що Медведчук, діючи за попередньою змовою з тодішніми Президентом України, міністром енергетики та вугільної промисловості та іншими особами, починаючи з листопада 2014 року, узгодив з учасниками терористичних організацій "Л/ДНР" та організував постачання ними вугілля з тимчасово окупованих територій. Тим самим - сприяв фінансуванню терористів." І це вже не добре. Бо доказами там є свідчення, висновкі експертів... ну-ну
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22.09.2022 09:42 Ответить
Стиль зелених покидьків на обміні віддавати без судових вироків, тобто не засуджених. Не здивуюсь, якщо Медведчук буде зараз безперешкодно швендяти в Україну, навіть відбивати в судах арештовані активи
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22.09.2022 09:57 Ответить
Там написано що справи по Медведчуку не закривають, а будуть продовжувати без його присутності.
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22.09.2022 10:22 Ответить
Медведчук вже поза юрисдикцією України, висуватимуть підозри і доведуть до суду в кращому випадку якихось виконавців і не більше
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22.09.2022 11:01 Ответить
навіть один залізничний вагон!!! з чим? чи вже пустий?
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22.09.2022 09:43 Ответить
Цей вагон точна копія царського, коштує мабудь мама нє горюй. Тепер Боневтік буде в ньому роз'їзжати.
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22.09.2022 10:20 Ответить
з вугіллям
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22.09.2022 11:49 Ответить
Найгірше це те що Мертвечук НЕ БУВ ЗАСУДЖЕНИЙ! Єрмак дотягнув до останнього щоб лютий ворог України фактично перед Законом був чистим.Ні засудження,ні амністії. Не все так просто,тому немає чому тішитися і впадати в ейфорію,200 полонених це добре,але якщо врахувати що їх 5000,то це мізер.За цю суку треба було вимагати в рази більше
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22.09.2022 09:49 Ответить
Медведчука навіть після купи підозр і звинувачень не можна вважати зрадником, бо судів не було і вироку остаточного не має, а значить провина його не доведена. Тепер поїхав в рашку з чистою совістю і незаплямованою репутацією, а зібраний на нього персонально матеріал сенсу не має. Головне, що все відбулось під контролем Завгоспа, цього достатньо
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22.09.2022 09:54 Ответить
"Дякую всім, хто брав участь у цьому обміні, і особливо Главі держави Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку", - підкреслив Василь Малюк."
Стільки разів це прозвучало в цій статті що аж застрягло в мізках. Мабудь це і є головний посил статті. Ну а щодо Малюка, то за нього можна не хвилюватись - зі своїм шершавим язиком далеко піде.
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22.09.2022 10:17 Ответить
Ну не про те ж базікати, що за допомогою мертвячука повернули наших хлопців додому?
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22.09.2022 10:37 Ответить
Що за х-я? Війна закінчилася, можна підраховувати збитки?

Медведчук, яким би вин не був, є громадянином України, по-друге він не має ніякого відношення до військовополонених, чого його віддавати? Міняти військовополонених на військовополонених і теж, тих що коїли злочини чи відповідальні за масові вбивства чи обстріли питання обміну взагалі можна порушувати тільки після закінчення війни.

Хто його знає, можливо своєю приустності в ізоляторі СБУ Медведчук захищав Київ від масованих ракетних ударів, а у майбутньому і удара ядерною зброєю. 3 мільйона життів киян, варті того щоб залишати чього чука тута. А для обміну ще раз зазначу, є військовополонені, рядові і молодший командний склад.

Так само як і генерал Сичовій, доречі, про нього теж нічого не чути, не має підгятати обміну. Він відповідальний за тисячі життів цивільних у Харкові та області, руйнацію житлової та критичної інфраструктурию. Його ціна у полоні - десятки тисяч життів.
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22.09.2022 10:32 Ответить
Обміняли мертвечину на героїв України. Де б знайти рашистську б#ядь, щоб всіх Азовців обмінять.
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22.09.2022 10:49 Ответить
Тепер можна арештувати ермака, допитати, обміняти... Далі наступного...
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22.09.2022 10:53 Ответить
В.О. малка, не уточнив, що "особливо Главі держави Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку" ми маємо дякувати за здачу півдня та полон "Азовсталівців".

З поверненням, Герої!
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22.09.2022 10:55 Ответить
Впринципі таке лайно і одного воїна не вартує, але тепер ця **** буде смердіти з кивою на всю кукаречну і кричати про легітимність!
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22.09.2022 10:56 Ответить
Витя украл у путлера 5 ярдов долларов на мелкие карманные для Оксанки Марченко...и Михаила Погребинского...типа идеолога рюбZZкого мира в Украине...к тому же Витя опасный свидетель для путлера...или Новичок...или автоавария...путлер... мстительный Хмырь...
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22.09.2022 10:58 Ответить
А слуга народу не на ці гроші створений?
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22.09.2022 14:35 Ответить
Якщо це правда то супер. Я тут не раз писав "що хто щоб не заявляв, а він цінний для рф і сцаря в кремлі". І вони його поміняють по будь-якому встановленому нами курсу незважаючи на всю брехню в пропаганді та вдавання ними що він не потрібен. Цар просто не може киданути його бо трон захитається, а ще Медведчука можна зробити винним після витягнення з полону та забити щоб утолити жагу крові у верхівці рф...
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22.09.2022 11:20 Ответить
Дивно, бо крім Медведчука ще були полонені рашисти, з математикою явно не дружать).

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вночі повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 військових. За його словами, 108 з них - це бійці полку «Азов».

За його словами, Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, - загалом 55 російських полонених.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-polon-ukrayintsi-povernennia/32045180.html
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22.09.2022 11:24 Ответить
Теперь его надо заново выловить, например через запрос в интерпол( гарантирую что он сдрыснет с кацапии)
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22.09.2022 11:49 Ответить
Интересно, он сам хотел, чтоб его обменяли, не боялся? Ведь наверняка его в кремле ждёт большой разнос за полный провал подготовки к вторжению. И там он сейчас уже никому не нужен, он нужен был пока был в Украине и имел какие-то возможности. В какие-то дружеские чувства, типа он кум, не особо верится. Стребовать денег, которые он брал и по сути ничего не сделал, так у него ничего уже нет. Какие-то сведения и информация, так уже всё неактуально, уже всё сильно изменилось... В общем, не очень понимаю, зачем его выкупили.
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22.09.2022 12:23 Ответить
Кастрировать забыли ?
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22.09.2022 12:34 Ответить
треба було просити 500 за кума х@йла
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22.09.2022 13:05 Ответить
...***** на этого ****** имеет план
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22.09.2022 13:28 Ответить
Що, на одного тільки медведчука? А 55 офіцерів російських на кого обміняли? Іноземних громадян там взагалі Саудівська Аравія забрала під свої гарантії. І до речі, там же не 200 було в Маріуполі, а на порядок більше.
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22.09.2022 13:34 Ответить
Цікаво було б глянути скільки і яких офіцерів, лотчиків і, можливо, вагнерівців ми віддали. І тоді вже порахуємо на скільки медведчука обміняли.
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22.09.2022 13:36 Ответить
"Порохоботи", як ти виразився як слухняний хлопчик російських ІПСО, радіють визволенню нашіх воїнів.
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22.09.2022 14:24 Ответить
Тільки тупий і іще раз тупий--навішує ярликі на інших. А можливо за гроші по методичці,то так і пини--так в методичці написано ..
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22.09.2022 15:55 Ответить
Ага. Значить задокументовано та занотовано... Чудово! Соромлюся спитати: а вирок суду якийсь щодо зради держави, шпигунства та такеінше - є якийсь? Ні?
Тоді через декілька років він все оте конфісковане рішенням міжнародних судів собі повертатиме, а українці будуть за це платити. (
Мрію помилятися, але оптимізму мало.
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22.09.2022 15:03 Ответить
Этот мегаколлаборант медвечук и пальца воина ВСУ не стоит..Правильно сделали,что объменяли.Но, обдерет ли его ресурсы Зе и ко как "липку"в пользу ВСУ,вынесит ли наш гуманнейший суд какой-нибуть суровый приговор этому хмырю ?Вот в чем вопрос
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22.09.2022 15:28 Ответить
на 200, а чому не 2500 воїнів Азову?
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22.09.2022 15:46 Ответить
https://focus.ua/uk/opinions/515865-azovstal-vinudzhennaya
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22.09.2022 16:03 Ответить
polyj kart lash ! fas sluga 1
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22.09.2022 16:08 Ответить
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