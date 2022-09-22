Медведчука обменяли на 200 украинских защитников, - СБУ

Из 215 пленных, которых спасли из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. И.о. Главы СБУ Василий Малюк лично встречал освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена, организованной под руководством Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли освободить из российского плена героев, которых так ждут дома", – отметил Василий Малюк.

Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде: "Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого".

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Василий Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Так, чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об осуществлении обмена. Сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

И.о. Главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно. Ведь Украина возвращает гораздо больше защитников, чем отдает россиян.

"Усилия, которые многие из разных ведомств прилагали в течение долгих месяцев, увенчались успехом. И в этом большая заслуга Координационного штаба. Спасибо всем, кто участвовал в этом обмене, и особенно Главе государства Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку", – подчеркнул Василий Малюк.

Он отметил важную роль каждого государственного органа, приобщившегося к возвращению пленников: Офиса Президента, Министерства обороны, ВСУ, ГУР МО, Минреинтеграции, МВД, ГСЧС и других.

И.о. Главы СБУ напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких увольнений, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.

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Напомним, что Виктору Медведчуку ранее сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственное предательство), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что Медведчук, действуя по предварительному сговору с тогдашними Президентом Украины, министром энергетики и угольной промышленности и другими лицами, начиная с ноября 2014 года, согласовал с участниками террористических организаций "Л/ДНР" и организовал снабжение ими угля с временно оккупированных территорий. Тем самым способствовал финансированию террористов.

Собраны исчерпывающие доказательства (свидетельские показания, телефонные разговоры, заключения экспертиз, вещественные доказательства) причастности и вины В.Медведчука и других подозреваемых в особо тяжких преступлениях против Украины.

В другом уголовном производстве установлено, что Медведчук передал представителям российских спецслужб сведения о местонахождении военного подразделения ГУР МО, его скрытую боевую подготовку, личный состав и т.д. Это нанесло вред обороноспособности Украины.

Кроме того, Виктор Медведчук в ноябре 2020 принял активное участие в разработке антиукраинского проекта "Луч", задачей которого было усилить влияние специальных служб страны-агрессора на политическую ситуацию в Украине.

Также Медведчук совершил ряд противоправных действий против Украины в интересах России, направленных на разграбление национальных ценностей (нефти и газа) стоимостью более 38 млрд грн во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что имущество Медведчука и его жены арестованы. В частности, речь идет о:

30 земельных участков площадью свыше 144 га;

72 единицы недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, сооружения);

2 яхты, стоимость одной из которых около 200 млн евро;

24 транспортных средства;

1 железнодорожный вагон;

корпоративные права 25-ти предприятий;

316 единиц ценных картин, часов, ваз и т.п.

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