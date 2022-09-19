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Медведчук остается под стражей, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,медведчук

Служба безопасности Украины уверяет, что подозреваемый в государственной измене кум Путина Виктор Медведчук находится под стражей.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"На ваш запрос о месте пребывания Медведчука В.В. сообщаем, что указанное лицо находится под стражей", - говорится в сообщении СБУ.

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Издание отмечает, что после оглашения подозрения в госизмене бывшему руководителю Харьковского управления СБУ Роману Дудину появились намеки на то, что фигурант громкого уголовного дела Виктор Медведчук может быть уже в России. Издание поинтересовалось у СБУ, не стал ли Медведчук фигурантом какого-либо обмена с Российской Федерацией, находится ли он в Украине.

В спецслужбе же отметили, что 14 сентября следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14 ноября 2022 года.

Вопрос, рассматривается ли вариант какого-либо обмена с РФ в будущем, остался без ответа.

Медведчук остается под стражей, - СБУ 01
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Топ комментарии
+10
СДПУ(о) створив Василь Онопенко. Він і був її головою до перевороту в партії, організованого Медведчуком. Разом з Онопенком з партії вийщов і Порошенко.
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19.09.2022 19:52
+7
То не чіпати, то на Новий рік (вщипнути Порошенка)
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19.09.2022 19:05
+7
Я тільки спитати… Ну що, свідки московського вкиду «Жмурукуобнимаю», як ФСБшне лайно, якого ви радісно нажерлися? Дуже смакує? Вологу серветку дати, губи витерти? Чи вже звично рукавом утерлися?
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19.09.2022 19:36
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ой.... хто його знає, мо у мертвечука теж є двійники, трійники як у путла, може то вже й не мертвучук в сізо...
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19.09.2022 20:05 Ответить
Ну на ксюху марченко не дже схожа...
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19.09.2022 21:15 Ответить
Подейкують, що "ведмедчука" бачили в Монако. Він особливо й не ховається. Адже офіційно "сидить_в_сізо" в Україні
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19.09.2022 20:18 Ответить
Медведчука будуть маринувати, бо прямих підозр не має і не буде. Він не лох, щоб підписувати якісь ліві документи. Лошарики прокурорські думали, що Ху*ло буде просити виміняти, а тут "нежданчик". Тепер видно зелені вже і не знають, що з ним робити і куди діти. А якщо здохне, то взагалі буде їм капець, бо рашка здійме галас, що закатували "активіста".
До прикладу, в США на Беню купа підозр і кримінальних справ, а в Україні він "уважаємий чєловєк", а під підозрою тільки бувші працівники привату і укрнафти.
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19.09.2022 20:21 Ответить
никто ничего не здiйме - мертветчук лишний свидетель сдохнет и слава богу а вот если даст показания или связи свои ФБР то другое дело
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19.09.2022 23:42 Ответить
Свідок чого? Всім хочеться через тиск на Медведчука схопити за яйця Ху*ла, щоб він дав вказівку обміняти любою ціною тобто для нас з максимальною вигодою, а в результаті пшик.
Дивно для мене одне, чому він з рабіновичами-ківми не втік в рашку.
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19.09.2022 23:53 Ответить
ьак его же наместником зотели сделать за 3 дня зачем ему сразу бежать?он бы и хотел убежать потом но беня-ермак его заблокировал что бы отжать бизнес и собрать или уничтожить компромат
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19.09.2022 23:57 Ответить
А ну ж...
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19.09.2022 21:02 Ответить
Походу не пытают
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19.09.2022 23:17 Ответить
Покажите нам фото где он сидит в гнилой камере, с очком в полу, и на нарах. А не в комнате как в шестизвёздочном отеле!
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20.09.2022 00:24 Ответить
всё равно зрада.
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20.09.2022 04:54 Ответить
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