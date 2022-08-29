Земельные участки жены Медведчука арестовали во Львовской области, - СБУ

Наложен арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что эти наделы незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука. Сейчас идет процедура их передачи в управление государства.



По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не были сделаны никакие изменения в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, впоследствии предприниматели, с целью завладения активами "на законных основаниях", внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании.

"На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры. В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.



В настоящее время Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск по аресту этих объектов недвижимого имущества. Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - подытожили в СБУ.

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