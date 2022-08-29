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Новости
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Земельные участки жены Медведчука арестовали во Львовской области, - СБУ

марченко

Наложен арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что эти наделы незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука. Сейчас идет процедура их передачи в управление государства.

По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не были сделаны никакие изменения в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, впоследствии предприниматели, с целью завладения активами "на законных основаниях", внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании.

"На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники приступили к строительству объектов туристической инфраструктуры. В ходе следственно-оперативных действий установлено, что конечным бенефициаром вышеупомянутой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.

В настоящее время Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск по аресту этих объектов недвижимого имущества. Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - подытожили в СБУ.

Читайте: Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко: помещения гостиничных комплексов, земельные участки, банковские счета. ФОТО

Медведчук Виктор (1789) СБУ (19871) Марченко Оксана (109) арест имущества (298)


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Топ комментарии
+17
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29.08.2022 17:02
+11
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29.08.2022 17:13
+10
Ще б через три роки заарештували. Скільки ще того майна по Україні? Чому все так розтягується в часі? Враження,чекали поки дадуть добро на арешт непотрібу якогось,головне голосно прокричати.
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29.08.2022 17:03
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И дост карагюнде бели олур
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29.08.2022 16:55 Ответить
та харош мене пугати...
фотку треба заблюрити
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29.08.2022 17:00 Ответить
Фотку цього лайна нащо ставить? Як тепер це розвидіть?
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29.08.2022 17:00 Ответить
И кому эта жертва пластической хирургии будет жаловаться Папе Римскому или Эрдогану?
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29.08.2022 17:01 Ответить
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29.08.2022 17:02 Ответить
Ще б через три роки заарештували. Скільки ще того майна по Україні? Чому все так розтягується в часі? Враження,чекали поки дадуть добро на арешт непотрібу якогось,головне голосно прокричати.
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29.08.2022 17:03 Ответить
***** ***** в кадастрі...
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29.08.2022 17:09 Ответить
Не так давно, її чоловік представляв Україну в Мінську.
Що вас дивує?
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29.08.2022 17:12 Ответить
более того тупые (а многие уже мертвые) жители Украины недавно голосовали за его партию
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29.08.2022 17:19 Ответить
кому нужно тем тупым кто за опжз головосал а сейчас за зеленых гундосов? не нужно было они вообще об этом без понятия
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29.08.2022 17:21 Ответить
дают время что бы вывезли активы или за откаты часть причесали в пользу зеленых лап
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29.08.2022 17:18 Ответить
знач наступив уже той переломний момент. літаки лєтять, будем усьо бомбіть
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29.08.2022 17:08 Ответить
Коли працював Медведчуд посередником, то все було ОК.
Що зелені творять...що творять
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29.08.2022 17:10 Ответить
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29.08.2022 17:13 Ответить
Ясна справа, бо за попередників не потрібно було декларувати...Чого тільки варті шоу-програми з власниками телеканалів.
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29.08.2022 17:17 Ответить
Зараз Медведчук сидить у вязниці, а в 2014 схеми налагоджував.
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29.08.2022 17:18 Ответить
А до 2014 року Мертвечука не було? Не пригадаєте, коли був "Український вибір"? І його банерами в Києвському метро було завішано все!. Я вам скажу, це був 2012 рік. Під керівництвом агента Соколовського заснована проросійська організація. Чому ви тоді мовчали?
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29.08.2022 17:31 Ответить
Откуда инфа что он молчал?
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29.08.2022 17:36 Ответить
навіщо "Паломніце " цілий комплекс ?
кельї достатньо...

і рубіща...
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29.08.2022 17:13 Ответить
Паломніці такий вид, що на власному подвірї церкви для себе будують, ще й ********** ікони зі святими чи навіть богами з їх лицем.
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29.08.2022 17:20 Ответить
Да,арестовали,далее национализируют и в скором времени эти участки окажутся во владении какой либо зеленой курвы.
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29.08.2022 17:14 Ответить
А потом придут оранжевые, а не, не придут, уже были. Тогда синие придут, а не , не придут, уже были. Красные? Не эти тоже вряд-ли.
Ну в общем, потом придет следующий цвет в цветовой палитре и арестуют у зелёных.
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29.08.2022 17:34 Ответить
Нее, зеленые хотят остаться у власти навечно. чтобы все принадлежало им. Вот всех конкурентов, кто сегодня имеет вес в обществе, всех дискредитирует, поливает грязью или делает вид, что Украина только и начинается с него (до него ничего в Украине и не было)!! Главное здесь слово "впреше"!
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30.08.2022 02:58 Ответить
Цілих аж три ділянки?Це так кинули нам типа справедливість восторжествовала?Та молодший Медведчук років з десять був у Львівській області повноправним князем,очолював податкову і вся адміністративна шушера від голови ОДА до найдрібнішого голови сільради ходила під ним.Він міг любому подарувати цілу гору в Карпатах,пансіонат чи будинок відпочинку теж не було проблемою.Перевірити по кадастрах,що кому і як належить,бо якщо вже робити то робити до кінця,а не цикати по три ділянки,які старший Медведчук якось по п"яні подарував своїй шмарі...
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29.08.2022 17:24 Ответить
Не стоит проверять уже. Есть и такая логика. Давно поздно. Там нечего проверять---все поделено 15 лет назад окончательно. Если фамилии все вылезут---ох потеха будет! Провести массовую конфискацию давно пора.
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29.08.2022 17:46 Ответить
Марченко так не хочет уезжать отсюда, говорит так душевно, по домашнему всё.
А надо
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29.08.2022 17:31 Ответить
Про акції "Г+Г" цієї істоти "забули?

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29.08.2022 17:34 Ответить
Не сильно збідніє.
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29.08.2022 17:37 Ответить
Дивно! Це прямо злочинне упущення Зельоних! Вже мав кожен час на марафоні імені зеленського транслюватись свіжосклепаний відосик, де Медведчук зачитує, що не тільки його труба належить Порошенко, а і ці ділянки також!
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29.08.2022 18:39 Ответить
Вот хорошо,что вы о Порошенко вспомнили,а то народ стал подзабывать.
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30.08.2022 08:22 Ответить
 
 