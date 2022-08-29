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Новини
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Земельні ділянки дружини Медведчука арештували на Львівщині, - СБУ

марченко

Накладено арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.

За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у "Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, згодом підприємці, з метою заволодіти активами "на законних підставах", внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.

"На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури. Під час слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.

Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна. Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - підсумували в СБУ.

Також читайте: Суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко: приміщення готельних комплексів, земельні ділянки, банківські рахунки. ФОТО

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) СБУ (12790) Марченко Оксана (146) арешт майна (349)


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Топ коментарі
+17
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29.08.2022 17:02
+11
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29.08.2022 17:13
+10
Ще б через три роки заарештували. Скільки ще того майна по Україні? Чому все так розтягується в часі? Враження,чекали поки дадуть добро на арешт непотрібу якогось,головне голосно прокричати.
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29.08.2022 17:03
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И дост карагюнде бели олур
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29.08.2022 16:55 Відповісти
та харош мене пугати...
фотку треба заблюрити
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29.08.2022 17:00 Відповісти
Фотку цього лайна нащо ставить? Як тепер це розвидіть?
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29.08.2022 17:00 Відповісти
И кому эта жертва пластической хирургии будет жаловаться Папе Римскому или Эрдогану?
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29.08.2022 17:01 Відповісти
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29.08.2022 17:02 Відповісти
Ще б через три роки заарештували. Скільки ще того майна по Україні? Чому все так розтягується в часі? Враження,чекали поки дадуть добро на арешт непотрібу якогось,головне голосно прокричати.
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29.08.2022 17:03 Відповісти
***** ***** в кадастрі...
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29.08.2022 17:09 Відповісти
Не так давно, її чоловік представляв Україну в Мінську.
Що вас дивує?
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29.08.2022 17:12 Відповісти
более того тупые (а многие уже мертвые) жители Украины недавно голосовали за его партию
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29.08.2022 17:19 Відповісти
кому нужно тем тупым кто за опжз головосал а сейчас за зеленых гундосов? не нужно было они вообще об этом без понятия
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29.08.2022 17:21 Відповісти
дают время что бы вывезли активы или за откаты часть причесали в пользу зеленых лап
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29.08.2022 17:18 Відповісти
знач наступив уже той переломний момент. літаки лєтять, будем усьо бомбіть
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29.08.2022 17:08 Відповісти
Коли працював Медведчуд посередником, то все було ОК.
Що зелені творять...що творять
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29.08.2022 17:10 Відповісти
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29.08.2022 17:13 Відповісти
Ясна справа, бо за попередників не потрібно було декларувати...Чого тільки варті шоу-програми з власниками телеканалів.
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29.08.2022 17:17 Відповісти
Зараз Медведчук сидить у вязниці, а в 2014 схеми налагоджував.
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29.08.2022 17:18 Відповісти
А до 2014 року Мертвечука не було? Не пригадаєте, коли був "Український вибір"? І його банерами в Києвському метро було завішано все!. Я вам скажу, це був 2012 рік. Під керівництвом агента Соколовського заснована проросійська організація. Чому ви тоді мовчали?
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29.08.2022 17:31 Відповісти
Откуда инфа что он молчал?
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29.08.2022 17:36 Відповісти
навіщо "Паломніце " цілий комплекс ?
кельї достатньо...

і рубіща...
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29.08.2022 17:13 Відповісти
Паломніці такий вид, що на власному подвірї церкви для себе будують, ще й ********** ікони зі святими чи навіть богами з їх лицем.
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29.08.2022 17:20 Відповісти
Да,арестовали,далее национализируют и в скором времени эти участки окажутся во владении какой либо зеленой курвы.
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29.08.2022 17:14 Відповісти
А потом придут оранжевые, а не, не придут, уже были. Тогда синие придут, а не , не придут, уже были. Красные? Не эти тоже вряд-ли.
Ну в общем, потом придет следующий цвет в цветовой палитре и арестуют у зелёных.
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29.08.2022 17:34 Відповісти
Нее, зеленые хотят остаться у власти навечно. чтобы все принадлежало им. Вот всех конкурентов, кто сегодня имеет вес в обществе, всех дискредитирует, поливает грязью или делает вид, что Украина только и начинается с него (до него ничего в Украине и не было)!! Главное здесь слово "впреше"!
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30.08.2022 02:58 Відповісти
Цілих аж три ділянки?Це так кинули нам типа справедливість восторжествовала?Та молодший Медведчук років з десять був у Львівській області повноправним князем,очолював податкову і вся адміністративна шушера від голови ОДА до найдрібнішого голови сільради ходила під ним.Він міг любому подарувати цілу гору в Карпатах,пансіонат чи будинок відпочинку теж не було проблемою.Перевірити по кадастрах,що кому і як належить,бо якщо вже робити то робити до кінця,а не цикати по три ділянки,які старший Медведчук якось по п"яні подарував своїй шмарі...
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29.08.2022 17:24 Відповісти
Не стоит проверять уже. Есть и такая логика. Давно поздно. Там нечего проверять---все поделено 15 лет назад окончательно. Если фамилии все вылезут---ох потеха будет! Провести массовую конфискацию давно пора.
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29.08.2022 17:46 Відповісти
Марченко так не хочет уезжать отсюда, говорит так душевно, по домашнему всё.
А надо
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29.08.2022 17:31 Відповісти
Про акції "Г+Г" цієї істоти "забули?

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29.08.2022 17:34 Відповісти
Не сильно збідніє.
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29.08.2022 17:37 Відповісти
Дивно! Це прямо злочинне упущення Зельоних! Вже мав кожен час на марафоні імені зеленського транслюватись свіжосклепаний відосик, де Медведчук зачитує, що не тільки його труба належить Порошенко, а і ці ділянки також!
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29.08.2022 18:39 Відповісти
Вот хорошо,что вы о Порошенко вспомнили,а то народ стал подзабывать.
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30.08.2022 08:22 Відповісти
 
 