Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко: помещения гостиничных комплексов, земельные участки, банковские счета. ФОТО

По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Решением суда наложен арест, в том числе на: корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн, банковские счета на 1,3 млн грн, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин РФ, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.

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"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ. Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила бесспорные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь перечень этих российских субъектов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины

▪️ ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.