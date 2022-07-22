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Суд арестовал дополнительные активы Медведчука и Марченко: помещения гостиничных комплексов, земельные участки, банковские счета. ФОТО

медведчук,марченко

По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

Решением суда наложен арест, в том числе на: корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн, банковские счета на 1,3 млн грн, два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин РФ, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности.

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"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ. Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний принадлежащих Оксане Марченко. В ходе досудебного расследования СБУ получила бесспорные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь перечень этих российских субъектов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины
▪️ ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Медведчук Виктор (1789) СБУ (19893) Марченко Оксана (109) арест имущества (298)


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Топ комментарии
+6
Ото шайці Коломойського поперло...
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22.07.2022 15:43
+6
Шось ксюха погано смокче...
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22.07.2022 15:52
+5
Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским.
І це арештували? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/

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22.07.2022 16:37
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Ото шайці Коломойського поперло...
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22.07.2022 15:43 Ответить
Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским.
І це арештували? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/12/7255382/

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22.07.2022 16:37 Ответить
конец красивой жизни;

кум пуйла (!!!) в казенном доме, а любимая кума по рукам пошла
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22.07.2022 18:33 Ответить
сімєйство кідарасів, яке хутіну буй накрутило на міліарди долярів
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22.07.2022 18:34 Ответить
Шось ксюха погано смокче...
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22.07.2022 15:52 Ответить
потрьопанна кошолка)
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22.07.2022 17:25 Ответить
по руках пошла... і задоволена
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22.07.2022 18:35 Ответить
тяжьолая жизнь курви
важко "працює"
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22.07.2022 18:41 Ответить
путлєр через мєркєль поставив ультиматум або вітя або розмови про обміни не буде так що в пороха вибору не було це був ультиматум плєшивого
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22.07.2022 17:27 Ответить
От якби так з усіма панами та підпанками!
А потім іще б повісити на власних воротях!
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22.07.2022 16:29 Ответить
А чого ж його не позбавили громадянства? Канали були, депутати свої є, мільярди є - хіба не олігарх?
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22.07.2022 16:34 Ответить
Ну вот это действенно, только чтобы на каломыйского или на Колю митбола это имущество не переписали. А то до этого всё бла-бла-бла….
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22.07.2022 16:43 Ответить
так ксюша-паломніца на сцені мурчала шо ані с вітєй жівут просто і у ніх нічєго такого нєту)
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22.07.2022 17:24 Ответить
походу у суду свій інтерес..
в Україні нема пристойного суду..
а хіба зебіли не знали? - дермак-портнов точно знає
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22.07.2022 17:29 Ответить


Де фото, шановні? І таке не вперше.
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22.07.2022 17:50 Ответить
Запредельная нечеловеческая жадность
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22.07.2022 17:55 Ответить
її на фляшку його в курник, довічно!
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22.07.2022 19:57 Ответить
І скільки ж часу було витрачено на те щоби виявити в українських "діджіталізованих" реєстрах юридичні особи бенефіціарами яких є громадяни так званої росії віктор мєдвєдчук та аксана марчєнко?
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23.07.2022 00:02 Ответить
 
 