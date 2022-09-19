Медведчук залишається під вартою, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України запевняє, що підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук перебуває під вартою.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

"На ваш запит щодо місця перебування Медведчука В.В. повідомляємо, що зазначена особа перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Видання зазначає, що після оголошення підозри в держзраді колишньому керівнику Харківського управління СБУ Роману Дудіну натяки на те, що фігурант гучної кримінальної справи Віктор Медведчук може бути вже в Росії. Видання поцікавилося в СБУ, чи не став Медведчук фігурантом якогось обміну з Російською Федерацією, чи перебуває він в Україні.

В спецслужбі ж зазначили, що 14 вересня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14 листопада 2022 року.

Питання, чи розглядається варіант якогось обміну з РФ у майбутньому, залишилося без відповіді.