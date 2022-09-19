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Медведчук залишається під вартою, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,медведчук

Служба безпеки України запевняє, що підозрюваний у державній зраді кум Путіна Віктор Медведчук перебуває під вартою.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

"На ваш запит щодо місця перебування Медведчука В.В. повідомляємо, що зазначена особа перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Видання зазначає, що після оголошення підозри в держзраді колишньому керівнику Харківського управління СБУ Роману Дудіну натяки на те, що фігурант гучної кримінальної справи Віктор Медведчук може бути вже в Росії. Видання поцікавилося в СБУ, чи не став Медведчук фігурантом якогось обміну з Російською Федерацією, чи перебуває він в Україні.

В спецслужбі ж зазначили, що 14 вересня слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів до 14 листопада 2022 року.

Питання, чи розглядається варіант якогось обміну з РФ у майбутньому, залишилося без відповіді.

Медведчук залишається під вартою, - СБУ 01
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Топ коментарі
+10
СДПУ(о) створив Василь Онопенко. Він і був її головою до перевороту в партії, організованого Медведчуком. Разом з Онопенком з партії вийщов і Порошенко.
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19.09.2022 19:52
+7
То не чіпати, то на Новий рік (вщипнути Порошенка)
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19.09.2022 19:05
+7
Я тільки спитати… Ну що, свідки московського вкиду «Жмурукуобнимаю», як ФСБшне лайно, якого ви радісно нажерлися? Дуже смакує? Вологу серветку дати, губи витерти? Чи вже звично рукавом утерлися?
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19.09.2022 19:36
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ой.... хто його знає, мо у мертвечука теж є двійники, трійники як у путла, може то вже й не мертвучук в сізо...
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19.09.2022 20:05 Відповісти
Ну на ксюху марченко не дже схожа...
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19.09.2022 21:15 Відповісти
Подейкують, що "ведмедчука" бачили в Монако. Він особливо й не ховається. Адже офіційно "сидить_в_сізо" в Україні
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19.09.2022 20:18 Відповісти
Медведчука будуть маринувати, бо прямих підозр не має і не буде. Він не лох, щоб підписувати якісь ліві документи. Лошарики прокурорські думали, що Ху*ло буде просити виміняти, а тут "нежданчик". Тепер видно зелені вже і не знають, що з ним робити і куди діти. А якщо здохне, то взагалі буде їм капець, бо рашка здійме галас, що закатували "активіста".
До прикладу, в США на Беню купа підозр і кримінальних справ, а в Україні він "уважаємий чєловєк", а під підозрою тільки бувші працівники привату і укрнафти.
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19.09.2022 20:21 Відповісти
никто ничего не здiйме - мертветчук лишний свидетель сдохнет и слава богу а вот если даст показания или связи свои ФБР то другое дело
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19.09.2022 23:42 Відповісти
Свідок чого? Всім хочеться через тиск на Медведчука схопити за яйця Ху*ла, щоб він дав вказівку обміняти любою ціною тобто для нас з максимальною вигодою, а в результаті пшик.
Дивно для мене одне, чому він з рабіновичами-ківми не втік в рашку.
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19.09.2022 23:53 Відповісти
ьак его же наместником зотели сделать за 3 дня зачем ему сразу бежать?он бы и хотел убежать потом но беня-ермак его заблокировал что бы отжать бизнес и собрать или уничтожить компромат
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19.09.2022 23:57 Відповісти
А ну ж...
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19.09.2022 21:02 Відповісти
Походу не пытают
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19.09.2022 23:17 Відповісти
Покажите нам фото где он сидит в гнилой камере, с очком в полу, и на нарах. А не в комнате как в шестизвёздочном отеле!
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20.09.2022 00:24 Відповісти
всё равно зрада.
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20.09.2022 04:54 Відповісти
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