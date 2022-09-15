Європейський суд із прав людини відхилив скаргу Медведчука

Європейський суд із прав людини відхилив як "явно необґрунтовану" скаргу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, проти якого в Україні розслідують низку кримінальних проваджень, зокрема, за статтею про державну зраду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд відхилив скаргу Медведчука, подану в червні 2021 року, в якій він заявляв про політичну мотивацію його кримінального переслідування, грубе порушення права на справедливий суд, відсутність "обґрунтованої підозри" у зв’язку з його домашнім арештом.

ЄСПЛ перш за все зазначив, що кримінальне провадження проти заявника все ще перебуває на дуже попередній стадії, тому його скарга на порушення права на справедливий судовий розгляд є передчасною. Крім того, суд зазначив, що з приводу обрання домашнього арешту, на що скаржився Медведчук, українські суди давали роз’яснення, які "не видаються довільними чи необґрунтованими".

"Зокрема, посилання на різні докази в матеріалах, наданих суду, демонструють, що підозра в тому, що заявник міг вчинити державну зраду (шляхом передачі військової таємниці іншій державі), ґрунтувалася на достатніх об’єктивних елементах для розгляду як "обґрунтована" у значенні, передбаченому статтею 5 Конвенції (Європейської конвенції з прав людини – ред.)", – йдеться в рішенні.

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Суд вважає, що домашній арешт Медведчука базувався на "обґрунтованій підозрі" і був виправданий ризиком заподіяння шкоди здійсненню правосуддя, відповідно до статті 5 Конвенції. "У Суду немає підстав вважати, що суди ухвалювали рішення без відсутності на те правових підстав, або сумніватися в їхній неупередженості", – йдеться в рішенні.

"Незважаючи на те, що високопоставлені урядовці України публічно заявляли, що заявник і деякі його політичні союзники допомагали російській владі в її агресії проти України, і Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти них економічні санкції у зв’язку з цим, які не є предметом цієї заяви, немає жодних доказів того, що домашній арешт заявника супроводжувався свавіллям або був частиною стратегії влади перешкоджати його політичній діяльності або "усунути його з суспільного життя", – додали в суді.

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Нагадаємо, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.