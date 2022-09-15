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Суд продовжив ще на два місяці тримання Медведчука під вартою

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медведчук

Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука на 60 днів.

Про це йдеться у повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ.

Термін тримання під вартою Медведчуку продовжили до 14 листопада 2022 року.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів", - зазначили у суді.

За даними клопотання, Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб.

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Нагадаємо, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
в нього вже повинно бути 3 довічних! шо за цирк?
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15.09.2022 14:31
+4
А як дишав.
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15.09.2022 14:25
+4
Судові засідання за його участю не_на-часі?
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15.09.2022 14:26
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А як дишав.
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15.09.2022 14:25 Відповісти
Судові засідання за його участю не_на-часі?
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15.09.2022 14:26 Відповісти
Пусть окопы роет. Я это сюрло кормить не подряжался.
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15.09.2022 14:28 Відповісти
это падло давно уже висеть а не сидеть должен
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15.09.2022 14:31 Відповісти
в нього вже повинно бути 3 довічних! шо за цирк?
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15.09.2022 14:31 Відповісти
Так, повинен. Але ж в нас такі закони. Вирок суду можна чекати десятиліттями. Отак будуть продовжувати і продовжувати безгранично. Таких випадків в Україні дуже багато.
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15.09.2022 15:18 Відповісти
Закон Савченко год в сизо за два, подержут годик, потом адвокат скажет что у него инфаркт или подобное, нужна госпитализация и честние завербование судьи випустят.
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15.09.2022 15:36 Відповісти
Держите его пока не сдохнет
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15.09.2022 14:31 Відповісти
він досі нардеп??
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15.09.2022 14:33 Відповісти
І кошти на карту отримує...
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15.09.2022 14:41 Відповісти
враховуючи розмір зп, всілякі компенсації..то це ппц просто

а якщо ще й досі утримують штат помічників і сплачують оренду приймальної..
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15.09.2022 14:43 Відповісти
де ті анонсовані "викривальні" свідчення на Пороха?Знову на виході пшик?
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15.09.2022 14:39 Відповісти
так відос літінанта був... видать, не зайшло навіть в *ОПі, якщо ваню потурили.
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15.09.2022 14:59 Відповісти
Неначасі
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15.09.2022 15:21 Відповісти
Всмислі??? Чого він ще не сидить?

Так з таким підходом його дбр портнова випустить.

Дайте йому 100 з чимось років як в сша і спокій.
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15.09.2022 14:39 Відповісти
Розтріляти тварину,ще їжу на нього витрачати
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15.09.2022 14:40 Відповісти
і ***** нафіг він не потрібен...

І оборонців Марика Zе в полон здав...
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15.09.2022 14:57 Відповісти
Може йому "посилену пайку" за те що ******* у ***** понад мільярд баксів "на пєрєворот"?
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15.09.2022 15:54 Відповісти
В політиці Медведчук звичайно унікальний для України лузер, бо всі проросійські проекти завалював, видно виділені рашкою кошти тупо тирив. Фінансові успіхи його без прихильності Ху*ла були б значно нижчі, бо навіть близькість до влади не дала б такі профіти.
Звичайно Медведчук ще той кадр і хоча не закінчував славетну школу криворізької юриспруденції, але мізків точно вистачало, щоб свою закорючку не тикати куди попало. Слабо уявляю, як на нього можна навішати кримінал, бо за нього все робили конкретні виконавці, яким справді можна інкрімінувати ці злочини, а він виявиться юридично "білим і пухнастим". Нагадує історію з приватом, де Беня і Боголюбов чисті в Україні, а на працівників банку вішають все.
Хіба що будуть тиснути, щоб кудись приплів Пороха і тоді вийде сухим, просто швидше, ніж без цих показів. ґ
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15.09.2022 15:08 Відповісти
Йому надо до Золкіна, може його скоріше русня обіняє. Ксюха хай вийде у людне місце в Москві з плакатом, мій чоловік у пліну, верніть мені цього олуха
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15.09.2022 15:08 Відповісти
А д'єрмака коли за кокі візьмуть? Чи він "священна корова" Боневтіка?!
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15.09.2022 15:09 Відповісти
Щось це дуже підозріло , за весь час тільки одне фото. Нема ні відео , ні других фото. Може його і в Україні немає , або в живих ( що було б більш прийнятним ).
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15.09.2022 15:19 Відповісти
походу не посадять його
тим більше мертвечуковці вже хором зі слугами голосують в Раді коли треба
швидше з нього зроблять свідка, а все повісять на ненависного Пороха
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15.09.2022 16:27 Відповісти
Та випускайте ви вже цього бідолагу, нехай до кума їде. Може, той його прєдаст справєдлівому суду, ящо у вас не виходить. Як то кажуть, "нє можеш срать, нє мучай жопу". А, який упк нам портнов подарував? І казав же: ми вас за цим упк зможемо засудити, а ви нас - ні"
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15.09.2022 16:36 Відповісти
Що ж це у нас за Верховна Рада! Одні депутати сидять в СІЗО, інші колаборанти, ще одні - "батальйон Монако" і лише одиниці - в рядах ВСУ.
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15.09.2022 17:31 Відповісти
А где аресты по его показаниям,этот фигурант сдал уже сеть агентов моли или пора арестовать тех, кто его так талантливо допрашивает?
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15.09.2022 19:30 Відповісти
 
 