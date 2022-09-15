Суд продовжив ще на два місяці тримання Медведчука під вартою
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Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука на 60 днів.
Про це йдеться у повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ.
Термін тримання під вартою Медведчуку продовжили до 14 листопада 2022 року.
"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів", - зазначили у суді.
За даними клопотання, Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб.
Нагадаємо, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.
Будь ласка, зачекайте...
а якщо ще й досі утримують штат помічників і сплачують оренду приймальної..
Так з таким підходом його дбр портнова випустить.
Дайте йому 100 з чимось років як в сша і спокій.
І оборонців Марика Zе в полон здав...
Звичайно Медведчук ще той кадр і хоча не закінчував славетну школу криворізької юриспруденції, але мізків точно вистачало, щоб свою закорючку не тикати куди попало. Слабо уявляю, як на нього можна навішати кримінал, бо за нього все робили конкретні виконавці, яким справді можна інкрімінувати ці злочини, а він виявиться юридично "білим і пухнастим". Нагадує історію з приватом, де Беня і Боголюбов чисті в Україні, а на працівників банку вішають все.
Хіба що будуть тиснути, щоб кудись приплів Пороха і тоді вийде сухим, просто швидше, ніж без цих показів. ґ
тим більше мертвечуковці вже хором зі слугами голосують в Раді коли треба
швидше з нього зроблять свідка, а все повісять на ненависного Пороха