Суд продовжив ще на два місяці тримання Медведчука під вартою

Личаківський районний суд Львова продовжив строк тримання під вартою народного депутата України Віктора Медведчука на 60 днів.

Про це йдеться у повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ.

Термін тримання під вартою Медведчуку продовжили до 14 листопада 2022 року.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання Генерального прокурора та продовжив строк утримання під вартою народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича на 60 днів", - зазначили у суді.

За даними клопотання, Медведчуку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.2583 КК України, скоєних у групі осіб.

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Нагадаємо, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.