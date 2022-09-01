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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою, - Данілов

данілов

Після арешту народного депутата та співголови партії "Опозиційна платформа За життя" Віктора Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, в інтерв'ю в ефірі телеканалу "1+1"

"Коли хтось починає дорікати і говорити, що ми не готувалися до війни, то скажіть, будь ласка: одну з головних публічних фігур із представників РФ відправити під арешт, надіти на нього електронні наручники – це не підготовка? Я можу сказати: після цього деморалізація агентури була шаленою. Вони просто були тут усі шоковані і говорили: як? Самого Медведчука? Це ж недоторканна людина, це ж кум Путіна! Як узагалі таке можливо?", - розповів Данілов.

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Крім того, секретар РНБО підтвердив, що його колега з партії Юрій Бойко наразі перебуває на території Чехії.

"Там, де Вілкул (голова ОДА Кривого Рогу) зараз, там гаряче. Це позиція? Позиція. А де там воду в Чехії п'ють, де Бойко зараз... у Карлових Варах. Це позиція? Якби він був би зараз на місці Вілкула, тоді це так само була б позиція. Війна багатьох розставляє на свої місця", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом розслідування у цій справі буде завершено, - Костін про справу Медведчука

Також, за словами Данілова, ще до початку повномасштабного російського вторгнення українська розвідка мала інформацію про дії кадировських підрозділів у Чечні.

"Ті дані, які мала і має наша розвідка, були абсолютно високоякісними. Більше того, у нас були дані, яких не було у наших партнерів. Одна із закритих наших розвідок робила феноменальну роботу: вели кадировські підрозділи ще за півтора місяця до війни. Вони щодня знали, що відбувається у кадировців, хто і чим займається. Було все, що стосується аудіо- та відеосупроводу, про що говорить Кадиров зі своїми людьми", - сказав він.

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Автор: 

Данілов (1259) Медведчук (1705) державна зрада (1676)


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Топ коментарі
+47
а после ареста всей зеленой кодлы, Украина от пьянки неделю не поднимется......
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01.09.2022 00:39
+37
отправить медведчука домой кушать омары - это великая деморализация всех кто может попасться
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01.09.2022 00:41
+32
А після арешту дерьмака - взагалі зав'яне
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01.09.2022 00:41
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а после ареста всей зеленой кодлы, Украина от пьянки неделю не поднимется......
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01.09.2022 00:39 Відповісти
Тупой бультерьер "чего изволите",назначение деркача , который был под санкциями США в энергоатом , Наумова Зе сделало генералом и замом черта Баканова, назначение обоссанного Сивохо в РНБО , за ,что Вас критиковал генерал Кривонос, а Членограй его уволил - ЭТО ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ С⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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01.09.2022 08:06 Відповісти
Данилов, один из немногих нормальных людей в этой зеленой команде
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01.09.2022 10:20 Відповісти
*******...
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01.09.2022 14:48 Відповісти
Ну, скажем, стабильный управленец, он полезен Зеленскому и нам, ну а так, так все не идеальны,
так что пост вверху верно написан
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01.09.2022 17:04 Відповісти
він по перше,не управлінець,по друге ніфіга не стабільний,бо виляє сракою куди вітер подує,а по третє патологічне брехло,інших зешобла у себе довго нетримає.
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01.09.2022 22:03 Відповісти
Щоб казати про агентуру кремля, спершу вийміть зі свого рота член ярмака
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01.09.2022 10:21 Відповісти
вєтєрінар не розуміє що він двбойоб, тому що він двбойоб.
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01.09.2022 00:40 Відповісти
Вони просто були тут усі шоковані і говорили: як? Самого Медведчука? Джерело:
Пздц! Кто говорил,кому говорили,Данилову?
Почему кто говорил ещё не сидит?
И последний вопрос, почему Данилов ******,всегда?
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01.09.2022 09:44 Відповісти
отправить медведчука домой кушать омары - это великая деморализация всех кто может попасться
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01.09.2022 00:41 Відповісти
А після арешту дерьмака - взагалі зав'яне
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01.09.2022 00:41 Відповісти
Щось по дЄрмаку і не скажеш...
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01.09.2022 00:42 Відповісти
Ооо - тепер треба його повісити!
Так би мовити - обновити пид*расам ємоції...
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01.09.2022 00:47 Відповісти
Гадала після азовців ніколи не посміхнусь а данілова таки в лігу сміху тре брати, чи він вже там?
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01.09.2022 00:47 Відповісти
Та да! В раді приймають антиукраїнські закони повністю здеморалізовані зрадники!
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01.09.2022 00:47 Відповісти
Та та агентура засідає на свої мясцях, Андріана дЄрмак яка була секретаркою Зе, так нею і залишилась. Гарно ГРУ трудоустроює своїх співробітників
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01.09.2022 00:50 Відповісти
Якщо копнути , навіть по повехні, не глибоко, то у них там 95% особливого складу з гру та фсб.
Наші вчора здійснили контр наступ, орки за тиждень до цього перекинули до Херсону бригаду й важке озброєння
У мене все.
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01.09.2022 10:31 Відповісти
Данилов себя рекламирует, чтоб не забыли, что он вообще существут.

Но выглядит это глупо. Лучше промолчать
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01.09.2022 00:56 Відповісти
Пан Данілов прикидався дурником, одягав чорну сорочку, тримав дві дулі у двох кишеня, а тупий Демченко сидів поруч і навіть не здогадувався про героїзм Секретаря РНБО.
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01.09.2022 01:10 Відповісти
чим більше вони відкривають рота - тим більше стає не по собі від того які це відбірні дибіли
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01.09.2022 01:11 Відповісти
Попри "шалену деморалізацію" російська агентура не припинила телемарафон.
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01.09.2022 01:15 Відповісти
А чого цей агентурі боятися, маючи таку "президентскую крышу"
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01.09.2022 01:22 Відповісти
😆
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01.09.2022 13:36 Відповісти
Чесно?

Мабуть тому тепер ОПЗЖ в коаліції з СН приймає антиукраїнські закони?

Така прям деморалізація, що Льовочкін та Бойко тепер лєпшиє друзі ЗЄ.
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01.09.2022 01:22 Відповісти
Прошу спеціалістів просвітити мене. На цій бляхі гру воєнна це нормально, чи це я дуринда, якщо бажаю прочитати військова
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01.09.2022 01:27 Відповісти
Стелька для твоя нога...
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01.09.2022 02:21 Відповісти
Думки свої навчися нормально формулювати, а не як китайські інструкції.
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01.09.2022 03:58 Відповісти
Повністю згоден. Але може все-таки "втратимо" чи ви себе від нас відокремлюєте?
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01.09.2022 01:34 Відповісти
Тоді вибачайте
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01.09.2022 01:38 Відповісти
Коли конгресвумен США @RepSpartz говорила про жахливу корупцію @AndriyYermak,
в @APUkraine і @MFA_Ukraine нам розповідали,
що це брехня і передвиборні маніпуляції. цікаво, що тепер скажуть вони,
коли НАБУ викрило крадіжку сотень вагонів гуманітарки,призначеними Єрмаком,чиновниками?😠
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01.09.2022 02:19 Відповісти
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01.09.2022 07:29 Відповісти
Чи не від цієї теми відволікала увагу диванна пАлКовніха, люська абдрістович?
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01.09.2022 11:03 Відповісти
😀😀😀😀😀о то конченые 🤒
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01.09.2022 03:04 Відповісти
Головний агент сидить на банкові і плює на всіх і все, а ви віддавайте своє життя на війні … ось така правд
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01.09.2022 04:29 Відповісти
Він сьогодні сидить, а завтра - ні, тому захищаємо свою країну, а не "царя", ось така правда
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01.09.2022 07:09 Відповісти
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01.09.2022 04:31 Відповісти
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01.09.2022 13:39 Відповісти
Про медведчука нагадали тепер чекаймо новин на тему це Порох хоче війни Останній час влада таке несе що на голову не налазить Переможемо
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01.09.2022 04:35 Відповісти
ну что возьмешь с ветеринара... тем более приверженца ефремова и прочей коммунистической швали... убогий человек... ему бы подлечиться на прилечь отдохнуть, так нет... он своими пердлами так раззадоривает, что остается только сказать - придурки, вы задолбали...
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01.09.2022 06:04 Відповісти
Медведчук конечно паскуда конченая,но он обкрадал в основном своего кума,а зелень грабит собственную страну, ее жителей,воинов ,грабит безжалостно и нагло.
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01.09.2022 06:06 Відповісти
Шо правда то правдам
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01.09.2022 06:47 Відповісти
У сенсі? дЄрьмак засумував, запив та ледь не впав у депресію?
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01.09.2022 06:32 Відповісти
Ага! Особливо "деморалізованими" були Єрмак, Демченко і Татаров, які арештом Медведчука відводили удар від власних персон.
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01.09.2022 07:26 Відповісти
А Портнов і Наумов були деморалізовані настільки, що їх довелося відпустити за кордон.
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01.09.2022 08:17 Відповісти
Нічого,колись і квітка після посухи розквітає.А недавні допоміжні голоси колишніх опезежопників за закон про медіа цьому доказ.
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01.09.2022 07:49 Відповісти
Російська агентура його і арештувала бо він вже використаний матеріал який просрав всі гроші та не виправдав сподівань.
Тим паче що зараз російської агентури в ОП більш ніж достатньо. Подякуємо за це "мудрому нарідові".
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01.09.2022 08:25 Відповісти
Головне в цьому висері - БУЛА!!!
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01.09.2022 08:26 Відповісти
"Коли хтось починає дорікати і говорити, що ми не готувалися до війни, то скажіть, будь ласка, як ми не готувалися, коли всідороги по яких іде рашистський наступ ми зазделегіть заасвальтували.Грошей на озброєння не виділяли, а рашистська деморалізована агентура ,яка знайшла собі прихисток в ОП і не тільки , в Україні, розмінувала Чонгар,здала Південь(про,бали) України і українських захисників,продала АЕС , і український хліб, а розвідка так вела кадирівців,що їх спинили аж на околицях Києва..
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01.09.2022 08:43 Відповісти
Поки Мі6 та ФБР не натовкло мордою на зрадників з ФСБ, то бубочка не хтів їх навть помічати. А дЄрмака і зовсім у будівлю Мі6 не пустили у Лондоні. Тому і зброю нам не дають, бо уся ФСБешна кодла засідає в ОП та потихеньку здає стратегічні плани та поставки зброї. А ми дивуємся, чого ж так мало надають допомоги. Ще й в обладміністраціях ставленники банкової розкрадають гуманітарку, і іноземці це усе бачать а ми дивуємся....
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01.09.2022 08:52 Відповісти
Всіх гаряче підтримую, у цьому чаті!
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01.09.2022 08:56 Відповісти
я не понял, если он знал всю агентуру, почему их не арестовали
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01.09.2022 09:10 Відповісти
Тепер витримають оптимальну паузу і до медведчука допишуть і патріотів. Щоб наступний парламент був повністю під людьми коломої. Технології.
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01.09.2022 09:17 Відповісти
данілов хворий на всю голову
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01.09.2022 09:34 Відповісти
А звідки данілов знае, що деморалізація була шаленою? Що з деморалізованими поруч сидів?
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01.09.2022 09:38 Відповісти
та то він про себе))))
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01.09.2022 14:53 Відповісти
А при нашому сивочолому медведчук полоненних витягував та займався обміном - ПОЗИЦІЯ!
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01.09.2022 09:48 Відповісти
"Від початку агресії РФ з полону звільнили 3270 заручників" - Порошенко

19.04.2019

Маєте щось проти? Чи воліли б, щоб їм наказали здатися в полон для катувань, як "Азовсталівцям"?
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01.09.2022 10:10 Відповісти
Ті дані, які мала і має наша розвідка, були абсолютно високоякісними. Більше того, у нас були дані, яких не було у наших партнерів. Одна із закритих наших розвідок робила феноменальну роботу: вели кадировські підрозділи ще за півтора місяця до війни. Вони щодня знали, що відбувається у кадировців, хто і чим займається. Було все, що стосується аудіо- та відеосупроводу, про що говорить Кадиров зі своїми людьми", - сказав він. Джерело:
А тепер зрозуміло , чого так весело бубосік проводив різдвяні канікули у Карпатах, чого ВР більше місяця зробила собі відпустку, бо крім вихваляннь як кадрові вівців ....... ви більше шести нічого не чули
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01.09.2022 09:49 Відповісти
"Там, де Вілкул (голова ОДА Кривого Рогу) зараз, там гаряче. Це позиція? Позиція. А де там воду в Чехії п'ють, де Бойко зараз... у Карлових Варах. Це позиція? Якби він був би зараз на місці Вілкула, тоді це так само була б позиція. Війна багатьох розставляє на свої місця", - сказав він. Джерело:


Цікавий меседж… дуже. Не полишають надії, що війна все спише. Головне бути на позиції.
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01.09.2022 10:03 Відповісти
І як же Кернес? Він же теж був на позиції…
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01.09.2022 10:15 Відповісти
Щось ми цього по діям ОП не бачимо.
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01.09.2022 10:04 Відповісти
Та невже?
"Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским."
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01.09.2022 10:07 Відповісти
"Ті дані, які мала і має наша розвідка, були абсолютно високоякісними. Більше того, у нас були дані, яких не було у наших партнерів. Одна із закритих наших розвідок робила феноменальну роботу: вели кадировські підрозділи ще за півтора місяця до війни. Вони щодня знали, що відбувається у кадировців, хто і чим займається. Було все, що стосується аудіо- та відеосупроводу, про що говорить Кадиров зі своїми людьми", - сказав він. ..Не тільки що до кадиривців , до усього ... на мій погляд оцінкою роботи по підготовці мають бути РЕАЛІЗАЦІІ - по вагнерівцям, швидкому наступу *********, мостам та шляхам пересування ворогу, організації оборони як окремих об'єктів, так міст і сіл...ЗБЕРЕЖЕННЮ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ...без РЕАЛІЗАЦІІ - пустий звук...
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01.09.2022 11:04 Відповісти
Я х...ю. А те що ви більше не п'єте каву за сусіднім cтоликом з Бойко це теж підготовка до війни? Дна для зебілів не існує, а рівень інтелекту не дозволяє навіть брехати правдоподібно. Хоча правильно сказати не рівень інтелекту, а рівень відсутності оного
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01.09.2022 13:17 Відповісти
 
 