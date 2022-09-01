Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою, - Данілов
Після арешту народного депутата та співголови партії "Опозиційна платформа За життя" Віктора Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, в інтерв'ю в ефірі телеканалу "1+1"
"Коли хтось починає дорікати і говорити, що ми не готувалися до війни, то скажіть, будь ласка: одну з головних публічних фігур із представників РФ відправити під арешт, надіти на нього електронні наручники – це не підготовка? Я можу сказати: після цього деморалізація агентури була шаленою. Вони просто були тут усі шоковані і говорили: як? Самого Медведчука? Це ж недоторканна людина, це ж кум Путіна! Як узагалі таке можливо?", - розповів Данілов.
Крім того, секретар РНБО підтвердив, що його колега з партії Юрій Бойко наразі перебуває на території Чехії.
"Там, де Вілкул (голова ОДА Кривого Рогу) зараз, там гаряче. Це позиція? Позиція. А де там воду в Чехії п'ють, де Бойко зараз... у Карлових Варах. Це позиція? Якби він був би зараз на місці Вілкула, тоді це так само була б позиція. Війна багатьох розставляє на свої місця", - сказав він.
Також, за словами Данілова, ще до початку повномасштабного російського вторгнення українська розвідка мала інформацію про дії кадировських підрозділів у Чечні.
"Ті дані, які мала і має наша розвідка, були абсолютно високоякісними. Більше того, у нас були дані, яких не було у наших партнерів. Одна із закритих наших розвідок робила феноменальну роботу: вели кадировські підрозділи ще за півтора місяця до війни. Вони щодня знали, що відбувається у кадировців, хто і чим займається. Було все, що стосується аудіо- та відеосупроводу, про що говорить Кадиров зі своїми людьми", - сказав він.
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так что пост вверху верно написан
Пздц! Кто говорил,кому говорили,Данилову?
Почему кто говорил ещё не сидит?
И последний вопрос, почему Данилов ******,всегда?
Так би мовити - обновити пид*расам ємоції...
Наші вчора здійснили контр наступ, орки за тиждень до цього перекинули до Херсону бригаду й важке озброєння
У мене все.
Но выглядит это глупо. Лучше промолчать
Мабуть тому тепер ОПЗЖ в коаліції з СН приймає антиукраїнські закони?
Така прям деморалізація, що Льовочкін та Бойко тепер лєпшиє друзі ЗЄ.
в @APUkraine і @MFA_Ukraine нам розповідали,
що це брехня і передвиборні маніпуляції. цікаво, що тепер скажуть вони,
коли НАБУ викрило крадіжку сотень вагонів гуманітарки,призначеними Єрмаком,чиновниками?😠
Тим паче що зараз російської агентури в ОП більш ніж достатньо. Подякуємо за це "мудрому нарідові".
19.04.2019
Маєте щось проти? Чи воліли б, щоб їм наказали здатися в полон для катувань, як "Азовсталівцям"?
А тепер зрозуміло , чого так весело бубосік проводив різдвяні канікули у Карпатах, чого ВР більше місяця зробила собі відпустку, бо крім вихваляннь як кадрові вівців ....... ви більше шести нічого не чули
Цікавий меседж… дуже. Не полишають надії, що війна все спише. Головне бути на позиції.
"Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским."