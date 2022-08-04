УКР
Суд продовжив строк тримання Медведчука під вартою до 19 вересня

медведчук

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Віктора Медведчука до 19 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.

"Вчора, 3 серпня 2022 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом розслідування у цій справі буде завершено, - Костін про справу Медведчука

Нагадаємо, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

арешт (2549) Медведчук Віктор (1717) суд (11819) державна зрада (1757)
+5
Заїпешся пил ковтати зебіл
04.08.2022 14:48 Відповісти
+5
Сховали кума *****,щоб не пристрелили.От і вся муйня малята.
04.08.2022 14:50 Відповісти
+4
Хваліть великого Зє, бо "Невідпустив"!
04.08.2022 14:42 Відповісти
величного!
04.08.2022 17:37 Відповісти
Злі язики повідомляють, що державний в'язень щодня вимагає (хоч і не потребує) медичної допомоги. То хіба у нас немає цілющого полонію, або шампуня "Новичек". Бо воно таке кудлате на фото, як той пес, що гасав в будяках.
04.08.2022 14:44 Відповісти
живой Медведчук какой не какой актив а мертвый он никому не нужен
04.08.2022 15:02 Відповісти
Так насипати йому гору Аспірину, хай жере, та лікується...
04.08.2022 17:12 Відповісти
Заїпешся пил ковтати зебіл
04.08.2022 14:48 Відповісти
Дивись вище відповідь
04.08.2022 14:51 Відповісти
Правильно. Он ценный свидетель против шоколадки.
04.08.2022 15:05 Відповісти
не те що ти, навіть для лоботомії.

прокурва (В-ва): Розкажіть як вам заважав вдіяти по закону Порошенко?
Свідок (М-ук): та його ж там і не було?
прокурва (В-ва): Нагадую, ви присягались не брехати? Бо вам уже світить 15-ть років із зміною статі та конфіскацією причандалів...
Підсудний (М-ук): вибачте, геть від невдалої спроби записатись на фронт, кукуха поїхала... Звісно він там був, як зараз пам'ятаю: повертаю голову, а там Порошенко... На устах матюкальні, найМоісейчукчанських борщів та конхфети "Шалена бджілка" у рекламі...
04.08.2022 17:41 Відповісти
Чому так довго не має вироку суду? Чи недостатньо зібраних доказів, но це щось всерівно погано, потримають-потримають і відпустять.
04.08.2022 15:05 Відповісти
100% никто его не посадит. Своих в доску кошерных нельзя сажать.
04.08.2022 15:14 Відповісти
і компесацію получить не маленьку
04.08.2022 15:24 Відповісти
Справа в тому, що основним елементом у складі кримінального правопорушення за ст.111 КК України "Державна зрада" є суб'єктивна сторона злочину, причому вона має бути у форматі прямого умислу, що означає усвідомлення злочинцем своїх дій і негативних наслідків від них і бажання їх настання, тобто нанесення шкоди державним інтересам в догоду ворожим силам.
Якщо мертвечук не зізнається у зраді і заперечує цей мотив своїх діянь, пояснюючи все бажанням збагатитись чи фінансувати власні політичні проекти, то і склад злочину відсутній, а тому дана кримінальна справа близька до розвалу.
Хоча і на свободу його не збираються відпускати, усвідомлюючи що він - смертельний ворог українського народу.
04.08.2022 15:42 Відповісти
Генгівнопрокурори будуть мінятися через кожні рік- півтора а мертвечуку будуть "продлевать" до слушного моменту. У питаннях судочинства ми в такій жопі що Гондурас заздрить по чорному.
04.08.2022 15:33 Відповісти
Пора б вже знайти яйце з голкою для Кощея.
04.08.2022 15:34 Відповісти
а після? відпустять?
04.08.2022 15:41 Відповісти
04.08.2022 16:02 Відповісти
04.08.2022 17:33 Відповісти
Ту гниду ніхто в цій гнилій Україні не засудить, будуть тримати до слушного моменту і випустять. Він вже давно відкупився у пархатого бені
04.08.2022 19:40 Відповісти
 
 