Суд продовжив строк тримання Медведчука під вартою до 19 вересня
Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Віктора Медведчука до 19 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу суду.
"Вчора, 3 серпня 2022 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.
прокурва (В-ва): Розкажіть як вам заважав вдіяти по закону Порошенко?
Свідок (М-ук): та його ж там і не було?
прокурва (В-ва): Нагадую, ви присягались не брехати? Бо вам уже світить 15-ть років із зміною статі та конфіскацією причандалів...
Підсудний (М-ук): вибачте, геть від невдалої спроби записатись на фронт, кукуха поїхала... Звісно він там був, як зараз пам'ятаю: повертаю голову, а там Порошенко... На устах матюкальні, найМоісейчукчанських борщів та конхфети "Шалена бджілка" у рекламі...
Якщо мертвечук не зізнається у зраді і заперечує цей мотив своїх діянь, пояснюючи все бажанням збагатитись чи фінансувати власні політичні проекти, то і склад злочину відсутній, а тому дана кримінальна справа близька до розвалу.
Хоча і на свободу його не збираються відпускати, усвідомлюючи що він - смертельний ворог українського народу.