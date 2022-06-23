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Суд розпочав розгляд справи Медведчука: Засідання проводять у закритому режимі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Личаківський районний суд Львова 23 червня розпочинає розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.
Офіс Генпрокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.
Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.
Топ коментарі
+12 Bodalux
показати весь коментар23.06.2022 13:54
+10 Ан Мур
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+10 Royal Flush d24c21f6
показати весь коментар23.06.2022 12:05
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Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне.
Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение.
Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/poslednij-iz-95-kvartala/