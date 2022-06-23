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Новини Політика України
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Медведчук (1323) суд (8030)

Суд розпочав розгляд справи Медведчука: Засідання проводять у закритому режимі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Личаківський районний суд Львова 23 червня розпочинає розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.

Офіс Генпрокурора повідомив у травні 2021 року про завершення розслідування кримінальної справи проти Медведчука. Тоді ж його вперше помістили під домашній арешт.

Медведчука не привезуть у Львів. Наразі він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв'язку з приміщень Київського апеляційного суду.

Читайте: Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня

Суд розпочав розгляд справи Медведчука: Засідання проводять у закритому режимі 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Медведчук буде розповідати як з Порошенком розміновували Чонгар, планували переворот і замах на президент і все це "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".
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23.06.2022 13:54
+10
а по овощу всі судові засідання були відкритими, по тій самій статті держзради...
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23.06.2022 11:53
+10
по делу агента кгб-фсб соколовского арестов резидентуры нет. значит все это спектакль
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23.06.2022 12:05
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кажеш, "щось про ************ блазня може сказати"? Але ж не тільки... він же особисто ручкався і з літнантом Бакановим, і з самим д'єрмаком... тут, може, той пес порився...
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23.06.2022 12:01 Відповісти
а по овощу всі судові засідання були відкритими, по тій самій статті держзради...
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23.06.2022 11:53 Відповісти
А закупы угля ? Или он там правдивым свидетелем проходит ?И как все перевернулось, так был уверен в стойкости позиций, что даже перрон построил с вагоном для подписания капитуляции Зелей. Ну точно как в Компьенском лесу. И таки отдали его рузге на разстерзание зеленых, защитит его литинант или нет, скоро увидим
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23.06.2022 11:53 Відповісти
по вугіллю, видать, "не склалося" з доказухою; можливо, навіть не на самого мертвечука....
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23.06.2022 11:59 Відповісти
по делу агента кгб-фсб соколовского арестов резидентуры нет. значит все это спектакль
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23.06.2022 12:05 Відповісти
Він не "резак". Мертвечук класичний "агент впливу". Накачаний кацапським баблом.
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23.06.2022 12:17 Відповісти
Однозначно, що це вистава. Підтвердженням тому є незаконне закрите засідання суду, бо не хочуть розголошувати народу України масштаби зради, її справжніх наслідків та всіх пов'язаних/задіяних у цьому осіб, які ще можуть знаходитися на владних посадах.
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23.06.2022 15:01 Відповісти
Понять, простить і одпустить
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23.06.2022 12:07 Відповісти
фото из зала суда
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23.06.2022 12:18 Відповісти
хай тільки вирок буде гібридний і єрмотатаробакланозелений, ляжуть всі..... .
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23.06.2022 12:51 Відповісти
До вироку довго, завтра -післязавтра наш суд відкладе засідання на півроку. Не буде поспішати - невідомо, що з війною, що із зе тощо.
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23.06.2022 13:35 Відповісти
кто там ляжет...... бубачка может и такое выкинуть.... По постановлению ЕСПЧ Украина должна выплатить экс-меру Славянска в течении трех месяцев 2600 евро моральной компенсации, а также 1000 евро за судебные издержки и расходы.
Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
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23.06.2022 15:33 Відповісти
Медведчук буде розповідати як з Порошенком розміновували Чонгар, планували переворот і замах на президент і все це "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні".
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23.06.2022 13:54 Відповісти
Шо, по просьбе трудящихся? Как бы к вечеру на улице соратника не разорвали?
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23.06.2022 14:02 Відповісти
Якщо засідання проводиться в закритому режимі, то значить це все якийсь договорняк мудачука з зебілами. Не здивуюсь, якщо виявиться в результаті слухань, що мудачук бачив як порошенко вбивав свого брата, або як порошенко віддавав накази розміновувати чонгар.
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23.06.2022 14:13 Відповісти
І для чого цей фарс? "Зелена" влада без сумніву віддасть Путіну його кума,це справа часу,причому не поміняє на наших полонених,а просто віддасть,подарує.Для "найвеличнішого" найголовніша ціль в житті це посадити Порошенка,правда він ще не знає за що і за якою статею,але посадити він буде намагатися вперто
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23.06.2022 14:28 Відповісти
Та зелена влада йому ще й трубу подарує як минула бульдозерна.
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23.06.2022 14:53 Відповісти
Мертвечук вже зізнався для кого і для чого його літачок злітав в Оман ???Яке,курва,закрите....що це за фарс ?
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23.06.2022 16:07 Відповісти
Баканов бросился доказывать своему старому другу Зеленскому свою незаменимость на посту руководителя СБУ. Так возникла запись Медведчука, где он обвиняя Порошенко, по сути сознается в совершении преступления.
Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне.
Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение.
Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/poslednij-iz-95-kvartala/
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23.06.2022 23:32 Відповісти
 
 