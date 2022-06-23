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Суд начал рассмотрение дела Медведчука: Заседания проводят в закрытом режиме
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лычаковский районный суд Львова 23 июня начинает рассмотрение обвинений против Виктора Медведчука в государственной измене и разграблении национальных ценностей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Суспільне.
На всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме.
Офис Генпрокурора сообщил в мае 2021 о завершении расследования уголовного дела против Медведчука. Тогда его впервые поместили под домашний арест.
Медведчука не привезут во Львов. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях он будет участвовать посредством видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.
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Часть требований Штепы суд отклонил. В частности, чиновница просила компенсировать ей материальный ущерб от потери заработной платы в размере 8 650 евро. Она также требовала 30 000 евро в качестве компенсации морального вреда. Штепа также требовала компенсировать ей 21450 евро за издержки и расходы в национальном суде и ЕСПЧ. Суд посчитал разумным присудить сумму только в 1000 евро для покрытия расходов по всем статьям.
И таки выплатили с наших налогов, этой крысе"компенсацию"...
Проблема в том, что Медведчук согласился на эту запись после личных гарантий Баканова, что Медведчука скоро обменяют россияне.
Но Москва менять Медведчука не спешит. В Москве все еще злы на "экспертные заключения" Медведчука об Украине, результатом которых стал проигранный Стокгольмский арбитраж и, собственно, российское вторжение.
Сейчас Медведчук бунтует и угрожает отказаться от своих показаний в суде.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/poslednij-iz-95-kvartala/