Суд продлил арест Медведчука до 9 августа

Суд продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней для кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом говорится в определении Лычаковского районного суда Львова, передает Цензор.НЕТ.

Так, суд продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток (до 9 августа). Решение было принято 9 июня.

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