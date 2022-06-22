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Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня
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Суд продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів для кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова, інформує Цензор.НЕТ.
Так, суд продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб (до 9 серпня). Рішення було ухвалено 9 червня.
Топ коментарі
+14 Super Gut
показати весь коментар22.06.2022 13:57
+4 валерий коренев 41e3634f
показати весь коментар22.06.2022 14:23
+3 частный сектор
показати весь коментар22.06.2022 14:09
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1) під нарами
2) не прокинеться.
Єдине, що "сценарій" зізнання у "злочинній змові" Медведчука з Порохом відпрацюють, а тоді і в Рашку квиток забезпечений.
Кучмисты сегодня у власти до сих пор по факту...но они не Олигархат Данилыча....дед давно Огент Госдепа... зуб даю...
Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, проведе підготовче засідання у кримінальній справі за обвинуваченням народного депутата Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей на окупованих територіях. Про це DW розповів суддя-спікер суду Григорій Жовнір, який головуватиме на засіданні.
Як пояснив суддя Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашні арешт у травні 2021 року.
Самого Віктора Медведчука у Львів не привезуть - він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданні він братиме участь за допомогою відео-зв'язку з приміщень Київського апеляційного суду, пояснили DW у Личаківському райсуді.
Один із трьох епізодів, на яких ґрунтується обвинувачення - історія нафтогазового родовища "Глибоке", що починається у 30 кілометрах від узбережжя Керченського півострова. У 2012 році дозвіл на розвідку цього родовища від української влади отримала компанія "Нові проєкти" - з раніше оприлюднених матеріалів відомо, що слідство вважає її пов'язаною з Віктором Медведчуком.
Після анексії Криму Росією, "Нові проєкти" перереєструвалися на півострові і переоформили ліцензії на розвідку шельфу за російським законодавством, таким чином, допомагаючи РФ у підривній діяльності проти України і розгарбуванні національних цінностей, наполягають слідчі та прокурори. Останнє трактується Кримінальним кодексом як порушення законів та звичаїв війни і передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Один з двох епізодів обвинувачення у державній зраді, слідство досі називало секретним - Медведчук та його однопартієць Тарас Козак у 2020 році начебто передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військової частини Головного управління розвідки міноборони. Інший епізод стосується розробки проєкту "Промінь", спрямованого на інтеграцію українських заробітчан в російське суспільство та поширення серед них вигідних Кремлю політичних ідей.
Докази причетності Віктора Медведчука до цих злочинів, як випливає з раніше опублікованих матеріалів, слідство отримало, зламавши його електронну пошту та прослуховуючи телефони. Сам політик своєї провини раніше не визнавав. У разі доведення провини йому загрожує аж до 15 років позбавлення волі - таке максимальне покарання за державну зраду передбачає Кримінальний кодекс України.
Момент атаки и взрыва на НПЗ сняли случайные работники. Ох, уж эти окурки..."