Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня

Суд продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів для кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, суд продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб (до 9 серпня). Рішення було ухвалено 9 червня.

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