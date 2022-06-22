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Суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук

Суд продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів для кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова, інформує Цензор.НЕТ.

Так, суд продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб (до 9 серпня). Рішення було ухвалено 9 червня.

Також читайте: Активи Шарія, Медведчука та Мураєва можна конфіскувати за пришвидшеною процедурою, - голова НАЗК Новіков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Цікава річ: мудачук підарештом, а пропагандони з його телеаналів ведуть загальнонаціональний марафон.
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22.06.2022 13:57
+4
Сколько еще нам ждать пока эта падаль окажется на нарах???? Знаете, а я уже и не удивлюсь что эта мразь скоро как-то "нечаянно просочится" , при нынешней власти это вполне возможно!!!!
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22.06.2022 14:23
+3
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22.06.2022 14:09
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Очнется он уже в ЕС
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22.06.2022 13:55 Відповісти
Якщо не в одиночній камері, то два варіанти:
1) під нарами
2) не прокинеться.
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22.06.2022 13:59 Відповісти
Медведчук заслуживает ,того ,что СДЕЛАЛИ СЕГОДНЯ ВЕЛИКИЕ ПАРТИЗАНЫ ХЕРСОНЩИНЫ С КОВАЛЕВЫМ - ГНИДОЙ , МРАЗЬЮ бывшим "слугой🇷🇺👹"💥💥💥💥☠️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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22.06.2022 14:08 Відповісти
Буде під арештом поки не признається, що допоміг Порошенку вбити його брата.
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22.06.2022 17:29 Відповісти
Цікава річ: мудачук підарештом, а пропагандони з його телеаналів ведуть загальнонаціональний марафон.
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22.06.2022 13:57 Відповісти
nerozumiju - a chomu on neposazhen na 20 let esho ?
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22.06.2022 14:01 Відповісти
Його по любому на москальщину відправлять,через якийсь обмін.
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22.06.2022 14:02 Відповісти
При чому задешево(
Єдине, що "сценарій" зізнання у "злочинній змові" Медведчука з Порохом відпрацюють, а тоді і в Рашку квиток забезпечений.
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22.06.2022 14:07 Відповісти
Не, он там не нужен. Иначе уже бы обменяли.
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22.06.2022 14:09 Відповісти
Мудаки з ОПи втратили цінний "актив", коли перші поперлися торгуватися з Ху*лом. Їх послали і тепер з Медведчука хіба що на Пороха щось навішають.
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22.06.2022 14:03 Відповісти
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22.06.2022 14:09 Відповісти
ще пригодиться коли наступного разу будуть гавкати на Порошенка
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22.06.2022 14:09 Відповісти
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22.06.2022 14:11 Відповісти
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22.06.2022 14:13 Відповісти
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22.06.2022 14:17 Відповісти
Круто!и очелочько под разминкой каждый день!и много шоколада со згущёночкой!Шоколадные Заворные со Згущёнкой!!!)))
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22.06.2022 14:22 Відповісти
Леонид Данилыч когда стал президентом в первый раз и сдал рабZZee все что можно и нельзя...
Кучмисты сегодня у власти до сих пор по факту...но они не Олигархат Данилыча....дед давно Огент Госдепа... зуб даю...
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22.06.2022 14:21 Відповісти
Сколько еще нам ждать пока эта падаль окажется на нарах???? Знаете, а я уже и не удивлюсь что эта мразь скоро как-то "нечаянно просочится" , при нынешней власти это вполне возможно!!!!
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22.06.2022 14:23 Відповісти
Вже скоро сатана кремлівська на тому ж самому стулі сидіти
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22.06.2022 14:23 Відповісти
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22.06.2022 14:29 Відповісти
Цікаво: пум Кутіна ліпший за гімно чи гірший?
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22.06.2022 14:32 Відповісти
А де ті "гучні викривальні" свідчення?
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22.06.2022 15:28 Відповісти
Личаківський райсуд Львова починає розгляд обвинувачень проти Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей. Куму Володимира Путіна загрожує до 15 років тюрми.

Личаківський районний суд Львова у четвер, 23 червня, проведе підготовче засідання у кримінальній справі за обвинуваченням народного депутата Віктора Медведчука у державній зраді та розграбуванні національних цінностей на окупованих територіях. Про це DW розповів суддя-спікер суду Григорій Жовнір, який головуватиме на засіданні.
Як пояснив суддя Жовнір, йдеться про кримінальну справу, про завершення розслідування якої Офіс генерального прокурора оголосив в травні. За нею ж Віктора Медведчука вперше помістили під домашні арешт у травні 2021 року.
Самого Віктора Медведчука у Львів не привезуть - він перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У засіданні він братиме участь за допомогою відео-зв'язку з приміщень Київського апеляційного суду, пояснили DW у Личаківському райсуді.

Один із трьох епізодів, на яких ґрунтується обвинувачення - історія нафтогазового родовища "Глибоке", що починається у 30 кілометрах від узбережжя Керченського півострова. У 2012 році дозвіл на розвідку цього родовища від української влади отримала компанія "Нові проєкти" - з раніше оприлюднених матеріалів відомо, що слідство вважає її пов'язаною з Віктором Медведчуком.
Після анексії Криму Росією, "Нові проєкти" перереєструвалися на півострові і переоформили ліцензії на розвідку шельфу за російським законодавством, таким чином, допомагаючи РФ у підривній діяльності проти України і розгарбуванні національних цінностей, наполягають слідчі та прокурори. Останнє трактується Кримінальним кодексом як порушення законів та звичаїв війни і передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Один з двох епізодів обвинувачення у державній зраді, слідство досі називало секретним - Медведчук та його однопартієць Тарас Козак у 2020 році начебто передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військової частини Головного управління розвідки міноборони. Інший епізод стосується розробки проєкту "Промінь", спрямованого на інтеграцію українських заробітчан в російське суспільство та поширення серед них вигідних Кремлю політичних ідей.
Докази причетності Віктора Медведчука до цих злочинів, як випливає з раніше опублікованих матеріалів, слідство отримало, зламавши його електронну пошту та прослуховуючи телефони. Сам політик своєї провини раніше не визнавав. У разі доведення провини йому загрожує аж до 15 років позбавлення волі - таке максимальне покарання за державну зраду передбачає Кримінальний кодекс України.
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22.06.2022 15:58 Відповісти
Борислав Береза з окопу бідкається: "Ой, а что это опять за хлопки и пожары? А это в Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Виктору Медведчуку. И загорелся он из-за ... хлопка. Хлопок произошёл из-за окурка, который доставил на место беспилотник-камикадзе полученный неизвестно кем от неизвестно каких партнёров.
Момент атаки и взрыва на НПЗ сняли случайные работники. Ох, уж эти окурки..."
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22.06.2022 16:22 Відповісти
Амператору всея параши он не нать и задарма,у верховного говномокающего свои прамблемы...как самому хуч продлить агонию,а смотреть на всю эту гопкампанию , на эту шоблу--ё-лу сил и зла не хватает.
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22.06.2022 16:26 Відповісти
 
 