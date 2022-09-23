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Новини Війна в Україні
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Буданов (351) військовополонені (610) обмін (984) розвідка (3618)

Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

21 вересня наших військовополонених одночасно обміняли на територіях чотирьох країн - України, Туреччини, Польщі та Саудівської Аравії

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Загалом це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі, на жаль, з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. На даному етапі це найбільший обмін, який проведений за цей час війни. Загалом цей обмін проходив на території кількох країн – це територія України, кордон між Україною і Росією, етап на території Республіки Польща, операція на території Турецької Республіки, операція на території Саудівської Аравії", – розповів начальник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

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Серед 215 звільнених полонених – 124 офіцери, 89 солдатів і сержантів. З них 188 захисники Азовсталі та 8 – поранених внаслідок теракту в Оленівці.

Також визволено 10 іноземців – двоє громадян США, 5 – Великої Британії, один Швеції, один Хорватії та ще один Марокко.

Під так званим слідством РФ перебували 46 полонених.

"Ці обміни будуть продовжуватися і надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим", – додав Буданов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Ліна Костенко

Чи справді вірив я у перемогу

в такій тяжкій нерівній боротьбі?

Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.

І вірив людям. Людям і собі.

#Ліна_Костенко #Берестечко

На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
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23.09.2022 13:17
+8
Кулеба в ООН: Я вижу, российские дипломаты убегают так же быстро, как российские солдаты.
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23.09.2022 13:10
+8
Ви ж розумієте, що якби ви не про@бали наступ з Криму, то не було б оточенея Маріка?
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23.09.2022 13:11
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Може хтось сказати скільки наших полонених у них, а їхніх - у нас? Десь ці дані, чи ні?
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23.09.2022 13:09 Відповісти
може вам і таємну документацію щодо планів генштабу викласти у відкритий доступ? ви он свого справжнього імені не можете назвати, а хтось вам винен шось сказати, бо вам хочеться. теж мені стратег
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23.09.2022 13:56 Відповісти
З яких під кількість полонених стала таємною інформацією?
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23.09.2022 14:09 Відповісти
ГУР МО, досить піаритись! Там ще 4000 наших з Маріку в полоні!
"Одночасно у трьох країнах", "одночасно у чотирьох країнах", вже другий день читаю...
Кого це **@?
Ви краще розкажіть, як ви з абдристовичем про@бали наступ з Криму!
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23.09.2022 13:10 Відповісти
Кулеба в ООН: Я вижу, российские дипломаты убегают так же быстро, как российские солдаты.
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23.09.2022 13:10 Відповісти
Ви ж розумієте, що якби ви не про@бали наступ з Криму, то не було б оточенея Маріка?
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23.09.2022 13:11 Відповісти
Всі це розуміють і тому Zе не пускає в Украіну 5 обміняних командирів Азову
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23.09.2022 13:13 Відповісти
Такі були умови обміну по процедур "екстракшн".
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23.09.2022 13:18 Відповісти
.. Гундосий в обміні командирів Азову ніхто і звати ніяк. Це заслуга Ердогана.. з умовою ***** находження командирів на території Туреччини. Ніхто гундосому їх би не віддав.
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23.09.2022 13:40 Відповісти
Юрій Бутусов

Вперше в історії України кумовство врятувало життя людей.
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23.09.2022 13:16 Відповісти
Ліна Костенко

Чи справді вірив я у перемогу

в такій тяжкій нерівній боротьбі?

Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.

І вірив людям. Людям і собі.

#Ліна_Костенко #Берестечко

На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
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23.09.2022 13:17 Відповісти
ПОРОХОБОТИ

Валерій Миколайович

Не знаю, який там медведчук, але вчора в США рідні Азовців зустрічались з конгресменами США , і зокрема з Вікторієй Спартц. Мета зустрічі була-це звільнення Азовців з полону. На фото Катерина дружина Дениса Прокопенко (Редиса). Тиск США, перемовини Ердогана - це причина звільнення Азовців з полону, а не непотрібна стухша консерва Медведчук та фсбшний Єрмак. Щоб примазатись до звільнення та провернути аферу, на днях Зе заявив що згоден переправляти російський аміак через Украіну в обмін на полонених. Але запізнився протягнути цей піар та аферу під шум звільнення. Маю думку , що ОПа не знала про підготовку обміна. Як і про наступ на Харьковському напрямку.

Галина Травнева
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23.09.2022 13:26 Відповісти
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23.09.2022 13:26 Відповісти
Читаємо знову що там сказав Зе актор у травні, для того щоб довгий строк проявляти свої переговорні "таланти" з кацапами :
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23.09.2022 14:23 Відповісти
 
 