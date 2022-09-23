Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, - ГУР
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21 вересня наших військовополонених одночасно обміняли на територіях чотирьох країн - України, Туреччини, Польщі та Саудівської Аравії
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Загалом це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі, на жаль, з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. На даному етапі це найбільший обмін, який проведений за цей час війни. Загалом цей обмін проходив на території кількох країн – це територія України, кордон між Україною і Росією, етап на території Республіки Польща, операція на території Турецької Республіки, операція на території Саудівської Аравії", – розповів начальник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.
Серед 215 звільнених полонених – 124 офіцери, 89 солдатів і сержантів. З них 188 захисники Азовсталі та 8 – поранених внаслідок теракту в Оленівці.
Також визволено 10 іноземців – двоє громадян США, 5 – Великої Британії, один Швеції, один Хорватії та ще один Марокко.
Під так званим слідством РФ перебували 46 полонених.
"Ці обміни будуть продовжуватися і надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим", – додав Буданов.
Будь ласка, зачекайте...
"Одночасно у трьох країнах", "одночасно у чотирьох країнах", вже другий день читаю...
Кого це **@?
Ви краще розкажіть, як ви з абдристовичем про@бали наступ з Криму!
Вперше в історії України кумовство врятувало життя людей.
Чи справді вірив я у перемогу
в такій тяжкій нерівній боротьбі?
Так, вірив я. Найперше вірив - Богу.
І вірив людям. Людям і собі.
#Ліна_Костенко #Берестечко
На фото звільнений з полону Михайло Діанов !
Валерій Миколайович
Не знаю, який там медведчук, але вчора в США рідні Азовців зустрічались з конгресменами США , і зокрема з Вікторієй Спартц. Мета зустрічі була-це звільнення Азовців з полону. На фото Катерина дружина Дениса Прокопенко (Редиса). Тиск США, перемовини Ердогана - це причина звільнення Азовців з полону, а не непотрібна стухша консерва Медведчук та фсбшний Єрмак. Щоб примазатись до звільнення та провернути аферу, на днях Зе заявив що згоден переправляти російський аміак через Украіну в обмін на полонених. Але запізнився протягнути цей піар та аферу під шум звільнення. Маю думку , що ОПа не знала про підготовку обміна. Як і про наступ на Харьковському напрямку.
Галина Травнева