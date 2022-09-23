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Обмін командирів "Азову" в Туреччині відбувся після передачі Медведчука Росії, - Боднар

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук

Обмін п’ятьох звільнених із російського полону командирів полку "Азов" відбувся в Анкарі після процедури перевірки та ідентифікації осіб, а також після фізичної передачі РФ Віктора Медведчука.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двісті наших людей були обміняні на кордоні (України та РФ. - Ред.), п’ятеро в Туреччині і ще десять - в Саудівській Аравії. У Туреччині обмін відбувався в Анкарі й передача п’ятьох наших захисників відбулася після процедури перевірки та ідентифікації осіб, а також після фізичної передачі Медведчука", - зазначив дипломат.

Боднар пояснив, що деталі не розголошували, аби в останній момент не зірвати обмін.

"Враховуючи наскільки в росії демонізували "Азов" та захисників Маріуполя загалом, то можна уявити, наскільки важливим було для Путіна повернути Медведчука і зробити крок, що якимось чином показує і готовність до переговорів. Нинішній обмін - це результат реалізації домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Це важка праця цілої команди переговірників і посередників. Але це також і наслідок нашого контрнаступу", - додав посол.

Також читайте: Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко ("Редис") - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.

Читайте: Медведчук найбільше потрібен ФСБ, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Велика подяка Турції і Саудівській Аравії. А 5 наших командирів і 10 бійців інтерновані в Турцію в Саудівську Аравію, решта передані Україні. пуйло побажало свого кума і оцінило його в 200 українців, а решта дипломатія Турції і Саудитів.
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23.09.2022 10:14
+12
Хіба можна забути Хто їх здав? Що вони там пережили? Оплесків не буде,навіть,якщо рейтинги і опитуванням намалюють. ОП має ті ж цінності і методи,що і дума.
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23.09.2022 10:21
+8
але оплески всі зелічці
а Ердоган тіпа не приймав участі.
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23.09.2022 10:16
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Велика подяка Турції і Саудівській Аравії. А 5 наших командирів і 10 бійців інтерновані в Турцію в Саудівську Аравію, решта передані Україні. пуйло побажало свого кума і оцінило його в 200 українців, а решта дипломатія Турції і Саудитів.
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23.09.2022 10:14 Відповісти
Туреччина, а не турція.
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23.09.2022 11:40 Відповісти
але оплески всі зелічці
а Ердоган тіпа не приймав участі.
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23.09.2022 10:16 Відповісти
Хіба можна забути Хто їх здав? Що вони там пережили? Оплесків не буде,навіть,якщо рейтинги і опитуванням намалюють. ОП має ті ж цінності і методи,що і дума.
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23.09.2022 10:21 Відповісти
***** думає що коли ці командири будуть в Туреччіні, то Азову буде всьо?
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23.09.2022 10:29 Відповісти
От для чого обсмоктувати деталі? Такі речі потребують тиші. Чому? Та тому, що ще багато наших Героїв знаходяться в лапах **********. Вони теж чекають на звільнення. А ми маємо справу з виродками кацапсячими і знаємо на що вони здатні. У кацапів немає ні честі ні совісті. Тому потрібно обмежити інформацію про деталі. Звільнили Героїв - молодці, мертвечук і нах. непотрібен вже, з нього взяли показання, майно заарештоване, він опущений, а тлєнное тєло вже нікому тут в Україні непотрібне. Нехай і далі продовжує смоктати у свого кума.
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23.09.2022 10:42 Відповісти
Звільнили саме тих хлопців і дівчат, про яких знали, бачили відео-фото. Цих людей куди важче знищити, ніж тих Героїв "азовсталі", про яких ми і світ нічого не знає.
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23.09.2022 10:45 Відповісти
Так от про це ж я й кажу. Треба працювати над звільненням всіх Героїв, а не піаритись.
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23.09.2022 10:53 Відповісти
По факту все это сделал Эрдоган в Самарканде, была предварительная договоренность немного ранее встречи в Самарканде, каже журналист и блогер Тарас Березовец...
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23.09.2022 10:57 Відповісти
Интересно, что ***** теперь буде с мертвечухом делать? Накормит полонием или порежет на ломтики?
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23.09.2022 12:11 Відповісти
Пишут, что поселил по соседству с Януковощем.
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23.09.2022 12:46 Відповісти
 
 