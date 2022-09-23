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Обмен командиров "Азова" в Турции произошел после передачи Медведчука России, - Боднар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медведчук

Обмен пятерых освобожденных из российского плена командиров полка "Азов" произошел в Анкаре после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи РФ Виктора Медведчука.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Двести наших людей были обменены на границе (Украины и рф – ред.), пять - в Турции и ещё десять – в Саудовской Аравии. В Турции обмен проходил в Анкаре и передача пятерых наших защитников состоялась после процедуры проверки и идентификации лиц, а также после физической передачи Медведчука", - отметил дипломат.

Боднар объяснил, что детали не разглашались, чтобы в последний момент не сорвать обмен.

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"Учитывая, насколько в россии демонизировали "Азов" и защитников Мариуполя в целом, можно представить, насколько важным было для путина вернуть Медведчука и сделать шаг, который каким-то образом показывает и готовность к переговорам. Нынешний обмен – это результат реализации договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Это тяжелый труд целой команды переговорщиков и посредников. Но это также и следствие нашего контрнаступления", – добавил посол.

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Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.

Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.

Освобождены 124 офицера, 108 защитников "Азовстали", 5 командиров из "Азовстали", 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры.

Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.

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В переговорах с пленными участвовали Турция и Саудовская Аравия.
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Топ комментарии
+13
Велика подяка Турції і Саудівській Аравії. А 5 наших командирів і 10 бійців інтерновані в Турцію в Саудівську Аравію, решта передані Україні. пуйло побажало свого кума і оцінило його в 200 українців, а решта дипломатія Турції і Саудитів.
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23.09.2022 10:14
+12
Хіба можна забути Хто їх здав? Що вони там пережили? Оплесків не буде,навіть,якщо рейтинги і опитуванням намалюють. ОП має ті ж цінності і методи,що і дума.
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23.09.2022 10:21
+8
але оплески всі зелічці
а Ердоган тіпа не приймав участі.
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23.09.2022 10:16
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Велика подяка Турції і Саудівській Аравії. А 5 наших командирів і 10 бійців інтерновані в Турцію в Саудівську Аравію, решта передані Україні. пуйло побажало свого кума і оцінило його в 200 українців, а решта дипломатія Турції і Саудитів.
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23.09.2022 10:14 Ответить
Туреччина, а не турція.
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23.09.2022 11:40 Ответить
але оплески всі зелічці
а Ердоган тіпа не приймав участі.
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23.09.2022 10:16 Ответить
Хіба можна забути Хто їх здав? Що вони там пережили? Оплесків не буде,навіть,якщо рейтинги і опитуванням намалюють. ОП має ті ж цінності і методи,що і дума.
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23.09.2022 10:21 Ответить
***** думає що коли ці командири будуть в Туреччіні, то Азову буде всьо?
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23.09.2022 10:29 Ответить
От для чого обсмоктувати деталі? Такі речі потребують тиші. Чому? Та тому, що ще багато наших Героїв знаходяться в лапах **********. Вони теж чекають на звільнення. А ми маємо справу з виродками кацапсячими і знаємо на що вони здатні. У кацапів немає ні честі ні совісті. Тому потрібно обмежити інформацію про деталі. Звільнили Героїв - молодці, мертвечук і нах. непотрібен вже, з нього взяли показання, майно заарештоване, він опущений, а тлєнное тєло вже нікому тут в Україні непотрібне. Нехай і далі продовжує смоктати у свого кума.
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23.09.2022 10:42 Ответить
Звільнили саме тих хлопців і дівчат, про яких знали, бачили відео-фото. Цих людей куди важче знищити, ніж тих Героїв "азовсталі", про яких ми і світ нічого не знає.
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23.09.2022 10:45 Ответить
Так от про це ж я й кажу. Треба працювати над звільненням всіх Героїв, а не піаритись.
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23.09.2022 10:53 Ответить
По факту все это сделал Эрдоган в Самарканде, была предварительная договоренность немного ранее встречи в Самарканде, каже журналист и блогер Тарас Березовец...
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23.09.2022 10:57 Ответить
Интересно, что ***** теперь буде с мертвечухом делать? Накормит полонием или порежет на ломтики?
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23.09.2022 12:11 Ответить
Пишут, что поселил по соседству с Януковощем.
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23.09.2022 12:46 Ответить
 
 