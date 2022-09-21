При посредничестве Саудовской Аравии Россия отпустила из плена десятерых иностранных военнопленных

При посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась отпустить десять военнопленных иностранцев, воевавших в Украине.

Об этом пишет официальное саудовское информагентство SPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что кронпринц Саудовской Аравии Мохамад бин Салман, являющийся фактическим руководителем государства, был посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения военнопленных.

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В сообщении уточняется, что освобожденные - граждане США, Марокко, Великобритании, Швеции и Хорватии, уже прибывшие на территорию Саудовской Аравии.

Вероятно, речь идет о британцах Шоне Пиннере и Айдене Аслине, хорвате Векославе Пребиге, марокканце Брахиме Саадуне, американцах Александре Дрюке, Энди Хьюне и Суэде Мурекези – об их задержании российскими оккупантами публично сообщалось в СМИ.

О том, освобождала ли Украина российских военнопленных, не сказано.