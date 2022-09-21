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При посредничестве Саудовской Аравии Россия отпустила из плена десятерых иностранных военнопленных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аслін,піннер

При посредничестве Саудовской Аравии Россия согласилась отпустить десять военнопленных иностранцев, воевавших в Украине.

Об этом пишет официальное саудовское информагентство SPA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что кронпринц Саудовской Аравии Мохамад бин Салман, являющийся фактическим руководителем государства, был посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения военнопленных.

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В сообщении уточняется, что освобожденные - граждане США, Марокко, Великобритании, Швеции и Хорватии, уже прибывшие на территорию Саудовской Аравии.

Вероятно, речь идет о британцах Шоне Пиннере и Айдене Аслине, хорвате Векославе Пребиге, марокканце Брахиме Саадуне, американцах Александре Дрюке, Энди Хьюне и Суэде Мурекези – об их задержании российскими оккупантами публично сообщалось в СМИ.

О том, освобождала ли Украина российских военнопленных, не сказано.
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пахне нефтею...
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21.09.2022 22:08 Ответить
Пане, заверяю вас , шо саудиты кацапов ненавидят... Был момент на паспортконтроле... Саудиты спрашивают , мол , откуда я. Узнав, шо с Украины ,скзали мне вэлкам. Кацапа сзади меня тормознули, типо в этой очереди закрыли прием. Кацап . тупопо : "Я же очередь отстоял". Ему указали на другую. Оно пошло туда , но без очереди. А в это время из этого окошка позвонили туда где кацап думал прошмыгнуть. Но ему "паспортист" объяснили, шо внеочередников не обслуживают, шо он должен занять очередь... И кацапа поплелось взад.
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21.09.2022 23:23 Ответить
У меня аналогичный случай был в Мюнхенском аэропорту в 2017 году. Работники сервисной службы отказали в услуге тетке, возвращавшейся из Канады в Москву, объяснив, что поступают строго "по закону", в то время, как мне эту услугу охотно оказали , увидев паспорт Украины.
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21.09.2022 23:54 Ответить
кацапня знайшла щiлку на свою нефтю за грошик малий...
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21.09.2022 22:10 Ответить
буба вонюча - тебе вбити мало...
азовців зробив розмінною монетою? - підар криворогатий.
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21.09.2022 22:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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21.09.2022 22:17 Ответить
гудственно
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21.09.2022 23:16 Ответить
хлоці дома і це найголовніше, а за бубою прийдемо,,,
і запитаємо, де ті хлоці які не повернулися?
яких ти віддав кацапні, опариш зелений?
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21.09.2022 22:52 Ответить
Питання до влади: кого з кацапів (поіменно, зі званнями) обміняли на наших закордонних друзів?
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21.09.2022 23:31 Ответить
 
 