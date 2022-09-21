Россия освободила десятерых иностранных военнопленных, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия в среду, 21 сентября, освободила 10 военнопленных иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на Reuters.
По данным журналистов, посредником при этом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.
Топ комментарии
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.09.2022 20:01
+6 Great Deal
показать весь комментарий21.09.2022 19:52
+2 Voc Vox
показать весь комментарий21.09.2022 19:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
1 заява путятішни про ЯО = 10 заложників іноземців
Але тоді б обміну не було.
Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
цей принц, мабуть, міг би посередником і для наших виступити, але ...
Іншалла !
Героїв України із звільненням !