Россия освободила десятерых иностранных военнопленных, - Reuters

Россия в среду, 21 сентября, освободила 10 военнопленных иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По данным журналистов, посредником при этом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

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