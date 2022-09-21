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Россия освободила десятерых иностранных военнопленных, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,викрадення

Россия в среду, 21 сентября, освободила 10 военнопленных иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

По данным журналистов, посредником при этом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

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Топ комментарии
+13
Из плена освобождены граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.
Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
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21.09.2022 20:01
+6
Молодець принц, а був би ще й золотцем якби підняв видобуток нафти та вбив гвіздок в труну пулеру.
Але тоді б обміну не було.
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21.09.2022 19:52
+2
срочников из Ленинградской области перебрасывают на границу с Украиной
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21.09.2022 19:55
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це прайс вивісили
1 заява путятішни про ЯО = 10 заложників іноземців
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21.09.2022 19:50 Ответить
Молодець принц, а був би ще й золотцем якби підняв видобуток нафти та вбив гвіздок в труну пулеру.
Але тоді б обміну не було.
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21.09.2022 19:52 Ответить
боявся, що після демаршу у Лондоні принц Салман займе проросійську позицію. Невже Лондон зламав принца? -Мароккінець був засуджений на смерть...
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21.09.2022 20:56 Ответить
цікаво дізнатись громадянство звільнених
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21.09.2022 19:54 Ответить
Из плена освобождены граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.
Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
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21.09.2022 20:01 Ответить
дякую
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21.09.2022 20:07 Ответить
......и сколько мрази на этом заработали.......?
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21.09.2022 19:55 Ответить
срочников из Ленинградской области перебрасывают на границу с Украиной
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21.09.2022 19:55 Ответить
Що правда?
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22.09.2022 05:22 Ответить
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21.09.2022 19:56 Ответить
хороша ціль, але рухома нажаль
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21.09.2022 20:09 Ответить
нема слів...
цей принц, мабуть, міг би посередником і для наших виступити, але ...
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21.09.2022 20:25 Ответить
Дякуємо, пане Принц !
Іншалла !

Героїв України із звільненням !
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21.09.2022 21:16 Ответить
не верю где пруфы..дырляндские освобжднения их..
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21.09.2022 21:20 Ответить
А, вот оно что - вчера на flightradar видел рейс HZ-NSA, который начинался от Ростова и шёл в сторону Чёрного моря, потом я следить не стал. Был BLOCKED, но я загуглил и выдало, что борт принадлежит компании Al-Atheer (Saudi Special Flight Service). А сегодня стало ясно.
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22.09.2022 00:38 Ответить
Люди воювали за Україну, дуже добре що їх визволили . дякую захисникам України ,низький уклін
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22.09.2022 05:26 Ответить
 
 