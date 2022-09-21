Росія звільнила десятьох іноземних військовополонених, - Reuters
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Росія у середу, 21 вересня, звільнила 10 військовополонених іноземців., які воювали на боці ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
За даними журналістів, посередником при цьому виступив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман.
Топ коментарі
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.09.2022 20:01
+6 Great Deal
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+2 Voc Vox
показати весь коментар21.09.2022 19:55
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1 заява путятішни про ЯО = 10 заложників іноземців
Але тоді б обміну не було.
Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
цей принц, мабуть, міг би посередником і для наших виступити, але ...
Іншалла !
Героїв України із звільненням !