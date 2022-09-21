Росія звільнила десятьох іноземних військовополонених, - Reuters

Росія у середу, 21 вересня, звільнила 10 військовополонених іноземців., які воювали на боці ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, посередником при цьому виступив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман.

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