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полон (1296) Саудівська Аравія (113) добровольці (779) полонені (1941)

Росія звільнила десятьох іноземних військовополонених, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,викрадення

Росія у середу, 21 вересня, звільнила 10 військовополонених іноземців., які воювали на боці ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, посередником при цьому виступив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп підтвердив загибель двох громадян США у боях за Україну

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Из плена освобождены граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.
Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
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21.09.2022 20:01
+6
Молодець принц, а був би ще й золотцем якби підняв видобуток нафти та вбив гвіздок в труну пулеру.
Але тоді б обміну не було.
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21.09.2022 19:52
+2
срочников из Ленинградской области перебрасывают на границу с Украиной
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21.09.2022 19:55
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це прайс вивісили
1 заява путятішни про ЯО = 10 заложників іноземців
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21.09.2022 19:50 Відповісти
Молодець принц, а був би ще й золотцем якби підняв видобуток нафти та вбив гвіздок в труну пулеру.
Але тоді б обміну не було.
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21.09.2022 19:52 Відповісти
боявся, що після демаршу у Лондоні принц Салман займе проросійську позицію. Невже Лондон зламав принца? -Мароккінець був засуджений на смерть...
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21.09.2022 20:56 Відповісти
цікаво дізнатись громадянство звільнених
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21.09.2022 19:54 Відповісти
Из плена освобождены граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко.
Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.
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21.09.2022 20:01 Відповісти
дякую
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21.09.2022 20:07 Відповісти
......и сколько мрази на этом заработали.......?
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21.09.2022 19:55 Відповісти
срочников из Ленинградской области перебрасывают на границу с Украиной
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21.09.2022 19:55 Відповісти
Що правда?
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22.09.2022 05:22 Відповісти
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21.09.2022 19:56 Відповісти
хороша ціль, але рухома нажаль
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21.09.2022 20:09 Відповісти
нема слів...
цей принц, мабуть, міг би посередником і для наших виступити, але ...
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21.09.2022 20:25 Відповісти
Дякуємо, пане Принц !
Іншалла !

Героїв України із звільненням !
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21.09.2022 21:16 Відповісти
не верю где пруфы..дырляндские освобжднения их..
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21.09.2022 21:20 Відповісти
А, вот оно что - вчера на flightradar видел рейс HZ-NSA, который начинался от Ростова и шёл в сторону Чёрного моря, потом я следить не стал. Был BLOCKED, но я загуглил и выдало, что борт принадлежит компании Al-Atheer (Saudi Special Flight Service). А сегодня стало ясно.
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22.09.2022 00:38 Відповісти
Люди воювали за Україну, дуже добре що їх визволили . дякую захисникам України ,низький уклін
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22.09.2022 05:26 Відповісти
 
 