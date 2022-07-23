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Держдепартамент США (1584) США (21006) добровольці (877)

Держдеп підтвердив загибель двох громадян США у боях за Україну

забельскі,стівен

Державний департамент США підтвердив, що під час бойових дій на сході України загинули щонайменше двоє американських громадян.

Про це розповів у суботу в коментарі телеканалу CNN речник зовнішньополітичного відомства США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Представник Держдепартаменту не надав жодних подробиць про цих осіб або обставини їхньої смерті, але сказав, що відомство підтримує зв’язок із родинами та надає всю можливу консульську допомогу", - зазначається в повідомленні.

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Речник Держдепу також зазначив, що "з поваги до сімей" у цей важкий час більше подробиць не розголошується.

Офіційний представник відомства також прокоментував ситуацію із двома іншими громадянами США, які опинилися в російському полоні. Чиновник сказав, що американська сторона перебуває в контакті з українською і російською владою з цього питання. У цьому зв’язку він закликав російську сторону "виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій у лавах ЗСУ, як із військовополоненими".

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Топ коментарі
+14
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23.07.2022 21:54
+9
R.I.P. Brothers!
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23.07.2022 23:17
+8
R.I.P.
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23.07.2022 21:52
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https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1550897892726030336?s=20&t=0ewtwZZKmCxWAaBk0m1FZg https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1550897892726030336?s=20&t=0ewtwZZKmCxWAaBk0m1FZg

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23.07.2022 21:44 Відповісти
R.I.P.
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23.07.2022 21:52 Відповісти
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23.07.2022 21:54 Відповісти
Что-то за убитого британца молчок, как будто и не было его. Концы в воду?

У цьому зв'язку він закликав російську сторону "виконувати свої міжнародні зобов'язання Джерело:
Гэбня бросилась выполнять его распоряжения, роняя тапки
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23.07.2022 21:59 Відповісти
Концы чего, в какую воду? За британца русаки на международном трибунале ответят, как милошевическая клика.
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23.07.2022 22:13 Відповісти
R.I.P.

співчуття рідним
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23.07.2022 22:05 Відповісти
Щирі співчуття близьким та родинам загиблих Героів 😪😪😪
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23.07.2022 22:21 Відповісти
Потому что мало вооружений поставляется.
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23.07.2022 22:43 Відповісти
🗣На кожен новий російський удар Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні, - голова МЗС Великобританії Ліз Трасс
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23.07.2022 23:03 Відповісти
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23.07.2022 23:07 Відповісти
R.I.P. Brothers!
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23.07.2022 23:17 Відповісти
 
 