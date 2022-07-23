Держдеп підтвердив загибель двох громадян США у боях за Україну

Державний департамент США підтвердив, що під час бойових дій на сході України загинули щонайменше двоє американських громадян.

Про це розповів у суботу в коментарі телеканалу CNN речник зовнішньополітичного відомства США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Представник Держдепартаменту не надав жодних подробиць про цих осіб або обставини їхньої смерті, але сказав, що відомство підтримує зв’язок із родинами та надає всю можливу консульську допомогу", - зазначається в повідомленні.

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Речник Держдепу також зазначив, що "з поваги до сімей" у цей важкий час більше подробиць не розголошується.

Офіційний представник відомства також прокоментував ситуацію із двома іншими громадянами США, які опинилися в російському полоні. Чиновник сказав, що американська сторона перебуває в контакті з українською і російською владою з цього питання. У цьому зв’язку він закликав російську сторону "виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій у лавах ЗСУ, як із військовополоненими".