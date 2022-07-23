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Госдепартамент США (1790) США (24834) добровольцы (1125)

Госдеп подтвердил гибель двух граждан США в боях за Украину

забельскі,стівен

Государственный департамент США подтвердил, что во время боевых действий на востоке Украины погибли по меньшей мере двое американских граждан.

Об этом рассказал в субботу в комментарии телеканалу CNN представитель внешнеполитического ведомства США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Представитель Госдепартамента не предоставил никаких подробностей об этих лицах или обстоятельствах их смерти, но сказал, что ведомство поддерживает связь с семьями и оказывает всю возможную консульскую помощь", - отмечается в сообщении.

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Спикер Госдепа также отметил, что "из уважения к семьям" в это тяжелое время больше подробностей не разглашается.

Официальный представитель ведомства также прокомментировал ситуацию с двумя другими оказавшимися в плену гражданами США. Чиновник сказал, что американская сторона находится в контакте с украинскими и российскими властями по этому вопросу. В этой связи он призвал российскую сторону "выполнять свои международные обязательства по обращению со всеми лицами, захваченными во время боевых действий в рядах ВСУ, как с военнопленными".
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Топ комментарии
+14
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23.07.2022 21:54
+9
R.I.P. Brothers!
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23.07.2022 23:17
+8
R.I.P.
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23.07.2022 21:52
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23.07.2022 21:44 Ответить
R.I.P.
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23.07.2022 21:52 Ответить
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23.07.2022 21:54 Ответить
Что-то за убитого британца молчок, как будто и не было его. Концы в воду?

У цьому зв'язку він закликав російську сторону "виконувати свої міжнародні зобов'язання Джерело:
Гэбня бросилась выполнять его распоряжения, роняя тапки
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23.07.2022 21:59 Ответить
Концы чего, в какую воду? За британца русаки на международном трибунале ответят, как милошевическая клика.
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23.07.2022 22:13 Ответить
R.I.P.

співчуття рідним
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23.07.2022 22:05 Ответить
Щирі співчуття близьким та родинам загиблих Героів 😪😪😪
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23.07.2022 22:21 Ответить
Потому что мало вооружений поставляется.
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23.07.2022 22:43 Ответить
🗣На кожен новий російський удар Британія відповідатиме збільшенням допомоги Україні, - голова МЗС Великобританії Ліз Трасс
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23.07.2022 23:03 Ответить
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23.07.2022 23:07 Ответить
R.I.P. Brothers!
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23.07.2022 23:17 Ответить
 
 