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За посередництва Саудівської Аравії Росія відпустила з полону десятьох іноземних військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аслін,піннер

За посередництва Саудівської Аравії Росія погодилася випустити десятьох військовополонених іноземців, які воювали в Україні.

Про це пише офіційне саудівське інформагентство SPA, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що кронпринц Саудівської Аравії Мохамад бін Салман, який є фактичним керівником держави, був посередником між Україною та Росією в питанні звільнення військовополонених.

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У повідомленні уточнюється, що звільнені – громадяни США, Марокко, Великої Британії, Швеції та Хорватії, які вже прибули на територію Саудівської Аравії.

Імовірно, йдеться про британців Шона Піннера і Айдена Асліна, хорвата Векослава Пребіга, марокканця Брахіма Саадуна, американців Александра Дрюке, Енді Г’юна та Суеді Мурекезі – про їхнє затримання російськими окупантами публічно повідомлялося у ЗМІ.

Про те, чи звільняла Україна російських військовополонених, не вказується.
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пахне нефтею...
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21.09.2022 22:08 Відповісти
Пане, заверяю вас , шо саудиты кацапов ненавидят... Был момент на паспортконтроле... Саудиты спрашивают , мол , откуда я. Узнав, шо с Украины ,скзали мне вэлкам. Кацапа сзади меня тормознули, типо в этой очереди закрыли прием. Кацап . тупопо : "Я же очередь отстоял". Ему указали на другую. Оно пошло туда , но без очереди. А в это время из этого окошка позвонили туда где кацап думал прошмыгнуть. Но ему "паспортист" объяснили, шо внеочередников не обслуживают, шо он должен занять очередь... И кацапа поплелось взад.
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21.09.2022 23:23 Відповісти
У меня аналогичный случай был в Мюнхенском аэропорту в 2017 году. Работники сервисной службы отказали в услуге тетке, возвращавшейся из Канады в Москву, объяснив, что поступают строго "по закону", в то время, как мне эту услугу охотно оказали , увидев паспорт Украины.
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21.09.2022 23:54 Відповісти
кацапня знайшла щiлку на свою нефтю за грошик малий...
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21.09.2022 22:10 Відповісти
буба вонюча - тебе вбити мало...
азовців зробив розмінною монетою? - підар криворогатий.
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21.09.2022 22:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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21.09.2022 22:17 Відповісти
гудственно
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21.09.2022 23:16 Відповісти
хлоці дома і це найголовніше, а за бубою прийдемо,,,
і запитаємо, де ті хлоці які не повернулися?
яких ти віддав кацапні, опариш зелений?
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21.09.2022 22:52 Відповісти
Питання до влади: кого з кацапів (поіменно, зі званнями) обміняли на наших закордонних друзів?
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21.09.2022 23:31 Відповісти
 
 