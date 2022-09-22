Полный список освобожденных украинских пленных. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из плена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди украинских воинов, которых удалось освободить из плена государства-агрессора, - Герои Украины Денис Прокопенко ("Редис") - командир Отдельного отряда специального назначения "Азов", Евгений Бова - командир Первого отдельного батальона морской пехоты, Лев Пашко - командир роты "Азова". Освобожден из плена также Сергей Волынский ("Волына"), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар, заместителя командира полка "Азов" по работе с личным составом, Денис Шлега, командир 12-й бригады оперативного назначения им. Дмитрия Вишневецкого, Олег Хоменко, командир комендантской роты, непосредственно осуществлявшего командование обороной "Азовстали", Дмитрий Козацкий, старший солдат, фото и видео которого из "Азовстали" облетели весь мир.
Домой едет знаменитая "Пташка" Екатерина Полищук — парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины. Своим пением она поддерживала боевой дух воинов в подземельях "Азовстали". Возвращается Марьяна Мамонова, 30-летний военный врач, капитан медицинской службы. Сейчас она находится на последних месяцах беременности.
Среди освобожденных — военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГНСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы и ГССТ, а также двое гражданских.
124 защитника, освобожденных из плена, принадлежат к офицерскому составу, 89 — к рядовому и сержантскому составу.
Этот обмен наибольший с 24 февраля. Освобожденных защитников и защитниц ждет процесс реабилитации, адаптации, восстановления и лечения.
Пожалуйста, подождите...
Люди, які вміють думати, це не про вас, цікавляться, яка су.а, повернула кацапам льотчиків, які знову будуть масово вбивати українців?
Чому наші Герої, не мать права повернутися в стрій?
Друге. Я радію за і разом зі звільненими "азовсталівцями" і твоя компанія мені ні до чого.
Трерьє. На відміну від тебе, я не закриваю очі на кацапо- плісняві мутняки, які і стали причиною повномаштабного вторгнення і обміну.
У МВС назвали важливі деталі ОБМІНУ АЗОВЦІВ- вивезення керівництво полонених Азовцев в
Туреччину. Вони не мають права повертатися в Україну до кінця війни - таков договір
визволення
https://youtu.be/GGsx8qf7pEE
І наший воїн вартий всього їхнього біосміття
"Волина Азов - нескорені Герої "
Із Азовсталі в полон за наказом було евакуйовано більше 2000 воїнів!
Більше 60 рашисти вбили в Оленівці.
Де решта? Що з ними?!
Нам доля рядових болить не меньше ніж командирів!
Вам тепер від цього стане краще жити?
А єрмакам-татаровим медведчук не ворог, він співвласник Г+Г та ще багатьох спільних із каломойським бізнесів, на які до сих пір не накладені санкції грізним РНБО.
І зверніть увагу, тоді кацапам не повертали льотчиків.
Все що старше підполковника (включно) обміну не підлягає, щонайменше до кінця війни. Льотчики щодо яких є щонайменша підозра у бомбардуванні цивільної інфраструктури теж.
А Медведчука, схоже, було більш вигідно нашому керівництву віддати, його ціна для рашки досить сумнівна.
https://vsim.ua/lyudi/lotchik-vinischuvach-dmitro-kolomiets-zaginuv-u-povitryanomu-boyu-nad--11550446.html
Биков не стверджує, що всі 55 рашенських полонених були льотчиками.
В першому про 55 полонених, серед яких багато льотчиків, а нижче про 55 льотчиків.)
"ХУЖЕ НЄ БУДЄТ"...
"КАКАЯ РАЗНІЦА" ...
Ми віддали генерала Cичового у т.ч. а також пілотів що бомбили українські міста? Вважаю, таки люди, відповідальні за загибель тисяч українців та удари по цивільній інфраструктурі не підлягають обміну ні за яких обставин щонайменше до кінця війни.
Чому процес Обміну іде так повільно? Повільно ловлять "Медведчуків".