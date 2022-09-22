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Повний список визволених українських полонених. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України Денис Прокопенко ("Редис") — командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Додому їде знаменита "Пташка" Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України. Своїм співом вона підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях "Азовсталі". Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби. Зараз вона перебуває на останніх місяцях вагітності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

Повний список визволених українських полонених 01
Повний список визволених українських полонених 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": З полону визволили кількох захисників Азовсталі, в тому числі керівника патрульної поліції Маріуполя Вершиніна та Пташку (Катерину Поліщук). ФОТО


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Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед визволених з російського полону українських воїнів є ті, хто пережив теракт в Оленівці


Повний список визволених українських полонених 08

Серед звільнених — військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних.

124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу.

Цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.
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Топ коментарі
+28
Слава Україні!
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22.09.2022 09:04
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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22.09.2022 09:06
+26
Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!

Із Азовсталі в полон за наказом було евакуйовано більше 2000 воїнів!

Більше 60 рашисти вбили в Оленівці.

Де решта? Що з ними?!

Нам доля рядових болить не меньше ніж командирів!
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22.09.2022 09:20
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Слава Україні!
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22.09.2022 09:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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22.09.2022 09:06 Відповісти
Де списки орків? Знову втихаря міняли, щоб ніхто не знав? Оманські зрадники знову замутили.
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22.09.2022 09:17 Відповісти
Та йух з ними з тими орками. Що ти так хвилюєшся за орків, у тебе з орками родинні зв'язки?
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22.09.2022 09:29 Відповісти
Як завжди,"правитель Єрмак" віддав в 4 рази більше ще й вищих офіцерів!Ось тому перестали публікувати дані про обмін "зелена пліснява"!
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22.09.2022 10:18 Відповісти
А, так ти синочок отого російського "вищого офіцера", якого обміняли на наших азовців.
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22.09.2022 10:32 Відповісти
Список тих кацапів, яких обміняли на наших захисників буде, чи лише базікання? Якого ще цемаха (генерала амрії) повернули *****?
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22.09.2022 10:41 Відповісти
Оце всі, хто у коментарях турбується долею кацапів, а не наших звільнених із полону українських захисників, є кремлівськими агентами, які маскуються українським прапорцем.
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22.09.2022 11:04 Відповісти
Серйозно? Це так по-дерьмаковські, звинувачувати всіх, хто не лиже Бубочку Боневтіка, у зраді. Та ж технологія, що й у кацапів.

Люди, які вміють думати, це не про вас, цікавляться, яка су.а, повернула кацапам льотчиків, які знову будуть масово вбивати українців?
Чому наші Герої, не мать права повернутися в стрій?
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22.09.2022 11:13 Відповісти
Наші Герої якраз і повертаються в стрій завдяки обміну. А тебе аж кортить героїзувати орків та всяких покидьків, зайвий раз нагадуючи та перераховуючи їхні прізвища. Вони ніхто й звати їх ніяк, це добриво для української землі.
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22.09.2022 12:29 Відповісти
Для такого тупого словесного проносу, тобі варто знайти тупіших за себе. Чи ти на ставці по підсмоку жОПи?
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22.09.2022 12:46 Відповісти
Ви не тільки думати не здатні, а й читати. Може тому вас корчить від бажання героїзувати дерьмака- ВАЗелінського, які здали південь та наказали Героям здатися в полон, щоб обміняти їх на масових вбивць українців?
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22.09.2022 13:07 Відповісти
У твоїх коментарях немає ні крапельки радості з нагоди визволення з полону наших Героїв, а є лише роздратування та невдоволення. Ти спалився, кремлебот "Чайка Київ".
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22.09.2022 13:32 Відповісти
Кремлеботе Роман Ткачук 2801dfc6, я жінка. Перше.
Друге. Я радію за і разом зі звільненими "азовсталівцями" і твоя компанія мені ні до чого.
Трерьє. На відміну від тебе, я не закриваю очі на кацапо- плісняві мутняки, які і стали причиною повномаштабного вторгнення і обміну.
У МВС назвали важливі деталі ОБМІНУ АЗОВЦІВ- вивезення керівництво полонених Азовцев в

Туреччину. Вони не мають права повертатися в Україну до кінця війни - таков договір

визволення

https://youtu.be/GGsx8qf7pEE
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22.09.2022 13:55 Відповісти
Що, у бидла зебільного аргументи закінчились лайно смердюче потекло?
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22.09.2022 15:17 Відповісти
У Золкина есть видео с кацапами перед обменом... Там они все представляются... Сколько там человек я не считал... Самому интересно скольких не показали... Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=f9sktGRC7Rs
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23.09.2022 06:17 Відповісти
Пояснення дуже просте! Звільненню командування Азову треба дякувати президента Ердогана. Він після візиту жінок азовців до Туреччини дав слово зробити все, щоб звільнии азовців. Зробив... але умовою було неповернення командування в Україну до кінця війни. І уже цей факт говорить про те, що кацапи не сподіваються на перемогу... бо якщо вони не дай Бог переможуть... мову про повернення ніхто б не вів. Гундосе ніякого відношення до звільненнЯ командування не має. Тільки згодилися віддати за хлопців 55 смердячих. Як би не Ердоган та не принц Саудіїї , завдяки котрому звільнии 10 іноземців... ніколи б кацапи не випустили командування Азову. Ціна..це фактичний злив Сирії туркам... і поступки в Карабасі... і фактична зрада вірменів. Для ***** звільнення командування.. політичний і пропогандистський провал. Видно дуже добре Ердоган взяв ***** за яйця..якщо він згодився на такий шаг. І Ви дуже добре знаєте... що з гундосим ніхто б на цю тему не розмовяв. Не тей рівень! А воно банально обміняло мертвечука на наших хлопців та дівчат. Цей обмін...політичний програш рашки. ..стосовно командирів. Ніяких генералів наші не міняли...бо таких у полоні нема. Льотчиків якщо і міняли... то після катапультування з десяти один буде здатен літати. ..і вони не такі дурні...щоб лізти у пекло вдруге. І потрібно і наших пілотів витягувати звідти. Так що все буде Україна.
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22.09.2022 20:59 Відповісти
Та хоч десятки тисяч..
І наший воїн вартий всього їхнього біосміття
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22.09.2022 10:55 Відповісти
Слава Богу хлопці та дівчата вже вдома. Я сподіваюся, що попри те, що героїчні командири поки застрягли у Турків, ми усе одно дізнаємося багато подробиць про оточенння Маріуполя
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22.09.2022 09:05 Відповісти
Ми так Вас чекали!Нарешті Ваші родини щасливі!
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22.09.2022 09:06 Відповісти
А де список звільнених окупантів?
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22.09.2022 09:06 Відповісти
А вони тобі нащо ?
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22.09.2022 11:10 Відповісти
а на кого обменяли? за одного медведчука 200 забрали. остается 15. зелень
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22.09.2022 09:07 Відповісти
Писалося ж - на 55
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22.09.2022 09:11 Відповісти
Там ще генерал-полковник був Сичов. Куди його втихаря замилили?
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22.09.2022 09:18 Відповісти
... не було там ніякого сичова! Ніхто у полон його не брав! Дурноватості у когось вистачило підполковника .. чуточки схожого назвати Сичовим...а дурні підхопили і бьються в екстазі!
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22.09.2022 21:04 Відповісти
Докажи,що сичова не брали в полон
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22.09.2022 21:15 Відповісти
....може ти докажеш тут , що Сичова взяли у полон?! Може своєю тупенькою макітрою зрозумієш, що взяття в полон такого керівника ніхто б не скривав. Що Сичов робив у траншеях на передовій..де більш ніж командира роти не буває? Коли виростеш... прийдеш..тобі прописні істини напишуть.. Вкид необережно зробив Тарас Березовець... і ВСЕ!!!!
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22.09.2022 21:22 Відповісти
Такий схожий, що й бородавка на морді на одинаковому місці.
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22.09.2022 21:43 Відповісти
... як собака на кота...!! Хвости у них є теж!! і в форму підпоковника перевдівся ..лазячи по окопам.!!))) А може знав..що попаде у полон..і перевдівся? А щоб гордість не порушити у підполковника ? Рядовим соромно..як ніяк генерал! Розумієте, що це сарказм! І розумієте...що схожість не факт ..))) А от повищати... тут ми поряд!! Ще й 55 сбитих льотчиків у нас у полоні. А якщо пошукати серед схожих...то і 200 набереться.
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22.09.2022 21:59 Відповісти
Здоровья Вам!
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22.09.2022 09:09 Відповісти
в Кременчуці на кожному біг-борді :
"Волина Азов - нескорені Герої "
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22.09.2022 09:15 Відповісти
Так,Волина і Паламар.
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22.09.2022 10:23 Відповісти
Звернув увагу, як Редис дякував зеленському... один погляд багато про що каже
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22.09.2022 09:18 Відповісти
Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!

Із Азовсталі в полон за наказом було евакуйовано більше 2000 воїнів!

Більше 60 рашисти вбили в Оленівці.

Де решта? Що з ними?!

Нам доля рядових болить не меньше ніж командирів!
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22.09.2022 09:20 Відповісти
Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 09:22 Відповісти
На жаль призвіще мого кума в списках не знайшов.
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22.09.2022 09:24 Відповісти
Я також сумую разом з вами.Моя дочка в одній групі вчилася з "Редісом".
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22.09.2022 09:53 Відповісти
А де список рашистів?
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22.09.2022 09:43 Відповісти
османські переговорщики тримають це в тайні.
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22.09.2022 09:57 Відповісти
там були кадировці.
Вам тепер від цього стане краще жити?
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22.09.2022 10:57 Відповісти
Бажаю всім Героям міцного здоров'я та Перемоги над москалями
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22.09.2022 09:52 Відповісти
Як декого послухати - нема Азовців - погано, є Азовці - теж не так. Ну і фіг з тими орками, що віддали. Головне що повернули героїв. Ну може не всіх - але командири майже всі у нас, суд в Маріуполі вже ніхто проводити не буде. Всіх інших також потроху будуть вимінювати, їх русні тримати вже не має сенсу.
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22.09.2022 09:54 Відповісти
А знаєте чому суда не буде в Міріуполі - тому що під час контрнаступу в районі Харькова захопили в полон велику кількість тих,хто чинив звірства в Бучі,Ірпені,Мощунах та інших населених пунктах під Києвом.Ось їх і обміняли.....
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22.09.2022 10:02 Відповісти
Командири Азову будуть ізольовані в Туреччині, а льотчики-рашисті і далі будуть вбивати укаїнців.

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22.09.2022 09:58 Відповісти
Невже ця погань не коштує 155 Героїв? Що міг сказати Медведчук іще ? По листочку прочитати
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22.09.2022 10:25 Відповісти
а де ви там та таке вичитали?
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22.09.2022 10:32 Відповісти
пуйлу потрібен був не медведчук, а рашистські льотчики, яких йому віддали разом із медведчуком.
А єрмакам-татаровим медведчук не ворог, він співвласник Г+Г та ще багатьох спільних із каломойським бізнесів, на які до сих пір не накладені санкції грізним РНБО.
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22.09.2022 10:39 Відповісти
У Віталія Портнікова є коротке відео, навіщо, для чого путіну медведчук. Для яких майбутніх цілей.
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23.09.2022 06:25 Відповісти
За допомогою мервячука, з 2014 по 2017 було повернуто 3244 наших героїв. Чомусь тоді, у подібних вам, це викликало істерику.
І зверніть увагу, тоді кацапам не повертали льотчиків.
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22.09.2022 10:50 Відповісти
..і зараз не повертали... БО ЇХ НЕМА У НАС У ТАКІЙ КІЛЬКОСТІ!!! І звільняли наших в 2014-17 не з допомогою мертвечука..а ЧЕРЕЗ!!! мертвечука. То була умова *****..якщо Ви не знаєте. І не меліть більш дурниць про руснявих льотчиків. Нема і не було їх у нашому полоні у такій кількості.
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22.09.2022 21:15 Відповісти
Повністю згоден. Обмінний фон це рядовий і молодший командний склад, люди які виконують накази і безпосередньо мало що вирішують.
Все що старше підполковника (включно) обміну не підлягає, щонайменше до кінця війни. Льотчики щодо яких є щонайменша підозра у бомбардуванні цивільної інфраструктури теж.

А Медведчука, схоже, було більш вигідно нашому керівництву віддати, його ціна для рашки досить сумнівна.
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22.09.2022 10:49 Відповісти
... Пані Алла! Вам не соромно постити таку дурницю за 55 льотчиків!? У нас якщо за всей час десяток їх захопили... то це максимум. Більшість зі збитих здохли разом з літаками та вертольотами. Ну невже треба вірити такій маячні? І я Вам теж поясню..що командирів вичавив від ***** Ердоган... з умовою неповернення в Україну. Гундосе тут тільки 55 полонених виділило. Не треба робити з мухи слона. Думайте... і не ведіться на дурногоових....які вже виміняли сичова..який у полон не попадав... то його в Чернігові віддали...то вже тут....))) Все буде Україна. ***** відпустивши під гарантії Ердогана наших командирів програв вчисту.
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22.09.2022 21:12 Відповісти
В тексті не написано, що рашистських льотчиків було 55.
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22.09.2022 21:17 Відповісти
в ЯКОМУ!!! тексті? Якогось Дмитрия бЫкова? Ви хоть розумієте, що нонсенс... 55 катапультувавшихся пілотів вижили. З вертольотів ОДИНИЦІ,,,, рятуються при враженні. А навіть з 200 збитих літаків... врятувався кожний ЧЕТВЕРТИЙ..та ще і в полон попаи!?!!! Міняли наших пілотів один на одного у травні... Двох..і ВСЕ!!! Тому і кажу...що іх взагалі було біля ДЕСЯТКА!
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22.09.2022 21:28 Відповісти
Це ваше припущення, про десяток. Літало рашистів у нас в перші тижні багато. Причому, не тільки в прикордонних областях.

https://vsim.ua/lyudi/lotchik-vinischuvach-dmitro-kolomiets-zaginuv-u-povitryanomu-boyu-nad--11550446.html
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22.09.2022 22:05 Відповісти
..Жіночко! Я військовим був майже 30 років...40 років в авіації раніщ у військовій..зараз у цівільній...ЛІТАЮЧИЙ!!! Я дуже добре знаю... скільки виживає при враженні і скільки гине. Це не мої припущення. Це РЕАЛЬНІСТЬ!!! При враженні літака... не кажу про вертольоти... рятуються не більш ДВОХ ..з десяти!!! А повертається до льотної роботи ОДИН..ДВА з десяти врятувавшихся. Катапультування це втрачене здоров*я. У вертольотах рятування ..це ОДИНИЧНІ... випадки. Щоб у полон попало 55 льотчиків...то вже б вся інформаційна пропаганда гриміла на весь світ. ОДИНИЦІ!!!! Ви багато чули про сбиті кацапські літаки!? А про взятих у полон пілотах багато чули!? От Вам і відповідь! Одиниці...і тільки літаки. Вертольотчиків нема от сова ЗОВСІМ! І до чого Ваше посилання про нашого пілота? Там щось є про полонених руснявих пілотів?
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22.09.2022 22:30 Відповісти
Ні, саме в цій статті немає інформації про полонених рашитстів. Я хотіла показати наскільки багато було цього непотребу в нашому небі.
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22.09.2022 22:57 Відповісти
.. Ви навіть не уявляєте скільки було...))) І скільки вони наших позбивали у перші три неділі...теж навіть близько не уявляєте. І не знаєте...що 85-90 відсотків літаків та вертольотів збиті не нашою винищувальною авіацією, а наземними силами ППО...а у Гостомелі , Чорнобаївці, Мелітополі навіть на землі звичайними військовими засобами ураження. Памятаєте казку про Привид Києва? Так ото була казка... яка дуже подобалась людям... І казка про 55 полонених руснявих піотів теж існує. Я розумію что зелена влада...і гундосий...це паскуди...але правду теж потрібно знати і не вестися на провокаційні вкиди не дуже розумних людей.
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22.09.2022 23:26 Відповісти
Так про 55 льотчиків це ви додумали чи прочитали деінде.
Биков не стверджує, що всі 55 рашенських полонених були льотчиками.
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22.09.2022 23:33 Відповісти
.. Шановна! Мені не потрібно читати дикунські та дитячі новини, висосані з пальця і яким вірять наївні люди! Я знаю... скільки може вижити при враженні літака... і скільки можуть попасти у полон піся катапультування.. І для Вас... У далекі восьмидесяті в Афгані духи збили значно більше наших літаків... А врятувалися дуже небагато. І у полон попали ОДИНИЦІ, Не треба читати і мріяти. Потрібно просто думати. Ви для початку зрозумійте... що 55 полонених пілотів..це ПОЛК!!! І це фантастика..в яку навіть діти не повірять!))) У того ж Золкіна тільки пару інтервью з пілотами... Бо іх банально НЕМА!!!
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22.09.2022 23:59 Відповісти
а Бикова почитайте уважніше! Він пише про 55 льотчиків!)))) І про турецький ПОЛОН..пише... нічого не знаючи про те, що звільнення командирів..це заслуга Ердогана..а не зеленого ідіота. І це домовленність Ердогана з ******..а не ***** з гундосим!))))
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23.09.2022 00:02 Відповісти
Так. В різних абзацах він пише по-різному.
В першому про 55 полонених, серед яких багато льотчиків, а нижче про 55 льотчиків.)
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23.09.2022 00:45 Відповісти
... отак і народжуються історіїї про Привід Києва...55 відданих кацапських пілотів... взятих у полон командуючих арміями, які перевдяглися у підполковників...і сотні прикладів про всяку лабуду....))) А воюємо ми з жорстоким і підлим ворогом, який ніколи не дотримувався правил ведення війни, який ніколи не виконував договори і забовязання... Воюємо ми з руснявими тваринами..і це треба враховувати.
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23.09.2022 13:04 Відповісти
Дякую за роз'яснення ситуації)
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23.09.2022 06:36 Відповісти
Яка добра новина аж не вірится що рашисти обміняли медвечука на стількох наших захисників ,мабуть путін ще живе ілюзіями про гуляйтера медвечука.
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22.09.2022 10:08 Відповісти
Батьківщина вас чекала. Слава ВСУ!!!
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22.09.2022 10:08 Відповісти
Слава Солдатам Великой Ukraine
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22.09.2022 10:14 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКОГО і ЄРМАКА - ОБМІНЯТИ НА ПОЛОНЕНИХ.

"ХУЖЕ НЄ БУДЄТ"...
"КАКАЯ РАЗНІЦА" ...
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22.09.2022 10:15 Відповісти
Хоть паржом !
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22.09.2022 13:05 Відповісти
Отличо. Что с остальными??
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22.09.2022 10:23 Відповісти
и "Пташка" на воле!
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22.09.2022 10:29 Відповісти
Dyakuyu Bogu !
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22.09.2022 10:43 Відповісти
Повернення це добре, але яка ціна обміну? Війна іде, кожної доби гине декілька десятків наших воїнів, тому що умови припинення війни для Україні неприйнятні. Обмінній фонд це рядовий і молодший командний склад.

Ми віддали генерала Cичового у т.ч. а також пілотів що бомбили українські міста? Вважаю, таки люди, відповідальні за загибель тисяч українців та удари по цивільній інфраструктурі не підлягають обміну ні за яких обставин щонайменше до кінця війни.
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22.09.2022 10:44 Відповісти
Прочитайте биографию Сычова: в отставке с 2005 года , 76 лет,профессор,доктор наук,теоретик. Глядя на его послужной список, не удивляет, что он попал в плен. Такого не жаль отдать - он ничего не стоит.
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22.09.2022 14:10 Відповісти
Тому клоун і віддав Азовців, щоб на них відсилати в паРашу льотчиків які потім знову будуть бомбити міста України.
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22.09.2022 15:21 Відповісти
RADUYSYA UKRAİNA , TVOI QEROI NA SVOBODE.DAY BOQ,VSEX OSVOBODIT.SLAVA UKRINSKIM QEROYAM
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22.09.2022 10:44 Відповісти
З поверненням, Герої!!!
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22.09.2022 10:51 Відповісти
Гавкання у коментарях усієї п#здоти, що переймається обмінними роками, свідчить про те, що це- п#здота і що їх коментарі це гавкання. Замість радіти за визволених героїв . Позатикайте роти і не п#здіть.😎
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22.09.2022 10:57 Відповісти
Радість від повернення українців-героїв не привід записувати Зе та єрмака в святі і перетворювати Україну в Північну Корею, де за командою плачуть та радіють із відімкненим мозком.
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22.09.2022 13:06 Відповісти
У нас " Медведчуків" - сотні. Можна обміняти тисячі наших бійців.
Чому процес Обміну іде так повільно? Повільно ловлять "Медведчуків".
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22.09.2022 10:59 Відповісти
Щось дуже все мутне. От десь брехня прикрита.
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22.09.2022 13:03 Відповісти
Всіх медійних фігур звільнили. Це лише 10%. А решту? Якщо 200 чоловік за 4 місяці, то щоб обміняти 2000 треба 40 місяців
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22.09.2022 14:26 Відповісти
Зе клоун не виходить з "режиму довбо*оба" - спочатку послав війська в Маріуполь який захоплювали зі всіх боків кацапи, потім здав ці війська в полон, тепер як герой на увесь світ звільняє їх малими частинами
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22.09.2022 15:19 Відповісти
Не можна забувати про решту Азовців! Вони тавро зеленим гнидам і наш біль!
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22.09.2022 15:34 Відповісти
Піар, іще раз піар. Можливо це цинічно, але є одне але, цинічне але. Капітан тонучий корабель покидає останнім, а командири ... !
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22.09.2022 21:51 Відповісти
А їх не питали. Полоненим взагалі розказували, що Україну уже захопили.
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22.09.2022 22:08 Відповісти
Количество комментариев про студентов индусов превышает, эту новость.
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22.09.2022 22:25 Відповісти
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23.09.2022 01:20 Відповісти
 
 