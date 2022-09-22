Повний список визволених українських полонених. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті відомства.
Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України Денис Прокопенко ("Редис") — командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського ("Волину"), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.
Додому їде знаменита "Пташка" Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України. Своїм співом вона підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях "Азовсталі". Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби. Зараз вона перебуває на останніх місяцях вагітності.
Серед звільнених — військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних.
124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу.
Цей обмін є найбільшим з 24 лютого. На звільнених захисників та захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення та лікування.
Будь ласка, зачекайте...
Люди, які вміють думати, це не про вас, цікавляться, яка су.а, повернула кацапам льотчиків, які знову будуть масово вбивати українців?
Чому наші Герої, не мать права повернутися в стрій?
Друге. Я радію за і разом зі звільненими "азовсталівцями" і твоя компанія мені ні до чого.
Трерьє. На відміну від тебе, я не закриваю очі на кацапо- плісняві мутняки, які і стали причиною повномаштабного вторгнення і обміну.
У МВС назвали важливі деталі ОБМІНУ АЗОВЦІВ- вивезення керівництво полонених Азовцев в
Туреччину. Вони не мають права повертатися в Україну до кінця війни - таков договір
визволення
https://youtu.be/GGsx8qf7pEE
І наший воїн вартий всього їхнього біосміття
"Волина Азов - нескорені Герої "
Із Азовсталі в полон за наказом було евакуйовано більше 2000 воїнів!
Більше 60 рашисти вбили в Оленівці.
Де решта? Що з ними?!
Нам доля рядових болить не меньше ніж командирів!
Вам тепер від цього стане краще жити?
А єрмакам-татаровим медведчук не ворог, він співвласник Г+Г та ще багатьох спільних із каломойським бізнесів, на які до сих пір не накладені санкції грізним РНБО.
І зверніть увагу, тоді кацапам не повертали льотчиків.
Все що старше підполковника (включно) обміну не підлягає, щонайменше до кінця війни. Льотчики щодо яких є щонайменша підозра у бомбардуванні цивільної інфраструктури теж.
А Медведчука, схоже, було більш вигідно нашому керівництву віддати, його ціна для рашки досить сумнівна.
https://vsim.ua/lyudi/lotchik-vinischuvach-dmitro-kolomiets-zaginuv-u-povitryanomu-boyu-nad--11550446.html
Биков не стверджує, що всі 55 рашенських полонених були льотчиками.
В першому про 55 полонених, серед яких багато льотчиків, а нижче про 55 льотчиків.)
"ХУЖЕ НЄ БУДЄТ"...
"КАКАЯ РАЗНІЦА" ...
Ми віддали генерала Cичового у т.ч. а також пілотів що бомбили українські міста? Вважаю, таки люди, відповідальні за загибель тисяч українців та удари по цивільній інфраструктурі не підлягають обміну ні за яких обставин щонайменше до кінця війни.
Чому процес Обміну іде так повільно? Повільно ловлять "Медведчуків".